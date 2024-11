TRAMPOVA POBEDA OBRADOVALA SRBE NA KIM! Simić: Očekujemo razumevanje za naš položaj

Igor Simić iz Srpske liste smatra da će buduća Trampova administracija imati više sluha za probleme i potrebe sa kojima se suočavaju Srbi na KiM.

Povratak Donalda Trampa u Belu kuću čini se da nije previše obradovao vlast u Prištini. Igor Simić iz Srpske liste umesto epohalnih promena očekuje da će Trampov izbor doprineti da američka administracija ima više sluha za srpsku zajednicu na KiM.

Igor Simić iz Srpske liste kaže da je činjenica da su Srbi na prostoru Kosova i Metohije i uopšte srpski narod ima simpatije prema Donaldu Trumpu, prenosi Javni servis.

Simić, pozivajući na rezultate ozbiljnih agencija za ispitivanje javnog mnjenja, tvrdi da oni govore da je Tramp u Srbiji imao najveću podršku u čitavoj Evropi.

Ističe da Srbi sa KiM sa optimizmom očekuju preuzimanje američke administracije od strane Trampa.

"Naravno, svesni smo da neće biti epohalnih promena koje bi svako od nas voleo ali da će biti više sluha da se saslušaju Srbi sa prostora Kosova i Metohije, da se govori o našim problemima i da se oni kroz dijalog rešavaju."

Dodaje da je Trampova pobeda obradovala Srbe, dala nadu i pobudila optimizam a apsolutno razočarala Albance, pre svega režim u Prištini koji je otvoreno bio na strani Kamale Haris.

Na pitanje da li je kampanja protiv Beograda posledica straha da će mi biti omogućeno da se mnogo više pita juo situaciji na KiM, Simić podseća da je u najtežem trenutku za tamošnje Srbe kada su trpeli Kurtijev teror i postavljanje parapolicijskih jedinica na severu tadašnji izaslanik Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel bio jedan od retkih koji je došao i sastao sa predstavnicima Srpske liste.

Time je poslao jasnu poruku da Sjedinje Američke Države neće podržavati da neko i vrši institucionalno nasilje prema Srpskom narodu, istakao je Simić.

Podseća da je administracija koju je predvodio Tramp smenila Kurtija sa mesta premijera u Prištini, zato što je odbio da poštuje ono što je potpisano i odbio da sprovodi ono što je bilo dogovoreno u dijalogu.

"Očekujemo razumevanje za naš položaj. I svako ko je i malo objektivan, vidi da ono što Srbi trpe danas u 21. veku na tlu Evrope je nešto što je apsolutno nedopustivo i protivno svim evropskim i svetskim standardima o poštovanju ljudskih prava", ističe Simić.

U Prištini su, kako su prenosili mediji, prvo skidali plakate gde su Srbi čistitali Donaldu Trampu na pobedi, da bi nakon toga ispred tzv. vlade u Prištini osvanuli plakati gde je slika Donalda Trampa i Ričarda Grenela sa čestitkom.

Simić tvrdi da su policajci imali naredbu da cepaju plakate sa slikom Donalda Trampa sa američkom i srpskom zastavom.

"Apsolutno verujem da ljudi iz buduće administracije Donalda Trampa neće to tek tako zaboraviti, kao što nismo i zaboravili sve one izjave koje su bile nediplomatske, najgrublje uvrede nekog od koga zavise, nekog ko je stvorio ono što danas imaju u Prištini i nekog od koga direktno zavise da li će to tako ostati i u budućnosti", kaže Simić.

Prema njegovim rečima, Priština se okreće kako vetar duva, neuvažava realnost na terenu i neuvažava ništa što je deo međunarodnog javnog prava. "Verujem da će u narodnom periodu Prištima morati da ga poštuje."

Simić smatra da bi svaka visoka funkcija koja bi pripala Ričardu Grenelu, a posebno ona koja bi se direktno ticala dijaloga Beograda i Prištine izazvala "više od glavobolje“ vlastima u Prištini.

Albance vodi čovek koji ih direktno konfrontira sa svojim mentorima, a Aljbin Kurti je to uspeo da uradi.

Na to što roba iz centralne Srbije nije, prema Kurtiju, ni među prvih pet na prostoru KiM, Igor Simić kaže da je premijer privremenih institucija u Prištini udario šamar sopstvenom narodu.

"Albanci na prostoru Kosova i Metohije zbog toga plaćaju najskuplju robu, a pritom je lošeg kvaliteta. Kaznio je svoje privrednike, jer njihova privreda zavisi od robe koja dolazi iz centra na Srbije i ne može da preživi bez nje", kaže Simić.

Ponovnim otvaranjem za srpsku robu ali samo preko adminstativnog prelaza Merdare, Simić vidi kao usporavanje pa i produženje blokade.

"Naglasio je da je Vašingtonski sporazum motivisao stvaranje Otvorenog Balkana, a Kurti je u toj priči bio jedini protiv. Za takvo nešto nova američka administracija apsolutno neće imati razumevanja", smatra Tramp.

Simić očekuje da SAD prestanu da tolerišu "igrarije" Prištine i da će omogućiti primenu Briselskog sporazuma.

"Odlazak Srba odlaze sa prostora Kosova i Metohije, gaženje njihovih prava, prebijanje dece od strane parapolicijskih jedinica, otimanja imovine verujem da će nestati iz naših života zato što će neko u Vašingtonu imati više sluha za nas i neko ko će izvršiti adekvatan pritisak na Prištinu da ono što je dogovoreno sprovede na terenu", zaključuje Igor Simić.

Autor: Aleksandra Aras