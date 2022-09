Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, najavio je stvaranje državotvornog pokreta koji će se baviti opstankom i ostankom Srbije, ističući da se nada da će ga i građani Srbije podržati, kako bi se izborili sa svim bolestima koje su, kako je naglasio, u političkom smislu ophrvale naše društvo.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na samom početku ekskluzivnog intervjua za Tv Pink istakao da je u Njujorku danas ceo svet, i predstavnici čak 193 države.

- Ovo je najveća zastupljenost u ne znam koliko poslednjih godina ili decenija... Ja nisam u ofanzivi, to su neki drugi, na nama je da učinimo šta možemo za svoju zemlju - rekao je Vučić i istakao da on radi svoj posao, da ga građani za to plaćaju.

Vučić je rekao da može svašta da se uradi, a da je već jutros imao sastanak sa kongresmenkom Klaudijom Teni.

- Sjajna žena, razgovarali smo kako da kongersmene dovedemo u Beograd. Objasnio sam joj situaciju oko KiM - izjavio je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da se radi na poslednjim pripremama za govor, kao i to da je odlučeno da govori na engleskom jeziku.

- Mnogi ljudi kad vide da nije govor na jeziku koji razumeju, mnogo manje slušaju - naveo je Vučić i rekao da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski govori oko 18 sati, a da on govori posle njega.

Kako kaže, suština nije na tome kako će to da iznese, već šta će izneti.

- Govoriću o pet tačaka - rekao je Vučić i dodao da je njegov posao da radi za svoju zemlju, a ne za nekog drugog.

- Tako smo uvek radili i tako smo sačuvali slobodarski duh naše zemlje - naglasio je Vučić.

Kako dodaje, pred nama je ključnih šest meseci i tu će postojati oni koji su preživeli jedva, oni koji su preživeli i oni koji su preživeli kao najjači.

Vučić je rekao da će Nemačka da "ode u nebesa bez obzira na sve druge".

- Prosto najjači su, mogu da bacaju pare, to figurativno kažem - istakao je Vučić i rekao da će biti uništeni mnogi mali u Evropi.

Vučić je rekao da je nezaposlenost na najnižem nivou.

- Nezaposlenost nam je na najnižem nivou, 8.9 odsto. Mi imamo suficit od 0.5 milijardi u periodu od januara do avgusta. Srećom pa imamo stabilne javne finansije... Gledamo kako da osnažimo sve što možemo - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da se radi o tome da se osigura energija, ali i da se najavljuju nestašice hrane.

Vučić je istakao da država kupuje novih 30 hiljada tona mazuta zbog neodgovornih ljudi u lokalnim samoupravama.

- Ali mi ne smemo da dozvolimo da ljudi nemaju grejanje. Ne smemo da dozvolimo pritisak na energetski sistem Srbije, jer će onda ljudi da povade grejalice, pošto su navikli da hodaju zimi u majicama na kratke rukave - rekao je Vučić.

Vučić je kazao i da čeka vesti od Redžepa Tajipa Erdogana, koji je u Njujork došao sa najvećom delegacijom, da li će dopustiti struju koja stiže iz Azerbejdžana.

- Ogromni su problemi sa kojima se svet suočava - izjavio je Vučić.

Odnosi Beograda i Prištine

Upitan o novom sporazumu Beograda i Prištine o kojem je pisao Albanian post Vučić je rekao da kada je Lajčak bio tu nije želeo da primi papir, koji je pročitao, ali da je jasno da objavljivanje papira nije došlo sa srpske strane.

- Da kažem da li je sve tačno što je objavljeno, ne mogu, nisam zapamtio sve što je pisalo na te četiri strane. Znao sam da ne treba da uzmem taj papir. Taj papir me čeka da ga uzmem. Ne mogu da ga uzmem, glava me boli - naveo je Vučić.

Kako najavljuje, velike su i teške odluke pred našom zemljom.

- Ljudi moraju da razumeju da je novac najskuplji sada od Drugog svetskog rata - kazao je predsednik Vučić i dodao da je pitanje sada kako doći do novca.

- Zato sam bio presrećan kada smo dobili milijardu od naših arapskih prijatelja - dodao je Vučić.

Vučić je rekao da početkom sledeće godine moramo da vratimo četiri milijarde, koje će naći.

- Problem je što niko ne zna kuda ovo vodi, kuda ovo ide. Mnogo, mnogo problema. Neke zemlje Boga mole da se zaduže po 8 odsto. Biće i po 10, 12 odsto, jer niko ne da pare... Mnogi će biti bankrot jer neće biti sposoban da vrati preuzete obaveze - rekao je Vučić.

Istakao je da je teška naša pozicija i da, što se tiče lobiranja, u njujorškoj policija ima sindikat od 1.000 Albanaca.

- Vi morate da razumete da su protiv nas po pitanju Kosova zemlje kvinte. Mi tu ne možemo mnogo, ali ćemo da se borimo - izjavio je Vučić.

Naveo je da je potreban borilački duh, to da znamo svoju poziciju, ali i da znamo da ne možemo da pristanemo na stvari koje nam neko nameće.

- U ovim uslovima biće teško preživeti septembar i oktobar - naveo je Vučić.

O Prajdu

Vučić je rekao da će lica koja su narušavala javni moral skidajući pantalone, ali i ona koja su napadala policajce biti procesuirana.

- Dva meseca je vođena besmislena kampanja protiv nečega što je moglo da traje dva sata, a sada je trajalo 10 minuta, koliko je trebalo da ih policija sprovede to Tašmajdanskog parka, gde može da ih kontroliše - naveo je Vučić.

Kako kaže, onim ljudima koje može nazvati bednim lažovima, ali mu to ne dozvoljava funkcija na kojoj je, a to su tobože pojedini desničari, reći će teme razgovora sa Kristoferom Hilom.

- Razgovarali smo i o izgradnji Đerdapa tri, najduže smo razgovarali o Kosovu i Metohiji. Kad smo završavali razgovor ja sam pitao šta će raditi danas, on je rekao da će ići u Pranjane, a onda je na kraju rekao da još nije doneo odluku da li će ići na protest ispred Ustavnog suda - kazao je Vučić i dodao da je to bilo sve, a da su desničari "bubnjari besmisla", jer je to što je rekao istina.

- Oni i njhovi megafoni su svako slobo slagali po tom pitanju, zato što polaze od sebe, neki od njih su išli po tajnim rezidencijama... Oni ne razumeju da postoje lideri kojima ambasadori ne naređuju. Meni ni jedan ambasador ne naređuje - dodao je Vučić.

Kako kaže, jedni ga optužuju što je šetnje bilo, a drugima što je bila kroz park.

- Ja sam zadovoljan jer smo sačuvali bezbednost - rekao je Vučić i dodao da je država pokazala sposobnost da sukobe spreči.

Vučić je rekao da je važan put pred nama, da je potrebno sačuvati mir i stabilnost, kao i normalnost.

- Svi su ostrašćeno protiv, svi oni napadaju nas, ne napadaju jedni druge iako su na dijametralno suprotnim stranama - ocenio je Vučić.

Povodom svađe Milice Zavetnice i Pavla Grgovića Vučić kaže da će Srbija biti najsrećnija kada oni ostaju duboko u zapećku.

- Njihova politika je mrzimo Vučića, sa čim nemam problem, ali njihova vladavina bi bila katastrofalna - ocenio je Vučić i dodao da su ljudi siti slušanja gluposti.

O navijačima Crvene zvezde

Vučić je rekao da navijači nikada nisu ni bili uz državu te da je Miloš Veliki davno rekao "Koje sam ti dobro učinio, pa me toliko mrziš", naveo je Vučić i istakao da se to odnosi i na jedne i na druge.

Vučić je rekao da se naslušao priča kako naoružavamo Rusiju, Ukrajinu i istakao da to nije istina.

- Mi pazimo i brinemo o svemu - naglasio je Vučić.

O crkvi

- Mi nemamo pravo i ne mislim da treba da ukidamo veronauku - naveo je Vučić govoreći o ulozi SPC i istakao da nije problem u veronauci.

Vučić kaže da je monah Anton raščinjen monah, te da je on protivnik srpske crkve.

- Tamo gde nema srpske države, a ima srpske crkve, tamo opstaje naš narod - rekao je Vučić.

Kako kaže, uvek će se zalagati da SPC ima pravo na svoj stav.

- Najavljujem rad, osim na opstanku i ostanku i najvažnije, nacionalnim interesima i unutrašnjoj politici, najavljujem stvaranje u narednih šest meseci velikog državotvornog i nacionalnog pokreta za opstanak i napredak Srbije, i da se suprotstavimo svim ovim teškim bolestima koje su u političkom smislu ophrvale naše društvo, i verujem da ćemo imati veliku podršku naroda za normalnu politiku - rekao je Vučić.

Podsetimo, predsednik Vučić do 23. septembra učestvuje na 77. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, a 21. septembra obratiće se na Generalnoj debati svetskih lidera.

Vučić se ranije danas sastao u Njujorku sa kongresmenkom Klaudijom Teni, kopredsedavajućom srpskog kokusa u Kongresu, a imaće više od 30 sastanaka sa stranim zvaničnicima tokom svog boravka u Njujorku.