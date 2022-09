'GOTOVO SAM SIGURAN DA ĆE POKUŠATI DA ISKLJUČE RUSIJU IZ SAVETA BEZBEDNOSTI' Vučić: Srbija za to neće glasati!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je gotovo siguran da će Zapad pokušati da isključi Rusiju iz Saveta bezbednosti UN.

"Srbija za tako nešto, za ograničavanje prava veta ili isključenje Rusiji neće glasati. Tu nemamo nikakvu dilemu. Za to im treba dvotrećinska većina. Oni mogu i da se pozovu na to da Rusija nije pravni naslednik SSSR. Ali postoji član mislim akta 108, na koji vidim da se spremaju da se pozovu. To bi bilo rušenje međunarodnog pravnog poretka. Za jednu od tih odluka im je potrebno da Kina bude uzdržana. Bog zna šta sve mogu da urade. To nije ni daleko, ni nemoguće. Za nas bi to bila katastrofa. Zbog KiM naravno", poručio je predsednik Vučić iz Njujorka.

