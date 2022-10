SUŠTINSKA PODRŠKA ANI BRNABIĆ I NJENOM TIMU! Stefan Krkobabić: Učinićemo sve da program nove vlade bude realizovan

Šef poslaničke grupe PUPS - solidarnost i pravda, Stefan Krkobabić, istakao je tokom skupštinske nasrpave o ekspozeo mandatarke za sastav nove vlade Ane Brnabić, da Srbija dobija vladu kontinuiteta koja će nam omogućiti da kvalitettno odgovorimo na sve izazove.

- Srbiji je u njenoj istoriji mnogo toga nedostajalo, ali vlade nikad. Pamte stariji građani da nije bilo brašna, ulja, šećera, struje, da se nekad za platu i penziju mogla kupiti kesica čaja ako ste bili dovoljno brzi, ali smo i tada imali vladu - naveo je Krkobabić tokom skupštinske rasprave.

Nema razloga za brigu, sve je u zakonskom rokovima, vodeći se pre svega da ti rokovi budu u službi nacionalnih i državnih interesa, a na tu procenu prava ima većina. Mi iz PUPS-a - solidarnost i pravda u danu za glasanje podržaćemo predloženi ekspoze i program mandatarke Brnabić i sastav njene vlade. Naša podrška nije deklarativna, nego je suštinska. Mi ćemo na svim nivoima, od lokalnih samouprava, AP Vojvodina, pa i ovde u parlamentu zalagati se i učinićemo sve da program mandatarke Brnabić bude realizovan u 110 opština gde činimo većinu i imamo svoje odbornike i u većim gradovima gde imamo odborničke klubove

- Šta praktično znači da je ovo vlada kontinuiteta? Neki pokušavaju to da prikažu kao da je loša stvar. Program kontinuiteta koji će nam kvalitetno dati da odgovorimo na sve izazove geopolitičke,bezbednosne, ekonomske i socijalne, ali pre svega ovaj ekspoze i ovaj program su u ovoj celoj teškoj situaciji razvojni - istakao je Krkobabić.

Kako je dodao, iz PUPS-a posebno ističu socijalni karakter ovog programa.

- Mandatarka Brnabić je odlično videla šta je neophodno da se uradi u narednom periodu. Moramo da se dotaknemo istorijskog povećanja penzija koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i značajno povećanje minimalne cene rada, kao i jednokratna davanja za mlade. To znači da je socijalna politika prepoznala i najstarije, ali i najmlađe i mlade - dodao je Krkobabić.

Posle 17 godina postojanje je vrednosni stav PUPS-a dobio svoju potvrdu u realnom životu.

- Ta potvrda kaže da penzije prate plate, to je i na ovom mestu prilikom polaganje zakletve rekao i Aleksandar Vučić. Šta to praktično znači za građane Srbije? To znači da penzije lekara i nastavnika, rastu koliko i plate njihovih radnoaktivnih kolega - objasnio je Krkobabić.

On je dodao da se PUPS nije mešao u odabir članova vlade i time pokazao veliko poverenje u mandatarku Brnabić da će umeti da odabere prave ljude koji će voditi Srbiju u pravom smeru. Svih 28 kandidata su ljudi izvanrednih biografija - istakao je on i dodao da će se tek videti da li je ova vlada oročena ili ne.

U ovoj vladi sede kvalitetni, ozbiljni ljudi, ljudi koji su dobili mesta upravo prema svojim kvalitetima. Ministri nisu državni činovnici, već kreatori politika u svojim resorima. Naravno, da te politike moraju da se međusobno prožimaju, uveren sam da ćemo prevazići nedostatke iz prethodnog mandatnog perioda i da će sada ta koordinacija biti mnogo bolja

Socijalna garantovana penzija najmanje 100 evra

Krkobabić je izrazio očekivanje da će Brbnabić podržati dve inicijative PUPS-a i da će na njih staviti pečat i potpis.

- Neće vam biti lako, prva je vezana za penzije. Odnosi se na socijalnu garantovanu penziju koja je namenjena građanima koji imaju više od 65 godina, a nikada neće otići u starosnu penziju, a većinom je reč o ženama sa sela. Naš predlog je da taj iznos ne bude manji od 100 evra - rekao je on.

PUPS predlaže dekriminalizaciju lakih droga Krkobabić je podsetio da je pre dve godine pokrenuli smo veliku borbu protiv organizovanog kriminala. - Znamo kako je ona prošla i na koji je način Vučić vodio tu borbu uz podršku Ane Brnabić, a nadam se sada uz podršku Bratislava Gašića i Miloša Vučevića. Ta borba je bila sveobuhvatna i celishodna, a suština je da udarimo u glavu narkokartelima koji od toga zarađuju i truju našu decu. Moja inicijativa ide u pravcu zaštite mladih. Ideja naše poslaničke grupe jeste da idemo u pravcu dekriminalizacija lakih droga po ugledu na Portugal. To podrazumeva da ako posedujete količinu nekog narkotika koji je 10 dana može služiti za ličnu upotrebu nećete završiti u zatvoru, dok bi dileri koji poseduju veliki količinu i dalje su krivično odgovorni i preti ima zatvorska kazna - naveo je Krkobabić. Kako je dodao, umesto izdvajanja velike količine novca za pripadnike policije koji bi hapsili korisnike narkotika i za zatvorske ustanove državni fondovi su u Portugalu preusmereni na ministarstvo zdravlja, koje je na taj način proširilo kapaciteta za lečenje narkomanije. Krkobabić je dodao da je na taj način među mladima opala upotreba narkotika.

Krkobabić je ocenio da je Ana Brnabić prava osoba, na pravom mestu.

