Gost ''Novog vikend jutra'' voditeljke Jovane Jeremić u okviru rubrike "Pravo u metu" bio je ministar finansija Siniša Mali, koji je govorio o naredna dva dana, koja se ocenjuju kao najvažniji za Srbiju, kada je u pitanju situacija na Kosovu i Metohiji. On se dotakao i finansijske i ekonomske situacije u našoj zemlji, ocenjujući je dobrom, uprkos brojnim krizama koja je pogodila ceo svet.

Ministar je podsetio na vanrednu sednicu koja će se danas održati u 10 sati, dodajući da poslednje akcije Aljbina Kurtija i vlasti u Prištini idu ka tome da eskalira nešto što nikome ne ide u prilog. On je podsetio da Srbija čini sve da sačuva stabilnost, a da mu sa druge strane nije jasno nereagovanje pojedinih institucija.

- Imali smo minimalnu reakciju, to jest, praktično nemamo reakciju EU. Kurti je zgazio, i zadao smrtonosni udarac Berlinu. Naša poruka za Srbe na KiM je da se nećemo predati. Neće biti ''Oluje'' niti pogroma. Borićemo se za naš narod - dodao je ministar.

Mali je, govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i dešavanjima u svetu, i ratu u Ukrajini, podsetio da svaki naš, ali i svetski problem utiče na ekonomiju, od koje živimo.

- Uprkos problemima koji postoje od korone, mi nismo zaustavili nijedan projekat. Radimo sve da životni standard unapredimo. Onda, kada pogledamo globalnu krizu koja je krenula nakon korone, došlo je do brojnih problema, porast cene struje, gasa, sve je otišlo u nebesa... Više cena nije problem, sada je pitanje da li imamo energente. Svet ulazi u period izazova, i pitanje je kako će se svet izboriti. Mi imamo i stabilnu stopu rasta ove godine, malo usporavakom zbog globalne krize... Ali su i dalje pozitivne stope rasta. Mnogo veće zemlje su u recesiji. Da vas podsetim stopa je 2021 bile 25, 9, sada je to 8, 9 - najniža stopa nezaposlenosti ikada - rekao je Mali.

Ova godina je bila izazovna, 8,8 milijardi je uloženo u garantne šeme, pomoć građanima, respiratore i mnoge druge vrste pomoći, rekao je ministar.

- Borimo se da imamo struju gas, država je preuzela najveći teret krize na sebe. naredne nedelje imamo rebalans budžeta. Pogledajte razlog zbog kog to radimo... Imamo puna skladišta gasa, u Mađarskoj, ovde u Banatskom dvoru, i imaćemo za 2 meseca gasa. Da ne kažemo da je Vučić bio mudar kada je krenuo da gradi Južni tok, mi gasa ne bismo imali danas da njega nema - naveo je ministar.

Važno je što je Vučić kao predsednik Vlade započeo teške reforme, napomenuo je Mali.

- Stvorena je rezerva da možemo da reagujemo u krizi. Mi smo 2020. sačuvali radna mesta, nije bilo masovnog otpuštanja kao u velikim zemljama. Mi imamo strane investicije, i 60 odsto investicija koje dolaze u ovaj region, pripadaju nama, Srbiji. Sada, ne našom krivicom, dolazi do krize, cene su u nebesima, a šta radi odgovorna država? Mi smo rekli "da" bavićemo se time! - priča ministar Mali.

- Njalakše je stajati sa strane, i komentarisati. Imamo struje i gasa, država je to platila... Ajde da su rekli da to nemamo... Pogledajte naš rebalans, budžet, i to je moja poruka za sve te koje pišu - rekao je ministar, podsećajući na naslovne strane dnevnog lista "Danas".

Imamo radove na moravskom koridoru, na auto-putu Ruma-Šabac-Loznica, Sremska Rača-Kuzmin i ostala mesta. Sve se plaća u minut i dinar, dodao je ministar.

Ministar je pomenuo i finansijsku jednokratnu pomoć za mlade, što iznosi 6 milijardi.

Isplatićemo još pet hiljada. Svako će morati da se prijavi za te pare, mladi su navikli i znaju kako to ide. Broj računa, lične karte, i banka gde želite da novac legne. To su mladi od 16 do 30 godina. Za sve naše mlade, mi ćemo 16. devembra krenuti sa prvim isplatama - rekao je ministar, dodajući da je napravio anketu na Instagramu gde je primetio oduševljenje mladih koji već znaju kako će potrošiti novac.

Mladi će novčanu pomnoć potrošiti u Srbiji, što se kako je dodao, vraća našoj državi, kaže Mali.

- Zahvalnost i našim najstarijim sugrađanima. Mi smo ove godine kao prvi odgovor na rastući unflaciju imali najveću jednokratnu pomoć od 20.000. naši penzioneri će od 1. decebmra i januara imati veće penzije za 20,8 odsto - rekao je ministar, dodajući da će i pripadnici Vojske imati povećanje plata.

