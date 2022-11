'ODMAH ZAPOČNITE KORAKE KA USPOSTAVLJANJU ZSO' Borelj pozvao Kurtija da prekine zulum na KiM!

"Poslednja dešavanja dovode u opasnost godine napornog rada u okviru dijaloga Beograda i Prištine", napisao je Borelj na Tviteru.

Borelj je u svojoj izjavi naveo da povlačenje kosovskih Srba iz kosovskih institucija nije rešenje za aktuelne sporove, dodajući da to ima potencijal da dodatno eskalira tenzije na terenu.

"Pozivamo Srbiju i predstavnike kosovskih Srba da poštuju svoje obaveze iz dijaloga i vrate se u kosovske institucije kako bi ispunili svoje dužnosti, uključujući policiju, pravosuđe i lokalne administracije. Istovremeno, EU ponovo poziva kosovske vlasti da bez odlaganja poštuju svoje obaveze. To znači da se odmah produži proces preregistracije vozila i obustavi svaka kaznena akcija protiv vlasnika KM tablica. Pitanje registarskih tablica mogu rešiti strane u okviru dijaloga", naveo je Borelj.

EU, rekao je Borelj, takođe poziva Kosovo da odmah započne korake ka uspostavljanju Zajednice opština sa srpskom većinom.

