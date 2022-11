GLIŠIĆ ZA PINK: OPOZICIJA NAPADA, JER SAMO TO I UME! Sada treba da se izdignu i da budemo JEDINSTVENI u borbi za KiM, a ne da pokušavaju da UŠIĆARE NEKI GLAS!

Srbi na Kosovu i Metohiji više nemaju kud i povlače se iz svih institucija, vlade i skupštine u Prištini, iz četiri opštine, pravosuđa i policije na severu. Ove odluke ostaju na snazi dok Priština ne počne da poštuje međunarodno javno pravo i Briselski sporazum, dok ne povuče jednostrane odluke oko preregistracije vozila sa srpskim tablicama i dok ne formira Zajednicu srpskih opština.

Predsednik izvršnog odbora SNS Darko Glišić je za Novo vikend jutro, gostujući kod voditeljke Jovane Jeremić istakao je da Priština, svojim neodgovornim potezima, maltretirajući Srbe širom Kosova želi da izazove problem i eskalaciju, što sada radi i srpska opozicija, koja se raduje teškim vremenima u kojima se naša država našla.

- Bilo bi očekivalno da se izdignu, da stanu na stranu Srbije, da zajedno nađemo rešenje i izlaz iz ove situacije. Vi imate toliko toga, o čemu možete da govorite, postoji samo jedna tema koja je sada najvažnija, a to je KiM. Oni nikada nisu pokazali zrelost i ozbiljnost, samo im je stalo da napadnu državni vrh, predsednika Srbije, u nadi da će tako da ukradu i ušićare poneki glas. Našim ljudima dole je teško, priterani su uza zid. Nemaju kud, i došli smo do ivice provalije, gde ćemo otići ako dođe do sukoba - priča Glišić.

Kako je Glišić dodao, narodski rečeno, doterali smo "Cara do duvara".

- Ovo je klasično dobošarenje ljudi koji su KiM doveli u najteću moguću situaciju. Je l' treba sada da podsećamo kada su zemlje masovno zemlje priznavale Kosovo kao lažnu državu? Pa za njihovo vreme. Kada su se dešavali pogromi? Nisu postigli ni minimum... Od momenta kada se Vučić uključio u rešavanje ovog problema, dolazi do pomaka, i boljitka. Imamo situaciju da je ova tema ponovo vraćena za sto, koja je bila ad acta do tada. Za njih je to bila završena stvar - navodi Glišić.

Glišić kaže da veruje u mudrost našeg rukovodstva. On dodaje da veruje u Vučićevu odgovornost, i nada se da će predsednik naći način da iz teške situacije izađemo čuvajući mir i stabilnost.

Autor: