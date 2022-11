VELIKI NARODNI SKUP NA KiM ZAVRŠEN PESMOM: 'OVO JE SRBIJA'! Okupilo se preko 10.000 građana: Odavde NEMA NAZAD, niko nas neće PROTERATI!

U Severnom delu Kosovske Mitrovice danas u podne održan je veliki narodni skup kod Spomenika knezu Lazaru.

Podsetimo, predstavnici Srba sa severa Kosova i Metohije, nakon sastanka u Zvečanu, doneli su odluku da zbog poslednjih poteza Prištine i terora Aljbina Kurtija napuštaju sve političke institucije – skupštinu i vladu privremene uprave u Prištini, kao i četiri opštine na severu KiM i pravosudne organe, policiju i administraciju.

12.52 – Najveći skup na KiM

Današnjem skupu je prisustvovalo 10.000 ljudi. To je najveći skup ikada na Kosovu i Metohiji.

12.50 – Ori se pesma “Ovo je Srbija”

12.44 – Rakić: Dosta ugnjetavanja Srba

Predsednik Srpske liste Goran Rakić istakao je da su se Srbi danas okupili da uputimo poruku da je dosta ugnjetavanja

– Juče smo podneli ostavke, ali želim sada javno da vama vratim mandate, vi ste nas birali, a ne Priština. Okupili smo se da uputimo poruku da je dosta ugnjetavanja Srba na KiM.

12.39 – Igor Simić se obratio okupljenima

– Ovo je naše, jeste, bilo je i biće. Za poštovanje međunarodnog javnog prava, Briselskog sporazuma, mira i stabilnosti. Ne želimo da budemo paravan kosovskim institucijama za nasilje nad srpskim narodom – kazao je on.

12.38 – Obraćanje Radojevića

Milan Radojević, koji je podneo danas neopozivu ostavku na funkciju gradonačelnika opštine Severna Mitrovica, istakao je da Srbe sa KiM niko neće proterati.

– Naša borba se nastavlja, biće u drugom obliku, ali nema predaje, nastavljamo dalje.

12.39 - Na narodnom skupu prisustvuje više od 10.000 ljudi.

12.32 - Okupljenima se obratio Nenad Đurić.

– Slavni moj i napaćeni rode, stajati ispred vas nije samo velika čast već i privilegija koja se ogleda u delima naših predaka i očima naše dece. Ja ispred sebe danas vidim najveće polje božurova slavnih i najlepše pupoljke sa tvrdim korenom usađenim u zemlju. Ne snovi i legendi već zemlju duhovnog i slavnog postojanja. Verujući u javu koju će nam neko drugi kreirati, odjednom se trgnusmo i evo probudili smo se iz lažnog sna i videli da naša sudbina nije u tuđim već našim rukama – rekao je Đurić. – Mi druge zemlje nemamo i nemamo je gde obrađivati na nadnicu zarad šake pirinča i zobi. Hoćemo na svojoj zemlji saditi najlepše cveće i proširiti celom svetu miris mira, sreće, zdravlja i ljubavi.

12.27 - Građani su izašli i na terase i razvili zastavu Srbije.

12.25 - Građanima se obratila sudija LJiljana Stevanović. Kaže da su izašli iz pravosudnog sistema takozvanog Kosova jer je Briselski sporazum postao mrtvo slovo na papiru

12.18 - Okupljenima na narodnom skupu obratio se direktor KBC Kosovska Mitrovica Zlatan Elek.

On je podsetio na to kako je zdravstvo na KiM napredovao zahvaljujući naporu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali da trpe veliki pritisak vlasti lažne države: morali su da plaćaju kazne jer su hteli da leče obolele, a Priština na to gleda kao na prekršaj, bilo im je zabranjeno da se vakcinišu.

- Mi želimo mir i nećemo dozvoliti da nam neko oduzima osnovno ljudsko pravo na lečenje - istakao je on.

12:10 - Građanima se obratio rektor Univerziteta prof. dr Nebojša Arsić, nakon čega se obratila i dekanka ekonomskog fakulteta Tanja Vujović.

- Danas smo ovde da kažemo "ne" pokušaju da se ograniče sva naša prava - poručio je Arsić.

- Braćo Srbi i sestre Srpkinje, ne tražimo nijedan drugi put osim onog koji nam kosovski zavet nalaže. Borimo se znanjem, pamćenjem, trajanjem na ovim prostorima, goloruki, borimo se za očuvanje neprolaznih vrednosti i ideala za koje vredi živeti, ali i za koje vredi umreti ako treba, poručila je dekanka.

12:08 - Ori se srpska himna

12.00 - Počeo veliki narodni skup u Kosovskoj Mitrovici.

11.48 Veliki broj Srba izašao je na ulice sa transparentima, zastavama Srbije, a na jednoj je čak knez Lazar i poruka: Odavde nema nazad

Srbi nose i transparente na kojima piše:

SVI SMO MI NENAD ĐURIĆ!

DOSTA nam je Kurtijevog terora!

Mi imamo jednu državu - SRBIJU!

Zbog naše dece - NEMA PREDAJE!

Zašto Srbi nemaju pravo na slobodu kretanja?

Danas Nenad Đurić, sutra svaki Srbin na KiM!

"Čistog obraza i svetla čela pred sud Božji!"

Ja sam SRBIN i ovde je SVE MOJE!

Kurti nas neće pokoriti

Evropo, da li naša deca imaju pravo na slobodu?

11.34 - U naselju Bošnjačka Mahala, koje je multietničko i nalazi se u severnom delu Kosovske Mitrovice Albanci trenutno kače albanske zastave, zastave lažne države Kosovo i zastave Sjedinjenih Ameručkih Država.

Ovo je otvorena provokacija uoči održavanja velikog narodnog skupa u centru Kosovske Mitrovice, a kroz ovaj deo mahale moraju da prođu ljudi koji južno od Ibra dolaze na skup u centar Mitrovice.

Celu situaciju nadgleda Euleks policije. Albanci su upravo dugačak kanap sa istaknutim zastavama razvili iznad čitave ulice.

Vozilo tzv. Kosovske policije stoji pored i ne reaguje.

11.04 - Kako javljaju sa lica mesta, zastave Srbije nalaze se bukvalno svuda, a građani su već počeli da pristižu na skup.

10.58 - U centru Kosovske Mitrovoce u toku su poslednje pripreme za veliki narodni skup koji je zakazan za 12 sati.

Sa razglasa se čuju srpske patriotske pesme, a Mitrovicom trenutno odjekuje pesma "Veseli se srpski rode". Brojne novinarske ekipe pripremaju se za praćenje skupa. Ekipa Novosti je uočila da su pristigli i politički predstavnici Srba južno od Ibra - LJiljana Šubarić, gradonačelnica opštine Gračanice i Dalibor Jevtić, gradonačelnik Štrpca.

10.43 - U severnom delu Kosovske Mitrovice poslednje pripreme pred veliki narodni skup.

- Braćo i sestre okupimo se sutra svi na sveopštem narodnom skupu u Kosovskoj Mitrovici u 12 časova, ispred spomenika Caru Lazaru, odakle ćemo jedinstveno i složno poručiti Evropi i svetu da je naša jedina država Srbija i predsednik Aleksandar Vučić! Pokažimo koliko volimo Srbiju. Zastave na prozore!!! - poručila je Srpska lista na Fejsbuku u subotu.

Celom dužinom šetališta, od kružnog toka gde se nalazi bronzana figura od osam metara kneza Lazara sa prstom uprenim ka Gazimestanu, viore se srpske zastave kojima su okićeni i prozori i balkoni okolnih zgrada.

Zastave, među kojima i one sa natpisom "Ovo je Srbija", postavljene su i u drugim gradovima na severu KiM.

Predstavnici Srpske liste su pozvali sve građane, Srbe, ali i Bošnjake, Gorance i sve druge koji Republiku Srbiju doživljavaju kao svoju otadžbinu, da dođu i budu deo tog velikog opštenarodnog, mirnog i demokratskog protesta.

Predstavnici Srba na severu KiM odlučili su u subotu da napuste sve političke institucije privremenih prištinskih institucija zbog poslednjih poteza Prištine i kršenja briselskog sporazuma, sve dok Priština ne povuče odluku o preregistraciji tablica i ne formira Zajednicu srpskih opština, kao i dok ne počne da poštuje i druge sporazume postignute u okviru dijaloga Beograda i Prištine.

Na sastanku u opštini Zvečan svi komandiri i policijski rukovodioci su pred kamerama skinuli svoje uniforme.

