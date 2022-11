BERIŠA POVODOM SITUACIJE NA KiM: VERUJEM PREDSEDNIKU SRBIJE! On će nastaviti da se bori za to da ne dođe do ESKALACIJE SUKOBA!

U opštinama na severu Kosova i Metohije noć je protekla mirno posle poslednjih odluka Prištine i povlačenja Srba iz svih kosovskih institucija. U severnom delu Kosovske Mitrovice danas u podne biće održan skup kod Spomenika knezu Lazaru.

Gosti voditeljke Jovane jeremić su, u okviru "Novog vikend jutra" govorili o svemu što se dogodilo, ali i o onome što sledi i čeka Srbe koji žive na Severu Kosova i Metohije.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije rekao je da odluka Srpske liste koja je juče doneta, jeste bila očekivana, i nije bila iznenađenje. Kako kaže, sve što se desilo, bilo je odavno najavljivano od strane Rakića.

- Mandati, ukoliko sutra budu predali ostavke, svih 10 poslanika, sudije, rukovodstvo, to podrazumeva da se mora ići na nove izbore. partlament ne može funkcionisati bez 10 članova od strane Srbije - rekao je Beriša.

Neki su se povukli, a neki su dali neopozive ostavke, a tu je razlika, napomenuo je Beriša.

- Predsednik Republike će i u ovom konkretnom slučaju reagovati kao i do sada. neće dozvoliti da dođe do eskalacije sukoba. Verujem u ono što on radi. Moramo verovati i u to, da borba koju je Srpska lista jeste mirna i suzdržana - naveo je beriša.

Saša Milovanović, direktor "Srpskog telegrafa" kaže da se Srbi iz institucija na Severu KiM nisu sklonili iz hira. On je podsetio da su isti ti Srbi, godinama bili maltretirani jer su u istim radili.

- Aljbin Kurti je svojom voljom uništio, pregazio i zapečatio Briselski sporazum, govoreći da ZSO ne postoji. On je smenio načelnika na Severu, brutalno je ugasio sporazum. Kada nemate za šta da se uhvatite, ostaje vam samo da se borite za svoja prava mirnim putem - priča Milovanović.

Bitno je naglasiti da je narod ugnjetavan, maltretiran, pišu se kazne, pa će da im oduzimaju automobile, vršiće se svaki drugi teror, i kada dođete u situaciju da sa tim ne možete da se borite, dolazi do svega što se desilo, priča Milovanović.

- Ide težak period, mi imamo svedočenja komandanta KFOR-a koji je rekao da su oni sami od sebe kretali na Sever, bez najava i slično - nastavlja Milovanović.

Predrag Savić, advokat, kaže da je odluka Srba odbijanje bezakonja koje je do sada sprovođeno na Severu Kosova i Metohije.

- Srbi su imali 10 osvojenih poslaničkih mesta, i imali su 11 potpisa, gde im je Kurti uskratio jedno. Bezvlašće traje dugo, i samo se pogoršava situacije. Ukradena je srpska imovina od 200 milijardi evra - naveo je Savić.

