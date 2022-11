DANAS VELIKI NARODNI SKUP U SEVERNOM DELU KOSOVSKE MITROVICE: Ceo grad okićen raskošnim SRPSKIM TROBOJKAMA! (VIDEO)

U severnom delu Kosovske Mitrovice danas u podne biće održan skup kod Spomenika knezu Lazaru.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se večeras u 21 sat javnosti povodom najnovijih dešavanja i poteza Prištine.

08.14 - Srpske trobojke i u Leposaviću.

08.00 - Đurić: Kosovska vlada antiamerička, izaziva haos i destabilizuje evropski jugoistočni bok. Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić naveo je na Tviteru da u "suštini antiamerička Vlada Kosova izaziva haos i destabilizuje evropski jugoistočni bok u veoma kritičnom trenutku".

The latest radical actions by the Kosovo* government (prohibiting the Serbs from voting in a general election, banning Serbian license plates and refusing reciprocity, publicly renouncing EU/US-facilitated agreements on the Association/Community of Serb majority...

