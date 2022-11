MIODRAG TRAJKOVIĆ: Napadnuti smo jer smo Srbi

Miodrag Trajković iz Kišnice kazao je za Kosovo onlajn da je večerašnji incident delo određene grupe, kojoj se ne dopada što je u njihovoj ulici ostalo nekoliko Srba.

On ističe da su problemi počeli kada je park preko puta njihove kuće napravljen. Kako kaže Trajković, manja grupa dečaka stalno im pravi probleme.

-Ti napadi se događaju u kontinuitetu, ali se o tome često ne govori, ne obaveštavamo policiju jer nema nikakvog efekta. Imate instalirane kamere, kada su neki od počinilaca tu prolazili oni nisu pronađeni, kamere tada nisu radile. Nema tu nikakve saradnje između organa vlasti i opštine Gračanica- objašnjava Trajković.

Trajković napominje da se napadi ne dešavaju samo njegovoj porodici već i komšijama.

-Ovo je postalo još gore od izgradnje igrališta jer oni (albanci) imaju priliku da dođu ispred, a ranije nije bilo tog okupljanja. Oni su sada tu non stop i stalno doživljavamo uznemiravanje- dodaje Trajković.

On napominje da su stabla ispred ograde sprečila da koktel padne na kuću, i uznemireno upitao šta je sledeće.

-Zahvaljujući drveću to nije palo na kuću, šta je sledeće, to su poruke koje su veoma jasne. Okupe se i počnu sa provokacijam ali ovo večeras je upotrebljen molotovljev koktel mada nije bio stručan, ali pošto je ulica pokrivena kamera, oni to veoma dobro znaju i koriste prostor koji nije pokriven kamera- kaže Trajković.

Kako bi problem bio rešen i da ne bi dolazilo do novih incidenata, Trajković kaže sledeće:

-Ovde trebaju tri stvari da se odrade, policija da radi svoj posao, da se park iseli i ono što je bitno to je da je ovde zamenik gradonačelnika albanac iz Kišnice i on zna ko je, siguran sam da zna ko je ovo večeras uradio. Ovo je malo mesto, mi se dobro poznajemo. Definitvno ne odgovara pojedincima što smo ovde. Kada pomislim da će biti bolje, sve je gore- kazao je Trajković.

Autor: