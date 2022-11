(UŽIVO) U TOKU SEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE Mali: Rebalansom do para za mlade, penzije, energente (VIDEO)

U Skupštini Srbije danas je počela sednica na kojoj bi, prema predloženom dnevnom redu, glavna tačka trebalo da bude usvajanje rebalansa budžeta za ovu godinu.

Predlog rebalansa je prošle sedmice usvojila Vlada Srbije i njime su predviđeni ukupni prihodi i primanja od 1.709,5 milijardi dinara, a rashodi i izdaci od 1.988,5 milijardi dinara.

Jovanov odgovorio Bošku Obradoviću

Poslanik Milenko Jovanović odgovorio je na napade poslanika Boška Obradovića, te rekao:

- Škola Aleksandra Vučića je podizanje spomenika Stefanu Nemanji, što nikome ranije nije palo na pamet nikome. Škola Aleksandra Vučića je podizanje borbene gotovosti naše vojske kroz oružje i oruđe. Škola Aleksandra Vučića je pomaganje SPC - rekao je Jovanov nabrajajući sve što je urađeno godinama za vreme vlasti predsednika Vučića.

- To je škola Aleksandra Vučića a ta politika je mogla da se ralizuje samo kroz dobru odganizaciju finansija. To je odgovorna politika.

Mali: Pet razloga za rebalans budžeta



Ministar Siniša Mali naveo je pet razloga za rebalans budžeta i govorio je o stanju u ekonomiji.

- I dalje rastemo, uprkos krizi koja se dešava u Evropi. Skoro duplo smo povećali vrednost roba i usluga za samo 10 godina... Ogroman novac smo uložili u energente... Sačuvali smo makroekonomsku stabilnost... Daleko smo ispod nivoa Mastrihta, što smo dogovirili i sa MMF-om - kazao je Mali.

Naveo je da nikada nismo imali nižu stopu nezaposlenosti i da se u periodu najveće ekonomske krize u svetu otvaraju fabrike u zemlji i nova radna mesta.

- Imamo 301 milijardu na računu, potpuno smo likvidni... Nikada nismo imali nižu stopu nezaposlenosti, a to je posledica odgovorne politike gde je Srbija izgradila kredibilitet kada je reč o investicijama... Otvaraju se fabrike, nova radna mesta, otuda povećanje prihoda. Povećanje penzija neće se finansirati iz budžeta, već iz PIO fonda - naveo je on.



Obavestio je da smo napunili skladišta u Banatskom dvoru, dva koja smo rentirali u Mađarskoj. "U najgorem slučaju, da nema dotoka kroz Južni tok, imali bi gasa za 60 dana", rekao je.

- Najavili smo 12 miliona evra ulaganja u energetski sektor. Idemo i sa ulaganjem u obnovljive izvore energije, kako bismo bili što nezasivnisji od ostatka sveta. Nije ni pitanje struje, pitanje je da li možete da kupite struju - većina zemlaja zabranjuje protok struje u slučaju krize (princip više sile) - rekao je.

Što se povećanja penzija tiče, istakao je da je prosečna penzija 2012. godine bila 204 evra, sa ovim nadolazećim povećanjem u novembru biće 325 evra.

Mali je opet podsetio da će od 1. decembra od 15. decembra trajati prijave mladih za pomoć, i to će moći da se na sajtu Trezora prijave. Takođe je najavio da bi od 16. decembra odnosno u naredna dva, tri dana taj novac trebalo da bude isplaćen toj kategoriji stanovništva Srbije.

Zatim je istakao u šta je sve država uložila novac. Rekao je da je obezbeđen novac za prvorođenu, drugorođenu, trećerođenu decu - pomoć majkama. Istakao je da budžet za poljoprivredu nikad nije bio veći. Da su 2010. ukupna izdvajanja za poljoprivrednike bila 14,9 milijardi, a 2022. godine - 61,6 milijardi. Rekao je da je za podsticaj turističkoj industriji izvojeno 4,3 milijarde dinara, da je obezbeđeno 1,6 milijardi za zapošljavanje diplomaca u zdravstvu - ističući da se klinički centri grade širom Srbije. Što se tiče sporta, kazao je da je izdvojeno za svetsko prvenstvo u veslanju, rvanju, izgradnje stadiona po celoj Srbiji, kao i trening centra za odbojku.

Komentarišući sklanjanje Starog savskog mosta, on je istakao da je kredit povoljan i da će Beograd dobiti novi most. On je, takođe, naveo da će biti izgrađen i tunel koji će ići od Ekonomskog fakulteta do Ulice despota Stefana.

Polemika predsednika Skupstine s poslanicima opozicije

Početak sednice Narodne skupštine obeležila je danas polemika predsednika parlamenta Vladimira Orlića i poslanika opozicionih poslaničkih grupa o sazivanju sednice na čijem dnevnom redu je i rebalans budžeta po hitnom postupku.

Poslanici opozicije pozivali su se na kršenje Poslovnika Narodne skupštine kada je u pitanju brzina sazivanje plenarnog zasedanja koje je u toku.

Šef poslaničke grupe Dveri u parlamentu Boško Obradović je kazao da je sednica sazvana na prečac i da je opozicija onemogućena da podnosi svoje predloge,a samim tim i da na adekvatan način učestvuje u plenumu.

Odgovarajući Obradoviću, Orlić je kazao da to nije istina i da su poslanici bili balgovremeno obavešteni o tome šta će se naći na dnevnom redu ove sednice.

Kako je rekao, već u četvrtak poslanici su znali da je Vlada usvojila predlog rebalansa budžeta.

Poslanih Ujedinjenih Janko Veselinović ocenio je da je po sredi, kako je kazao, flagrantno kršenje zakona i poslovnika i dodao da se predsednik Narodne skupštine stara o poštovanju zakona i poslovnika .

Dodao je da je opoziciji oduzeta mogućnost zakonodavnog rada i da to cela srpska javnost mora da zna.

Dodao ja da je ta poslanička grupa predlžila predlog zakona o vrraćanju penzija i odeđivanju minimalne penzije što je važno za raspravu o rebalansu budžeta, ali je odbijen, jer kako je navedno u obrazloženju, predlog predat sa zakašnjenim.

Veselinović je kazao da ta poslanička grupa samim tim nije imala vremena da podnese predlog, jer je sednica zakazana 24 časa pre početka zasedanja, a poslanicima je otvorena mogućnost da predložu zakone baš 24 časa pre početka zasedanja.

Odgovarajući Veselinoviću, predsednik Narodne skupštine je kazao da poslovnik nije prekršen i dodao da je ta poslanička grupa predlog za dopunu dnevnog reda predala u roku kraćem od 24 sata i dodao da je jasno da poslanici opozicije sve ovo govore zbog direktnog prenosa.

- Sve je urađeno apsolutno u skladu sa procenom, osim vašeg predloga koji su u odgovoru generalnog sekretara ocenjeni kao neblagovremni, jer jesu. Pogledajte vreme, pa pokažite na konferenciji za štampu da svi ljudi vide šta je laž, a šta je istina - rekao je Orlić.

Šef poslaničke grupe Narodne stranke Miroslav Aleksić kazao je da predsednik već treću sednicu zakazuje kao sednicu po hirnom postupku.

Aleksić je kazao da su Poslovnikom jasno definisani razlozi kada je moguće sazvati sednicu po hitnom postupku i pročitao da to između ostalog, u situacijama kada bi neusvajanje nekog zakona moglo da proizvede posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost zemlje i rad organa i organizacija.

- Šta je tačno od ovoga opasnost koja se nadvila nad Srbiju, pa zakazujete sednicu za 24 sata? - upitao je Aleksić.

Orlić je odgovarajući Aleksiću kazao de se ne radi se bez razloga rebalans uvek na ovaj način.

- Rebalans podrazumeva zaustavljanje plaćanja i zaključavanje trezora i uvek se rebalans usvaja na ovaj način i kada se završi rebalans, država može da funkcioniše - rekao je Orlić i dodao da su poslanici dobili obaveštenje istog momenta pošto je vlada usvojila predlog i dodao da je dobro što je Aleksić toga svestan.

Poručio je opoziciji da se samo dogovore da li je "sednica zakazana suviše rano ili suviše kasno".

Poslanik Poslaničkog kluba Zavetnici Dragan Nikolić Zavetnici pročitao je iz poslovnika da se o "rebalansu budžeta može rasravljati 15 dana po ulasku u skupštinsku proceduru i kazao predsedniku parlamenta da "ne stoji" da je sednica morala da se sazove za 24 sata".

Odgovarajući Nikoliću, Orlić je rekao da je sve u skladu sa Poslovnikom i da je sve što opozicija priča zapravo "za kamere".

Poslanik Poslaničke grupe "Aleksandar Vučić- zajedno možemo sve", Marijan Rističević kazao je da svi koji se bave poljoprivredom znaju da je ovu sednicu neophodno bilo održati po hitnom postupku, jer dok se ne usvoji rebalans ne mogu da budu isplaćeni podsticaji za poljoprivrednike, za šta čeka na hljade poljoprivredmnika koji su podneli zahtev za podsticaj.

Dnevni red

Prema predloženom dnevnom redu, prva tačka je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsednika Skupština Srbije, predloženo je još 17 tačaka dnevnog reda i to:

* Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć,

* Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,

* Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije,

* Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 79.916.833,43 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, BNP PARIBAS SA kao Aranžera, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV i BNP PARIBAS SA kao Prvobitnih zajmodavaca i BNP PARIBAS SA, kao Agenta, Ugovora o izmenama i dopunama br. 1 od 19. maja 2022. godine i Ugovora o izmenama i dopunama br. 2 od 20. oktobra 2022. godine,

* Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Program „Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II),

* Predlog kandidata za potpredsednika Narodne skupštine, koji je podnelo 40 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije,

* Predlog odluke o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo generalni sekretar Narodne skupštine,

* Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa JEDINSTVENA SRBIJA,

* Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije,

* Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa NADA - NOVI DSS - POKS,

* Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koji je podnela Poslanička grupa PUPS - Solidarnost i pravda,

* Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa UJEDINJENI - S SP, PSG, PREOKRET, SLOGA,

* Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa MORAMO - ZAJEDNO (broj 02-1696/22 od 6. septembra 2022. godine)

* Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska stranka Zavetnici

* Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZAJEDNO MOŽEMO SVE",

* Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine i

* Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine.



Autor: