SINIŠA MALI SE OGLASIO PRED POČETAK ODBORA ZA FINANSIJE: Na dnevnom redu rebalans budžeta, ali i zakon o isplati 5.000 dinara mladima

Ministar finansija Siniša Mali objavio je fotografiju sa poslednjih priprema sa njegovim saradnicima iz ministarstva pred Odbor za finansije, na čijem dnevnom redu će se naći rebalans budžeta za ovu godinu, ali i drugi važni zakoni, kao što je npr. zakon kojim se reguliše pitanje isplate po 5.000 dinara mladima.

- Rebalansom budžeta za 2022. godinu nastavljamo borbu sa svetskom ekonomskom krizom i izazovima koje nam je donela, a koje nismo mogli ni da zamislimo pre samo godinu dana. Međitim, uprkos ogromnim problemima, koji su pre svega posledica globalne energetske krize i vanrednim izdvajanjima za nabavku energenata, naše javne finansije su stabilne. To nam daje prostora za dalje poboljšanje životnog standarda građana i za jačanje naše privrede. Istovremeno, ne odustajemo od realizacije najvećih kapitalnih projekata u oblasti izgradnje infrastrukture, saobraćaja, zdravstva, sporta

Rebalans budžeta predložili smo zbog:

- Bolje naplate prihoda u prvih deset meseci ove godine u iznosu od 176,7 milijardi dinara, a koje želimo adekvatno da rasporedimo.

- Povećanih izdvajanja za nabavku energenata u svetlu svetskog rata za energente i borbe koja se vodi na svim frontovima za nabavku struje, nafte, gasa, uglja… Ono što je najvažnije, to je da se država ponela odgovorno i na vreme reagovala, zbog čega građani ne treba da brinu da li će tokom zime imati grejanja i da li će biti dovoljno nafte ili struje. - Poboljšanja životnog standarda građana - imamo rast penzija počev od 1. novembra ove godine za devet odsto. Inače, povećanje penzija, koje će ići u dva navrata, od 1. novembra i od 1. januara, samo je deo paketa rasta primanja građana, s obzirom na to da će od 1. januara biti povećana i minimalna zarada i plate u javnom sektoru. - Podrške mladima, koji su ove godine dobili dva puta po 100 evra i sada će dobiti po 5.000 dinara. Smatramo da su to adekvatne mere kojima je država pokazala da je tu za mlade, da brine o njima i još jednom im potvrđuje da su oni budućnost naše zemlje. - Mera za povećanja nataliteta, kroz uvećana izdvajanja za dete kada se rodi, kao i zbog pomoći majkama pri kupovini prve nekretnine - naveo je ministar Siniša Mali na Instagramu.

