REBALANS BUDŽETA PRAVOVREMENO PREDLOŽEN I DOBRO ODRAĐEN! KRKOBABIĆ: Konačno smo doživeli pobedu našeg sedamnaestogodišnjeg vrednosnog stava, a to je da PENZIJE PRATE PLATE!

Stefan Krkobabić, šef poslaničke grupe PUPS-solidarnost i pravda, rekao je da je rebalans budžeta, koji se nalazi pred poslanicima, blagovremeno predložen i da je, bez ikakve sumnje, kako je dodao, zanatski dobro odrađen.

- Izbor nove vlade, a pogotvo izmene i dopune Zakona o ministarstvima, koje smo nedavno usvojili, nužno su zahtevali donošenje ovog rebalansa. Podela ministarstava i formiranje novih, u tehničkom smislu, su to zahtevali. Novac iz državne blagajne potrebno je preusmeriti na način da u potpunosti odgovori sadašnjim potrebama. Naravno, ne možemo zanemariti povećanje prihoda koje su rezultat uvećanih privrednih aktivnosti, ali i povećanje rashoda vezanih za energetski sektor. Zato i kažem da je rebalans pravovremeno predložen, a unutrašnja struktura zanatski besprekorno usklađena - istakao je Krkobabić tokom skupštinskog obraćanja i dodao:

TEŠKO DA NEKO MOŽE DA DA PRIGOVOR NA REBALANS BUDŽETA

- Za nas iz Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije od tog formalnog aspekta mnogo je bitniji onaj suštinski, da izađe u susret nadolazećim izazovima. Mislim da mi kao savremenici možemo da kažemo da su ti izazovi jedni od većih, ako ne i najveći u istoriji Srbije. Pored ekonomskih, izazvanih globalnom krizom, to su za nas i nacionalni, prelamaju se kroz bezbednosnu i demografsku prizmu. Sve postojeće i očekivane nedaće lakše ćemo podneti ukoliko državna blagajna može da odgovori nadolazećim izazovima.

Krkobabić navodi da posle izlaganja ministra finansija Siniše Malog, u stručnom smislu, teško da, kako je rekao, on ili bilo ko drugi može da da neki prigovor.

Šef poslaničke grupe PUPS - solidarnost i pravda izneo je i kritički stav navodeći da je bilo "rupa", u širem smislu te reči, kada je u pitanju energetski sektor.

- To se manifestuje kroz uvećanje deficita. U redu je, pokrili smo, ali ajde da vidimo šta nam drugo ostaje. Hajde da u narednom periodu tu zastanemo i krenemo da iz korena menjamo stvari. To mi iz poslaniške grupe PUPS-solidarnost i pravda očekujemo - rekao je Krkobabić.

ZA PUPS ZNAČAJNO ŠTO JE VIŠE OD TREĆINE SUBVENCIJA NAMENJENO POLJOPRIVREDI

Kada je reč o subvencijama, on je dodao, da se baziraju na procenama i da se značajno uvećavaju za 31 milijardu dinara.

- Očito su prioriteti jasni - infrastruktura, putevi, železnički saobraćaj, investicije u rudarstvu, vaučeri u turizmu... Ono što je posebno značajno za nas iz poslaničkog kluba PUPS-solidarnost i pravda, a to je da je više od trećine subvencija namenjeno poljoprivredi. I to posebno podržavamo i to posebno pohvaljujemo - rekao je Krkobabić i dodao:

- Osvrnuo bih se i na stavku posebni tekući rashodi koji iznose skoro 36 milijardi dinara. Ima tu mnogo toga. Npr. ublažavanje posledica COVIDA-19, što je potpuno razumljivo. Ali, ovde je i pomoć za mlade, ta savršena odluka. To je sasvim u redu, naravno, i za izbore koje smo održali. Ali, pod tu stavku se podvode i isplate za izgubljene sporove pred sudovima za kamate za razne penale. Zbog toga bih skrenuo pažnju na to. Jer pored mnogobrojnih objektivnih faktora ima tu i neodgovornosti, neažurnosti i propusta u radu organa koje te postupke i sprovode. To su pozamašna sredstva i bilo bi izuzetno bitno da se pažnja posveti tome - istakao je Krkobabić.

BRIGA ZA MLADE I NAJSTARIJE ODREĐUJE I CIVILIZACIJSKI NIVO JEDNOG DRUŠTVA

Krkobabić je rekao da briga za mlade i najstarije određuje i civilizacijski nivo jednog društva, a tu misli na spremnost da se uvećaju socijalna davanja za decu i omladinu.

- Imamo i čujemo svaki dan osporavanje za 5.000 dinara koji se najavljuju za mlade. Mi iz PUPS-a smatramo to izuzetno bitno, pre svega kao izraz posebne pažnje države i to kao izraz pažnje koje je daleko bitnije od nominalnog iznosa. 5.000 je i malo i mnogo, zavisi kako ko gleda. Mladi ljudi koji žive u Srbiji znaju to da cene - istakao je šef poslaničke grupe PUPS-a i osvrnuo se o izmenenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je pred poslanicima, kao i o merama koje se preduzimaju.

- Mere koje se preduzimaju rezultat su sistemskih reformi penzijskog sistema i pokazatelj stabilnosti ekonomskog napretka Srbije. Vlada Republike Srbije u prethodnom periodu preduzela je brojne korake kojim je pokazala spremnost da se izbori sa svakom krizom i da tokom te krize pruži pomoć onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. A to su naši najstariji sugrađani koji su i sami tokom perioda reforme dali svoj doprinos oporavku i stabilnosti sistema penzijskog i invalidskog osiguranja. Zato su oni prvi kojima treba izaći u suret i o čijem standardu ova Vlada vodi računa, ne samo kroz brojne jednokratne pomoći, osnovnim životnim namirnicama i lekovima, već i kroz reformu penzijskog sistema koji treba da bude stabilan i da svim penzionerima obezedi sigurnost i poboljšanje životnog standarda - rekao je Krkobabić.

Prema njegovim rečima, tako je i Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je pred poslanicima kao deo procesa nastavka reforme sistema penzijsko-invalidskog osiguranja koji je započet još 2001. godine.

VLADA SRBIJE POKAZALA DA JE SPOSOBNA DA REAGUJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

- Ekonomski rezultati postignuti merama koji su preduzeti u prethodnom periodu su u celini omogućili napredak u ovoj oblasti. Upravo je zahvaljujući poboljšanju ekonomske situacije u Srbiji i Izmenama i dounama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2018. i 2019. godine, poboljšan položaj penzionera tako što je utvrđen povoljniji način usklađivanja penzija. Uređena je isplata jednokratne novčane pomoći korisnicima penzije, a takođe je dat osnov za isplatu novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju - rekao je Krkobabić i dodao:

- Dopuna Zakona, koji je pred nama, pokazuje da se sve izmene, koje su u ovoj oblasti, planiraju blagovremeno i dugoročno. Onoliko koliko je to moguće, ali pokazuju i sposobnost Vlade Srbije da reaguje u cilju rešavanja kriznih situacija.

S toga, kako je rekao, imajući u vidu aktuelna pitanja i probleme u navećem delu Evrope i sveta, kojih nije pošteđena ni naša zemlja, a tiče se snažnog rasta inflacije, zadatak države Srbije je da hitno reaguje u cilju pronalaženja najboljeg rešenja za ublažavanje ove situacije, a posebno ublažavanje problema korisnika penzija, koji su naročito osetljiva kategorija stanovništva.

- Svrha ove kao i svih reformi koje su u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja, sprovedenih u poslednje četiri godine, dodatno je unapređenje standarda korisnika penzija. Iako se po pravilu penzije usklađuju jednom godišnje u januaru, snažan i neočekivani rast inflacije koji je pogodio i Srbiju, učinio je neophodnim da ova Vlada preduzme dodatne korake u cilju povećanja primanja korisnika penzije. Predložena dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđa da se iznos penzija za novembar 2022. usklađuje za 9 odsto. Tako usklađeni iznos penzija predstavlja osnov za dalje usklađivanje penzija u skladu sa članom 80 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a koje nas čeka već u januaru 2023. godine. I sve u cilju smanjenja efekata rasta inflacije na standard korisnika penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, i obezbeđivanja realnog rasta primanja korisnika penzija za šta postoji obezbeđen fiskalni prostor - rekao je Krkobabić.

Krkobabić je rekao i to da je predložena mera pokazatelj ne samo stabilnosti javnih finansija, već i namera države, da u ovim teškim vremenima, posebno prema najstarijim sugrađanima, obezbedi unapređenje životnog standarda.

- Konačno smo doživeli pobedu našeg sedamnaestogodišnjeg vrednosnog stava, a to je da penzije prate plate. Sa tim stavom "penzije prate plate", Aleksandar Vučić je ovde spomenuo u Narodnoj skuštini, kada je polagao zakletvu, sa tim principom je dobio izbore, sa tim principom i zbog toga mu veruju najstariji sugrađani u Srbiji. Živela Srbija - poručio je Krkobabić.