Vesić: Potrebno je što pre usvojiti rebalans budžeta kako bi Srbija nastavila da se razvija

Jutros je Goran Vesić, ministar gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, bio gost u jednoj emisiji. Ovom prilikom govorio je o novim zaduzenjima, nastavku rasprave o rebalansu budžeta, ali i izgradnji nove zelezničke stanice za koju tvrde da će biti jedna od najlepših koju smo do sada videli.

“Danas opet idem u Narodnu skupštinu gde se nastavlja rasprava o rebalansu budžeta, danas očekujem da bude usvojen rebalans, on će omogućiti da nastavimo niz nekih projekata koji su značajni za građane Srbije.

Počela je i izgradnja stanice Prokop, u kontaktu sam sa kompanijom koja tu stanicu gradi.

U poslednjih deset godina, predsednik Vučić i vlada Republike Srbije izgradili su 350 kilometara autoputeva, poput Moravskog koridora, rekonstruisano je 856 kilometara železnica i drugih brzih saobraćajnica, u ovom trenutnku imamo dvanaest projekata na putevima koji se rade ukupne dužine 500 kilometara”, izjavio je Vesić.

Vesić dodaje, da u koliko se danas bude usvojio rebalans budzeta, poslanici će istovremeno izglasati i nekoliko kredita koje Srbija uzima, jedan je sa Nemačkom razvojnom bankom “KHV”, koji će omogućiti da se izgrade postrojenja za preradu otpadnih voda i kanalizaciju u Požarevcu, Smederevu, Pirotu, Trsteniku, Jagodini, Kikindi i Vršcu.

“Postrojenje za preradu otpadnih voda je završeno u Kruševcu, dobijena je upotrebna dozvola za rad i tu imamo nekih 60 kilometara kanalizacijone mreže.

U Vranju je trenutno u toku probni rad postrojenja otpadnih voda i završena je izgradnja 22 kilometra kanalizacije.

Radimo već određene projekte u Kikindi, Vrbasu, Paraćin, Knjazevcu.

Radice se dve deponije, u Kruševcu i Vranju, sve ovo su važne stvari jer je neophodno da se kanalizacija reguliše. Kanalizacija koju trenutno mi imamo izliva se u reke, zato su nam potrebna postrojenja za preradu otpadnih voda, da bi voda u čistom obliku odlazila u reke, kako ih ne bi zagadjivali”, rekao je Vesić.

Vesić naglašava da Beogradu treba da ima 5 fabrika za preradu otpadnih voda. Najveća od njih je Veliko selo, koja je počela da se radi još u prethodnoj vladi. Kada se to bude završilo, od sto direktnih izliva kanalizacije u Beogradu biće ukinuto osamdeset.

“Kroz projekat “Čista Srbija” radimo Ostruznicu i Obrenovac, čekamo Batajnicu, kada završimo Batajnicu ostaje nam još jedna fabrika u Grockoj i Beograd bi u tom slučaju imao kompletnu preradu otpadnih voda. To je velika stvar jer Beograd svake godine u svoje reke izlije fekalija u zaprini od šezdeset hiljada olimpijskih bazena”, ističe Vesić i dodaje da se nikada više nije radilo na komunalnoj infrastrukturi.

“Bavićemo se i bezbednosti puteva, pruga, krenućemo u rekonstrukciju pruge Sombor – Vrbas.

Značajna nam je zeleznička infrastruktura, tu će biti mnogo više investicija.

Čeka nas veliki posao i na Beogradskom čvoru. On zahteva da se radi na “BG“ vozu. Dupli koloseci. To će omogućiti da građani budu povezani od BG voza do metroa koji se gradi.

Mi ćemo kao zemlja raditi na tim poljima jer je to i svetski trend”, zaključio je Vesić.

