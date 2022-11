MALI RAZVALIO BORU SOLUNCA: Da sam na vašem mestu, ne bih se javljao

Ministar finansija Siniša Mali uporedio je sadašnju prosečnu zaradu, stopu nezaposlenosti i iznos minimalne zarade sa iznosima iz 2012.godine i poručio poslaniku Narodne stranke Borislavu Novakoviću, koji ga je prethodno kritikovao, da se ne bi javlja za reč da je na njegovom mestu.

“Ne znam kako je vaših 15.000 dinara bolje od sadašnjih 40.000 dinara i kako su to građani Srbije tada bolje živeli. Kada pogledate neto zarade 2012. godine, one su bile 331 evro, a do kraja ove godine biće 720 evra”, rekao je Mali u Skupštini Srbije, gde je u toku rasprava o predlogu rebalansa budžeta za 2022.godinu.

Mali je naveo da je u vreme dok je Novaković bio na vlasti, svaki četvrti građanin bio nezaposlenih, dok je nezaposlenost mladih bila više od 50 odsto, a danas je, ističe, situacija mnogo bolja.

“Prosečan broj zaposlenih 2012. godine je iznosio 1,8 miliona ljudi, danas je zaposlenih 2,3 miliona. Treba li više govoriti? Mene bi bila sramota da se javim i da pričam o životnom standardu građana, niste imali para na računu za plate i penzije”, poručio je Mali.

Odgovarajući na kritike o saradnji sa kineskim kompanijama, Mali je odgovorio Novakoviću da ima u svojoj stranci “nekoga ko radi sa Kinezima”, pa ga je upitao da li je njemu dao takav savet.

Novaković je govorio da su firme Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića podizvođači na projektima koje vlast radi sa kineskim kompanijama, nazivajući ih kriminalcima, a Mali je odgovorio da “kao Aljbina Kurtija da čuje, a ne uvaženog poslanika”.

“To je taj glas protiv Srbije i glas nekih drugih koji govore kroz te ljude. U to neću da ulazim, mi ćemo se boriti i za naš narod na Kosovu i Metohiji i za ljude koji se bore za naš narod na KiM, ako ima nešto da nije u skladu sa zakonom izvolite i recite”, poručio je Mali.

Mali je povodom kritika na račun cene radova za novosadski most upitao zbog čega ga prethodna vlast nije izgradila, a podsetio je i da u vreme kada je Novaković bio na vlasti nije bilo ni Fruškogorskog koridora.

“Bili ste zauzeti nekim svojim kombinacijama očigledno. To je višedecenijski san građana Novog Sada. Zašto sve to niste izgradili? Nema odgovora na ta pitanja, uvek su pitanja floskule, dobacivanja, ali pogledajte neto zarade tada i sada, minimalne zarade, nema odgovora. Ja se ne bih javljao za reč da sam na vašem mestu”, rekao je Mali.