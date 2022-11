Vesić: Biće urađena procena svakog mosta

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će biti urađena procena svakog mosta i dodao da je važno da se utvrdi koja državna, republička ili lokalna firma je nadležna za upravljanje kojim objektom infrastukture.

Vesić je gostujući na TV Prva kazao da je dao nalog da se popišu svi mostovi i dodao da očekuje izveštaj u ponedeljak, posle čega će biti preduzete mere kako da se ubuduće vodi računa o infrastruktri.

Na pitanje da li će insistirati da se mostovi rekonstruišu ili menjaju, ministar građevinastva, soabraćaja i infrastrukture je kazao da to zavisi od toga u kakvom je stanju most.

"Ovaj put je bio naglasak na mostovima, ali imate i druge infrastrukturne objekete - nadvožnjake, podvožnjake, koji moraju da se održavaju. Važno je da se popišu svi objekti infrastrukture u Srbiji da se utvrdi stanje tih objekata i da se utvrdi koja državana, lokalna ili republička firma je nadležna za upravljanje tom infastrukturom", naveo je Vesić.

On je dodao da će tada oni koji su nadležni imati obavezu da investiraju novac u održavanje infrastrukture i objasnio da će to biti mnogo jeftinije nego da se dešavaju nesrecehe.

"Pre pet, šet godina krenuli smo da menjamo asfalt na Brankovom mostu i ispostavilo se da je bila potrebna i zamena nekih delova konstrukcije. Tada smo shvatili da niko nije nadležan za oddržavanje mosta. Most pripada republici, ulica Beogradu... ", objasnio je Vesić.

Podsećajući na primer mosta u Ovčar Banji na kome se dogodila tragedija, Vesić je kazao da je most bio u nadlezaznosti lokalne samouprave koja je zabranila korišćenje tog mosta.

"Moramo kroz izmenu propisa da rešimo zauvek to pitanje, da ljudi znaju da ako prelaze preko nekog mosta da neko garantuje da je taj most bezbedan, a ako nije bezbedan mora da bude zatvoren", rekao je Vesić.

Govoreći o starom Savskom mostu u Beogradu, ministar je rekao da će on biti uklonjen i da će biti postavljen na neko drugo mesto, a da će Beograd dobiti novi most koji će imati četiri saobraćajne trake- dve trake za tramvaje, pešačku stazu i bicikističku stazu.

"Stari savski most posmatramo jedinstveno sa tunelom koji će se graditi od Ekonomskog fakulteta i izlaziće ispod čitavog starog dela grada, ispod Pačcevačkog mosta što znači da ćemo na taj način smanjiti saobraćaj za oko 14 odsto u Beogradu", rekao je Vesić.

On je dodao da će se graditi još dva mosta u Beogradu.

"Gradiće se na most na Adi Huji i most kod Vinče na sektoru C, na proleće kreće ugovaranje sektora C od Bubanj Potoka do Pančeva, koji podrazumeva i želežničko-drumski most kod Vinče, a to onda znači da ćemo dobiti kompletnu obilaznicu oko Beograda", rekao je Vescih i dodao da će time biti iz grada iseljen kompletan teretni železnički saobraćaj.

Dodao je da su to ukupno tri nova mosta u Beogardu i da se i u Novom Sadu grade dva.

Vesić je kazao da se o starom Savskom mostu vodila rasprava i u parlamentu, ali da on nije čuo ni jedan ozbiljan argument da se most ne gradi i dodao da su neki iznosili polu netačne argumente koji ne pokazuju kako bi bio rešen problem saobraćaja u Beogradu i naglasio da su most i tunel planirani mnogo ranije.

Ministar je, govoreći o ukidanju naplate konverzije zemljišta, kazao da je će se o tome tek razgovarati, ali je naglasio da većina privrednika to traži.

"Kada razgovarate sa privrednicima i onima koji posluju, oni daju jasne i logične argumente zašto ta mera ne donosi efekte u budžet, a koči razvoj građevinsratsva. Ta mera je dodneta da se kazne dvojica tajkuna, a to se pretvorilo u kažnjavanje svih drugih osim njih. Moj posao je da šlušam privredu i da donismo takve propise koji će olakšati posalovanje", rekao je Vesić i dodao da je građevinastvo važan deo BDP.

Vesić je kazao da je politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se razvija infrastruktura i dodao da je u Srbiji u poslednjih 10 godina izgrađeno 355 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica.

"U ovom trenutku gradi se 222 kilometra brzih saobraćajnica i autoputeva što je zaista nešto što se nikada nije desilo u istoriji Srbije, a projektujemo novih 190 kilometara autoputa. To se priprema. Planiramo i novih 394 kilometra. Pričam samo o brzim saobraćajnicama, a ne malim putevima koje takođe radimo", kazao je Vesić.

Govoreći o žlezničkom saobraćaju ministar je kazao da se sada radi deonica pruge Novi Sad- Subotica koja je dužine 108 kilometara i koja će biti završena 2025. godine, radi se Niš -Brestovac 23 kilometra, Niš -Dimitrovgrad 30 kiilometara i Stalać -Ðunis 14 kilometara.

"Spremamo Beograd -Niš 210 kilometara i to radimo sa EU. Brzi voz koji 2025. godine dolazi do Subotice, pošto Mađari rade svoj deo, povezivaće Beograd sa Budimpeštom, ali ići će i do Niša. Ići će se 200 kilometara na sat Niš -Beograd-Novi Sad- Subotica i Budimpešta što menja način života ljudi", rekao je Vesić.

On je dodao da se otvara mogucnost sličnih povezivanja i prema Hrvatskoj, jer se gradi pruga Beograd -Šid 90 klilometara, što znači ako Hrvati žele da ulažu u svoju prugu može da se dobije i voz koji će ići i prema Beču i Ljubljani.

" Imamo i deonicu Stalać-Kraljevo -Rudnica 150 kilometara koji je važna pruga, kao i Valjevo -Vrbnica koja je 210 kilometara, što omodućava da pruga Beograd -Bar u našem delu bude rekonstruisana", rekao je Vesić i dodao da će biti akcenat na železničkom saobraćaju.

