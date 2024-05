Vesić: Obnova železničkog mosta u Senti biće završena sredinom maja, mesec dana pre roka

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da radovi na rekonstrukciji železničkog mosta kod Sente teku brže nego što je planirano i dodao da će biti završeni već sredinom maja, odnosno mesec dana pre ugovorenog termina.

Reč je o železničkom mostu koji se nalazi kod Sente, preko reke Tise, na deonici pruge Senta – Čoka čiju je rekonstrukciju, naveo je ministar, Infrastruktura železnice Srbije započela sredinom aprila ove godine.

“Rok za završetak posla je 60 dana, ali imajući u vidu do sada urađeno, sasvim je izvesno da će most dug 265 metara biti rekonstruisan već sredinom maja, odnosno mesec dana pre ugovorenog termina”, rekao je Vesić.

Naveo je da je radovima obuhvaćena rekonstrukcija gornjeg stroja mosta, i to zamena 535 mostovskih pragova, zamena kolosečnog pribora i kompletna zamena šina.

Radovi se, kaže, izvode od 8 časova i 25 minuta ujutru do 19 časova uveče, a most je u funkciji saobraćaja noću, od 19 časova do 8 časova i 25 minuta ujutru.

Podsetio je da je ovaj most železničko-drumski i dodao da se drumski saobraćaj tokom radova nesmetano odvija.

Vrednost posla je 22 miliona dinara, a radove izvodi novosadska firma ZGOP, naveo je Vesić.

Dodao je da je most preko Tise kod Sente izgrađen posle Drugog svetskog rata, a da su zamena pragova, kao i uređenje metalne konstrukcije mosta poslednji put rađeni pre punih četrdeset godina.