Potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević govorio je o složenoj situaciji na Kosovu i Metohiji, atentatu na predsednika Aleksandra Vučića i prednostima Vojske Srbije u poslednjih deset godina.

Mi se ne junačimo i nismo euforični, mi smo fokusirani i zabrinuti za očuvanje Srba na KiM

Ministar Vučević je istakao da je kao deo Vlade, ali i kao građanin Republike Srbije zabrinut zbog svega onoga što se dešava na KiM i moguće dalje eskalacije zbog jednostranih poteza Prištine.

-I to malo Srba koji su ostali na Kosovu i Metohiji su kost u grlu Vladi u Prištini. Ne mogu da kažem da ima straha, jer da ima straha ne bih se prihvatio ovog posla, da budem zajedno s vs. Ali zabrinutost imam. Ta zabrinutost nije nešto što nas limitira ili blokira, već nešto što stavlja u fokus sva pitanja. A pitanje svih pitanja jeste opstanak i očuvanje naše države. Veliki su ispiti pred nama. Ne biramo mi vreme, vreme bira nas. Verujem da će ova Vlada biti dostojna svih građana Srbje. Srbija ne želi ratove i sukobe. Mi se ne junačimo i nismo euforični. Mi smo fokusirani i zabrinuti za očuvanje Srba na KiM. Ne želimo da ratujemo sa NATO paktom. Ali isto tako moram da kažem da se Vojska Srbije ne plaši i spremna je da izvrši svaku naredbu vrhovnog komandanta. Mi se nadamo da sve ono što su ove osetljive teme biće teme za pregovaračkim stolom, diplomatija, a da neće biti oružane snage- naveo je Vučević i dodao:

-Šta to znači da napravite sporazume uz moderaciju Evropske unije i onda vam neko posle deset godina nerealizovanja tog sporazuma kaže da to više ne postoji i sad ide nepovoljniji deo za vas. Za vas koji ste implementirali taj isti sporazum. Za stranu koja se držala Briselskog sporazuma. Naravno da nismo bili oduševljeni, ali smo shvatili njegovu svrhu- da nam čuva mir. A imali smo ga prethodnih deset godina. Nismo imali ratne sukobe, 1998, 1999. ili 2004. godinu. Ono što je Kurti uradio u sred Berlina je šamar Evropskoj uniji.

On je naglasio da smatra da nema slučajnosti što je Kurti to uradio u Berlinu, niti da je tajming slučajan, kao ni da je odluka oko ukidanja KS tablica slučajna.

KFOR mora biti brana nasrtaja Prištine na Kosovo

-Građani Srbije moraju da razumeju da nije tehničko pitanje oko tablica, to je pitanje opstanka Srba na KiM, pre svega u četiri severne opštine gde je srpsko stanovništvo dominantno. Imate i odluku Prištine da suprotno svim dogovorima, Briselskog sporazuma, bez saglasnosti gradonačelnika ovih opština, šalju specijalne jedinice da smene komandira severa, da sve suspenduju. Imate momenat da njihove specijalne policijske snage prave svoje baze na severu KiM, u srpskim opštinama, koje su pozicionirane za intervencije koje predstavljaju opasnost za Srbe. I naravno jednu tihu transformaciju u oružane snage Kosova. I ako pitate NATO pakt oni će reći da ne rade na tome, ali ćete videti da neke članice NATO pakta rade na opremanju i naoružanju onoga što su Kosovske snage bezbednosti. Pravljenje vojske na Kosovu nije po Rezoluciji 1244, nije dozvoiljeno po vojno-tehničkom sporazumu iz Kumanova. Danas je velika odgovornost na KFOR-u i NATO paktu. Oni moraju biti brana nasrtaja Prištine na Kosovo.



On je istakao da KFOR ima interes da čuva interes svih građana na KiM, te da su svesni svoje odgovornosti. Moramo da budemo svesni da zemlje koje su priznale Kosovo smatraju da su to legitimne i legalne odluke prištinske administracije.

Neodgovoran pristup i nebriga pozicije za svoj narod i državu je uznemirujuć

-Opasno je da se pravi zamena teza da je pripadnik našeg naroda a smatra da je problem u tom pravcu da postoje neke kriminalne bande na severu KiM, pa da zato Priština interveniše ,a ne da je to napad na Srbe. Ta kriminalizacija na severu KiM je nešto na šta Priština stavlja akcenat, a nažalost i neki pojedinci iz našeg naroda, ili oni koji bi po imenu i prezimenu trebalo da su deo našeg naroda, prihvataju. Ali mi to čujemo u parlamentu Srbije i tajkunskim medijima u Srbiji. Da Rosu upadne u Severnu Kosovsku Mitrovicu zato što tamo živi Milan Radojičić. Ili da je neko od njih učestvovao u ubistvu Olivera Ivanovića. Pa da Priština ima dokaze ona bi ih uhapsila. Pa uhapsili su za izjavu o Račku, da je Račak fingiran. Za to vas osude na KiM. Ali ćete zato od opozicionih stranaka u Narodnoj skupštini da je na čelu Srba na KiM kriminalni klan. Takav neodgovoran pristup i nebriga za svoj narod i državu je uznemirujuć. To govore oni koji bi sutra prznali Kosovo kao nezavisnu državu. Za mene je ekstremno kukavički čekati potez, u nadi da će biti pogrešan, Aleksandra Vučića po pitanu Kosova. Od kralja Milana Obrenovića, pa Petra I i Aleksandra Karađorđevića, pa Tita i komunističkog režima, pa Miloševića, Koštunice, Tadića, niko nije rešio kosovski čvor. Nije rešeno, stalno je negde između. Vi danas čekate Vučića da se tu saplete. Već deset godina pričate da je izdao ili prodao Kosovo, a već deset godina čuva Republiku Srbije, a ja mislim da je čuva na maestralan način, da će to sutra da se izučava. Potrebna je naravno vremenska distanca da se to sve sagleda. Ili da neko kaže da nas je Vučić odveo u sukob i stradanja. Umesto da smo solidarni i da svi jedinstveno nastupamo. A mi stalno tražimo da Srbija unapred pokaže sve svoje karte. Jedino samo mi treba da pokažemo svoju taktiku unapred. Koja država unapred sve pokazuje? Država ima politiku, koja je javna, u smislu odluka.

Prateći svedočenja ljudi koji su bili deo klana kažu da im je meta bio Vučić, kao meta broj jedan

Vučević se dotakao i atentat na Vučića i njegovu porodicu i munjevitog hapšenja Vračarskog klana.

-Mislim da je ta mafija, banda imala nekoliko opcija na tu temu atentata na predsednika. Ali šta je tu meni interesantno- sve vreme od jednog dela javnosti, manjinskog, ide priča da je klan Belivuk produžena ruka SNS, da je SNS napravio i razradio, iako pogledate da je upravo SNS, koji su građani izabrali, zadali udarac tom kriminalnom klanu. A onda čujete da je taj isti klan spremao da izvrši atentat na predsednika. A prateći svedočenja ljudi koji su bili deo klana kažu da im je meta bio Vučić, kao meta broj jedan. Kažu d aih je ugrožavao bezbednosno, da je ugrožavao njihove ambicije, ne samo poslovne, već i političke. Naravno, pitanje svih pitanja, ko je njihov stvarni gazda? Kod koga je daljinski upravljač? Nismo daleko od regiona, ali dozvoljavam da bismo u regionu mogli da nađemo gde je njima glavni štab. O tome je pričao gospodin Cmolić koji je provodio ovu akciju i čestitam ministru Gašiću i svima na razbijanju vračarskog klana, interesantno je da je neko pustio Lepog Džonija, vođu ovog klana, neko pustio iz Dominikanske republike. Neko je otključao tu ćeliju i rekao mu da je slobodan. Ne mogu da isključim da je bilo uticaja nekih zemalja. Sve strukture su uključene u odbrani republike Srbije, svi vode računa o građanima Srbije i predsedniku. Dobra je saradnja i nismo suprotstavljene službe.

Veliki je pomak što će VS dobiti od januara najveće povećanje plata, za 25 posto

Ministar je naglasio da je prethodnih godina mnogo rađeno na modernizaciji i opremanju Vojske Srbije, da su kapaciteti bolje popunjeni i da se to oseti međi pripadnicima.

-Veliki je pomak što će VS dobiti od januara najveće povećanje plata, za 25 posto, za vojnike, podoficira, oficira, ali i za one koji održavaju logistiku. I naravno, dobili smo smernice od predsednika Srbije za dalje razvijanje opremanje Vojske Srbije.Iamko jasne direktive do 2026. U subotu uveče smo imali važan sastanak sa predsednikom Srbije, na kojem je bio i ministar Mali, oko budžeta za sledeću godinu, oko ulaganja u odbrambenu industrikju. Mislim da ćemo zadržati nivo ulaganja u opremu i u materijalni položaj pripadnika VS, uz sve ekonomske izazove. Da li ima problema, ima kao i svuda. Dozvolićete da ministar odbrane ne kaže gde smo ranjiviji. To ne bi bilo patriotski, ali dobro analiziramo sve. Ponosan sam kako Generalštab kako analiziraju rat u Ukrajini. Vi tu vidite i opremanje od NATO pakta. Tu vidite šta tu VS treba da primeni i razume. Mnogo su to ozbiljne stvari. Sve što kupujemo to je odbrambenog karaktera. To je veliki uspeh državnog vrha, to je rezultat desetogodišnjeg rada.

