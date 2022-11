Vigemark: EULEX od danas u pešačkim patrolama na Severu

Policajci Euleksa započeli su danas patroliranje na severu Kosova i Metohije, kako bi u bezbednosnom vakuumu pokazali svoje prisustvo, međutim, oni ne mogu da preuzmu ulogu Kosovske policije, rekao je šef Euleksa Lars Gunar Vigemark.

Nakon odluke Prištine da po fazama sprovede (pre)registraciju srpskih tablica na RKS, koja je kulminirala izlaskom Srba iz skoro svih kosovskih institucija na severu pokrajine, Vigemark je posetio Severnu Mitrovicu, a u jučerašnjem razgovoru za Košev je ukazao na to da kod građana sa kojima je razgovarao postoji strah.

"Oko 135 policajaca Euleksa rade u smenama u regionu Sever. Dakle, oni nisu angažovani ođednom u ovom broju, već rade po smenama, pre svega sprovode mobilne patrole, a od danas smo započeli i sa pešačkim patrolama u Mitrovici i na drugim mestima, kako bismo pokazali da smo tamo prisutni kao policija", naveo je Vigemark.

Podsetio je da je Euleks drugi odgovoran u lancu bezbednosti, koji pruža podršku kosovskoj policiji, uz koju je, za razliku od Kfora, civilna formacija.

„Glavni odgovorni u lancu bezbednosti jeste Kosovska policija. Mi smo drugi u lancu koji reaguje i do nekog stepena možemo da obezbedimo policijsku podršku Kosovskoj policiji. KFOR je, s druge strane, vojna sila i oni naravno imaju vojnu policiju, ali se oni ni na koji vojni način ne uključuju u sprovođenje zakona i reda, jer to nije njihov mandat, a naš mandat kao EULEX-a je upravo da se angažujemo u policijskim poslovima. Međutim, postoje limiti za nas, to radimo u koordinaciji sa kosovskom policijom, ne možemo da preuzmemo njen posao i da zamenimo Kosovsku policiju“, objasnio je.

Dodao je i da se u policijskim stanicama u sve četiri opštine preostalo osoblje trudi da kroz produžene smene svoj posao uradi najbolje što može, ali i da se sami građani čuvaju, navodi Košev.