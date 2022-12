Ministar finansija Siniša Mali jutros je ekskluzivno u "Novom vikend jutru" kod voditeljke Jovane Jeremić, govorio o budžetu Srbije, dešavanjima u skupštini, napadima na premijerku, kao i opoziciji, koja radi suprotno interesima Srbije.

BUDŽET SRBIJE LIKVIDAN

Mali je istakao da penzije od prvog januara, koje su već podignute, idu daleko iznad inflacije, čime se čuva standard najstarijih građana.

Kako je dodao, u budžetu je za poljiprivredu rekordna cifra od oko 80 milijardi dinara,m a pre 10 godina, bilo je samo 30 milijardi. Što se tiče zdravstva, cifra je preko 400 milijardi, što je slučaj i sa kulturom i ostalim privrednim granama.

- Imamo dovoljno novca za nastavak investicija. Gradi se 5000 kilometara. Gradimo bolnice, škole, kliničke centre uprkos problemima. Mi od naše strategije nismo odustali. Konačno, taj treći stub je rezerva koju ostavljamo za našu energetiku. Da daša privreda i građani ne odete bilo kakvu krizu. Imamo puno skladište gasa, koristimo sada ono iz Mađarske... Ostavili smo prostor u budžetu za narednu godinu da obezbedimo dovoljne količine gasa i struje. Budžet za narednu godinu je uravnotežen i usmeren ka poboljštanju standarda građa Srbije - dodao je Mali, navodeći da na računu imamo likvidnu cifru.

OPOZICIJI NEDOSTAJU ARGUMENTI

Govoreći o dešavanjima u Skupštini Srbije od prethodnih nekoliko dana, Mali kaže da smo imali priliku da čujemo farsu i nedostatak argumenata opozicije. Oni su se, kako kaže, bunili što se radi nedeljom.

- Poslanik opozicije je imao 6 sati rasprave, i umesto to da radi, izašao je iz sale. To je dokaz koliko žele da se bore za građane Srbije. Nijedan argument nisam čuo. Na njihov jezik sam odgovarao jezikom argumenta i brojki. U njihovo vreme nisu imali novca... Imali su 8,5 milijardi, a za penzije je trebalo 40 milijardi. Doveli su zemlju do bankrota. Kod njih je svaki 4. Srbin bio bez posla. ja sam govorio o nikad većem povećanju plata, Pa kako se to ljudi upoređuje sa njima? Potpuno jedna drugačija perspektiva i sagledavanja realne situacije. Borimo se svaki dan za investicije, bokjuu Srbiju... I onda kada pogledate sve to, imamo samo dobacivanja i neargumente. To je njihova politika, politika vređanja. Ja sam njima rekao "napadajte, udrite, vređajte" meni je važno da se borimo za građane Srbije - priča Mali.

Ministar kaže da se Srbija bori za nove investicije, nove fabrike, i da se tu ne staje. Kako kaže, sve to kod njih izaziva nervozu koja ih tera da vređaju.

- Srbija je danas bezbednija, i stabilna, imajući u vidu krizu i sve sa čim se zemlja suočava - navodi Mali.

Prvi put se desilo da Srbija pomaže privatnim preduzećima. Nabavili smo respiratore, izgradili 3 nove kovid bolnice. Pobeđujemo ekonomiju u najteže vreme. Bili smo najbrže rastuća zemlja u Evropi, kaže ministar.

I opet je država ta koja najveći teret krize preuzima na sebe. Niste imali porast namirnica, cene namirnica, jer država vodi računa o tome. Imali smo samo gorivo, ali sa druge strane trudimo se da ne dođe do porasta gasa i električne energije. Ja sam govorio o tome, o platama, penzijama, privredi, kulturi, fabrikama za prečišćavanje otpadnih voda, o mladima, imamo porast stuipendija, kredita... Hoću da zahvalim i građanima na podršci, i poslanicima u parlamentu koji su doveli do toga da budžet bude povećan na najveći način - dodaje on.

NAPAD BOŠKA OBRADOVIĆA NA PREMIJERKU SRBIJE

Komentarišući reči Boška Obradovića, Siniša Mali istakao je da je premijerka Srbije jedan od najboljih predsednika Vlade u istoriji, na šta je Obradović udario tokom svog izlaganja u skupštini. Kako je Mali dodao, kakve ovo veze ima sa raspravom o budžetu?

- Jer nisu imali argumenata, udarili su na to. Oni su rekli da treba da se ispita poreklo Ane Brnabić. Meni je bilo neprijatno jer sam znao da sve to što pričaju, gledaju građani Srbije... Na politiku vređanja, mi odgovaramo politikom argumenata, brojki i borbe. Ja drugačije ne mogu da se borim, niti želim. Sami njihovi glasači će imati priliku da kažu šta o tome misle... - rekao je Mali.

VUČIĆ SE BORI ZA SVAKI PEDALJ NAŠE ZEMLJE

Zamislite o situaciji, gde se neki iz naše opozicije javljaju, i šire depotizam... Ja sam se samo javio i pitao ih da li su svesni šta se dešava... Večeras će o svemu tome govoriti Vučić. On je osoba, koja se uz sve pritiske bori za svaki pedalj naše teritorije. Da sačuvamo naš narod, i u svim tim uslovima, imate ljude koji rade protiv interesa svoje države. Ja sve razumem, i dok je naličnoj bazi razumem, ali kada je protiv države, to ne razumem, nastavljao je ministar finansija.

Kako kaže, najviše mu je drago jer su građani Srbije 4 dana, imali priliku da se uvere u to, šta radi opozocija u Srbiji.

- Opoziciji sada smeta sve vezano za snagu naše zemlje... To govore ljudi koji su uništili vojsku naše zemlje. Imali smo jedan mig za njihovo vreme, oni su prodali sve što su mogli, a sada imamo ozbiljno naoružanje i vojsku. Šta vam je vojska zgrešila, penzioneri? Šta vam smetaju ljudi koji rade u javnoj upravi? Imali su 4 puta manju zaradu. Nisu imali para da plate penzije - zaključio je mali.

Autor: