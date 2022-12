Čović: Zapanjujuća izjava ambasadorke Nemačke i njeno tumačenje rezolucije 1244

Nekadašnji šef Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović ocenio je danas kao zapanjujuću izjavu i tumačenje nemačke ambasadorke u Srbiji Anke Konrad da Rezolucija 1244 ne daje osnov za povratak srpskih jedinica na KiM.

"To je u rangu i na liniji nedavnog javnog priznanja nekadašnje kancelarke Angele Merkel, da se međunarodni sporazumi poput sporazuma iz Minska potpisuju kako bi se prevarila jedna ugovorna strana ili kupilo vreme", ocenio je Čović u izjavi za Tanjug.

On je dodao da bi želeo da veruje da je Konrad to izjavila, jer nije imala priliku da prouči tekst rezolucije i da postupa po instrukcijama svog direktorata, kao i da to može biti posledica površnosti nižih službenika u njihovim ministarstvima.

Čović je dodao da takvi ispadi nisu iznenađujući, jer je pre svega dve nedelje Kfor izdao zvanično saopštenje u kome pogrešno tumači svoj mandat, pozivajući se na rezoluciju SB UN 1244 iz 2009. godine iako je rezolucija doneta deset godina ranije 1999. godine.

"Međutim ako se ne radi o neobaveštenosti, već o malignoj nameri da nas naprave ludim, onda to otkriva dosta o pravim namerama, kao i o tome ko su te sile koje stoje iza destabilizaacije koju kreira Aljbin Kurti, a o kojima se već mesecima nagađa u javnosti", ukazao je Čović.

On smatra i da je stav predstavnika američke administracije pošteniji, jer su kako je istakao, "direktno rekli da odredbe o povratku srpske vojske i policije na KiM postoje u rezoluciji SB UN 1244, ali da se SAD protive njihovom sprovođenju".

Konrad je juče izjavila da je za Nemačku neprihvatljiv zahtev Srbije za povratak njene vojske i policije na KiM, jer kako je rekla, Rezolucija 1244 ne daje osnov za povratak jedinica.

„Postoji ta rezolucija i na osnovu nje Kfor će formulisati i odgovore, to što smo mi rekli je da iz naše perspektive Rezolucija 1244 ne daje osnov za povratak jedinica iz Srbije na sever Kosova, ali uslediće odgovor Kfora“.