SRAMAN TEKST U AUSTRIJSKOM LISTU: Srbi koji se bore za svoja ognjišta nazvani 'militantima' - sporna im je i srpska trobojka na Rudaru

Ministar spoljnih poslova Nemačke traži da se što pre demontiraju barikade na severu Kosova i Metohije i da se Srbi vrate u institucije, prenosi Reporteri sramno pisanje austrijskog lista „Standard“.

- Posle višenedeljne spiralne eskalacije, Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke zahteva da se nelegalne barikade koje su podigli kosovski Srbi, a koje takođe predstavljaju bezbednosni rizik, što pre demontiraju. Veoma smo zabrinuti zbog tenzija na severu Kosova - naveo je portparol ministarstva za „Standard“.

- U četvrtak su bile održane i demonstracije na severu Kosova tokom kojih je istaknuta velika srpska zastava. Srpski nacionalistički militanti koji su podigli barikade i organizovali demonstracije pripadaju pristalicama stranke Srpska lista, koja je pod direktnom kontrolom vlasti u Srbiji. Ona dovodi u pitanje državnost (tzv.) Kosova i monopol kosovske države na upotrebu sile na severu zemlje - navodi „Standard“ u sramnom tekstu, prenosi "Kosovo onlajn".

"Standard" dalje iznosi još jednu neistinu - naime, kako se dodaje u teksu poslednjih dana na severu Kosova „bilo je više nasilja nad predstavnicima kosovskih institucija i novinarima“.

Novi pritisak na Beograd i "pojačanu retoriku"

Austrijski list u istom maniru komentariše i zahtev Srbije, upućen na osnovu važeće Rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija, o povratku srpskih bezbedonosnih snaga na Kosovo i Metohiju.

- Pojačana je i retorika iz Beograda. Predsednik Aleksandar Vučić je čak razmišljao o slanju vojnih lica na Kosovo. A premijerka Srbije Ana Brnabić je na Tviteru napala nemačkog ambasadora na Kosovu Jorna Rodea. On je prethodno pozvao na demontažu barikada, koje nedeljama blokiraju drumski saobraćaj - navodi austrijski list, a prenosi „Kosovo onlajn“.

Portparol nemačke diplomatije rekao je za „Standard“ da je Rode dao „jasne izjave i ponovo pozvao Srbiju i (tzv.) Kosovo da se konstruktivno angažuju u dijalogu koji vodi EU“.

Kako prenosi "Standard", portparol Ministarstva spoljnih poslova je dodao da očekuju "konstruktivan pristup Srbije".

Samo par reči o Zajednici srpskih opština

Portparol Ministarstva spoljnih poslova dodao je i da očekuje "konstruktivan pristup Srbije", a samo se ovlaš prisetio i samo jedne od mnogobrojnih neispunjenih obaveza na koje je Priština stavila potpis - formiranja Zajednice srpskih opština.

- U ovim razgovorima smo jasno stavili do znanja. Važno je da se kosovski Srbi što pre vrate u institucije (tzv.) Kosova. To je u interesu ljudi koji žive na severu, u isto vreme (tzv.) Kosovo treba da pristane da se na dnevni red stavi primena Zajednice srpskih opština dogovorenog 2013. i 2015. Podržavamo specijalnog izaslanika EU Miroslava Lajčaka u njegovom nastojanju da se konačno normalizuju odnosi između dve zemlje u okviru dijaloga za napredovanje - rekao je on.

Austrijski list navodi da su „militantni nacionalistički Srbi postavili blokade na putevima na severu Kosova“.