Gosti voditeljke Jovane Jeremić u ''Novom vikend jutru'' na televiziji Pink, govorili su o jučerašnjem incidentu na KiM, kada je zapiucano na dvojicu srpske braće.

Borko Kašanski, urednik u Srpskom Telegrafu kaže da je napadač jasno odabrao dan za napad, a to je Badnji dan.

- Posle toga, Petković nije mogao da poseti ranjene. Nije ovo akt ludila, ovo je akt terorizma. Mislim da ovo nije Kurti, već da iza svega stoje neke službe. Neko kome se ne sviđa sve što se dešavalo ovih nekoliko dana. Nekome je zasmetao mir - priča Kašanski.

Ne mislim da je ovo izolovan incident, sve je to planski, navodi Kašanski, dodajući da je Božja volja da ne dođe do fatalnog ishoda.

Srba Filipović, narodni poslanik kaže da je muškarac koji je pucao na braću, sin teroriste OVK. Sve što se dogodilo je dokaz da teror nad Srbima ne prestaje.

- Gledao sam noćas sliku Stefana iz bolnice, to mi je dokaz da smo hrabri. Izbegnuta je velika tragedija, oni su mogli da nastradaju zbog badnjaka, trobojke... Rekao bih da to nije dovoljno obišlo svet. Neki domaći portali to nisu preneli kao vest, a da se nešto drugo desilo, sigurno bi - priča Filipović.

Na sreću, Srbija sada ima odgovornu politiku, i znamo da ovo neće proći tek tako, dodao je on.

Autor: