Vučić: Predložiću petostruko veće kazne za krađu na železnici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će inicirati pooštravanje kazni i do pet puta za krađe na železničkoj infrastrukturi, ali i da putnici moraju da znaju da su potpuno sigurni.

On je to rekao posle obilaska radova na izgradnji deonice brze pruge između Novog Sada i Subotice kod mesta Stepanovićevo na pitanje šta će se preduzimati zbog sve učestalijih krađa i da životi ljudi ne bi bili ugroženi.

"Ne igramo se mi sa tim, ljudi moraju da znaju da su potpuno sigurni", istakao je Vučić navodeći da je juče brzi voz do Novog Sada bio bez razloga usporen da ne bi bila dovedena u pitanje bezbednost ljudi.

On je rekao da neki neogvorni ljudi zbog 100, 150 evra kradu delove i da misle da će time nešto pametno da urade.

"Ko su ti ljudi koji to rade, nije to prvi put, naravno da se sekiram, radite, gradite i dođu neodgovorni i uzmu deo baš sa mesta sa kog ne treba. Onda železnica uspori vozove.

Predložiću 5 puta veće kazne za specifičmo delo - ugrožavanje bezbednosti više ljudi. Pa kad dobije 10 godina zatvora videćemo da li će mu pasti na pamet da krade", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, ljudi moraju da znaju da su sigurni.

"S razlogom su usporili vouzovi zbog bezbednosti. Ali kada imate posla sa bitangama koji kradu bakar ili kamenuju vozove ne znamo šta da radimo. Mi smo juče 4,5 minuta kasnili jer smo usporili sa 200 na 160 kilometara na sat. To nećemo više, jer su ljudi navikli na tačnost. Ko su ti ljudi među nama koji to rade", rekao je on.

Dodao je i da to nije prvi put da ljudi kradu, a da su se sa druge strane ljudi iz Železnica celu noć mučili da bi voz išao 200 a ne 160 na sat.

