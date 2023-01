VUČIĆ O NAPADIMA NA DANILA: Kriminalizuju mi porodicu, a nijedna procedura NIJE PREKRŠENA!

Situacija za nas jeste ozbiljna i ove godine ćemo imati dosta izbornih utakmica, što će biti dobra prilika za nove napade na Srbiju, istakao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Govoreći o napadima na srpsku decu na Kosovu i Metohiji i u Sarajevu, predsednik kaže da je situacija ozbiljna i usložnjava se. On kaže da ćemo ove godine imati mnogo izbornih utakmica u regionu, a to znači nove napade na Srbiju.

Vučić o stanju u regionu i napadu na decu sa Kosova

- Situacija je za nas ozbiljna i usložnjava se. Biće mnogo izbornih utakmica u regionu, a to znači novi napadi na Srbiju. Šta je ono što smo mogli da primetimo? Na Badnji dan nakon incidenta, primetili smo svi i mene je nejviše zabolelo, ludaka ima svuda, za mene je bilo interesantno da niko od EULEKS-a, amerikanaca i UN nije rekao da su napadnuta naša deca, neki su im imena navodili, ili dve osobe, ali niko nije mogao da zaključi ko je napadač a ako je napadnut. Oni su deca, pa i ovaj od dvadeet godina, oni su bili naoružani badnjim drvetom. Pucano je na njih samo jer su Srbi! Molim Vas, ja sam nažalost bio jedan koji se suprotstavljao o albanaskom teroru - rekao je Vučić i dodao:

- Niko nije rekao da su napadnuta dvojica srpskih dečaka, niko nije mogao da zaključi ko je napadač a ko napadnut. Bili su naoružani badnjim drvetom i ni sa čim više. Na njih je pucano zato što su nosili badnjak, zato što su Srbi. To kažem da bi ljudi razumeli koliko je pozicija države i naroda teška - rekao je Vučić.

- Jeste li ikada videli da svi oni osude, na primer to što predsedniku Srbije nije dozvoljeno da ode u Jasenovac ili da kažu nešto na godišnjicu osnivanja logora Jasenovac? To se nikada nije dogodilo. Čak su birali da li će da dođu u Donju Gradinu na osnovu toga da li će se tamo pojaviti ruski ambasador u BiH ili neće - rekao je predsednik.

Predsednik se osvrnuo na sramne izjave posle napada na srpsku decu u Sarajevu.

- Napadnuti su samo zato što su Srbi i svi to znaju, ali to ne sme da se kaže. To "nije dobro" da se kaže. Da je bilo obrnuto, sve bi bilo drugačije. Za njih je problem da izgovore ime srpskog naroda, da kažu "Srbi". Prosto, to postoji u nekoliko zemalja u okruženju jer žele Srbiju poniženu, na kolenima i nikakvu drugačiju - rekao je Vučić.

O incidentima na Kosovu i Metohiji

- Čudna je logika, od deset i po godina sam na vlasi, nikada nisam rekao ružnu reč, a oni su me nazivali "snajperistom sa brda", onda su mi u montaži stavljali umesto kišobrana puška. Sve su izmislili. U foto-montaži su mi stavili pušku, a nosio sam kišobran. To je kačila čak bivša hrvatska premijerka na Tviteru. Izmislili su, kao što su izmislili i to da sam nosio Šešelju pivo. A ne bi me bilo sramota i da jesam - rekao je Vučić i dodao:

- Ta matrica laži nije slučajno uspostavljena, sve oni znaju šta se radi, svaki naši razgovori nisu urodili plodom. Bošnjaci u Srbiji u velikoj meri glasaju za mene, jer vide šta im želim i da nisam protiv njih. Sve vreme se vodi ta vrsta kampanje, protiv mene. Isti je slučaj u Podgorici, ja sam odgovorio na dva pitanja možda o Crbnoj Gori, jer smo imali bezbroj muka, pa sad ispada da ja držim ceo svet i ja plaćam novinare u Tel Avivu, dajte molim vas! Niko od Srba nije bio za to da sklonimo barikade, ja sam ih molio u Raški da to urade, ja sam znao da sam u pravu i samo sam hteo da da im sačuvam živote. Naše je da uprkos svim uvredama i stotinama hiljada tekstova koji su objavljeni u Zagrebu protiv mene, da pokušamo da imamo nešto bolje odnose. Važno je zbog nas u regionu. A važno je da to radimo sa i Bošnjacima i Albancima. Da li sam veliki optimista, nisam. Kažu da ne smemo da govorimo o Oluji kao etničkom čišćenju? Pa šta da kažemo? Da smo genocidni narod? Ne postoji gore stratište, a da nije Aušvic i Jasenovac to stoji u Jerusalimu i to ne može da se obriše!

Predsednik kaže da se Srbija oporavila bolje nego što su mnogi očekivali.

- Mene nazivaju slugom Vladimira Putina, da sam isti on i da će Srbija da napadne Sarajevo i Prištinu, a to je sve u dogovoru da se sruši Srbija i nisu se nadali da smo se podigli i ojačali. Ne ruše oni mene zato što imam debele usne ili zato što su izmislili da sam bio snajperista, već zato što Srbija napreduje! Jedin zemlja koja nije uvela sankcije Je l smo malo glava izgubili u ratovima? Gubili smo glave na različite načine, hajde da sada sačuvamo ljude. Naše je da sačuvamo slobodarsku zemlju i sami donosimo svoje odluke.

O svakodnevnim napadima na njega i njegovu porodicu

Vučić je istakao da pojedini mediji često govore o omči oko njegovog vrata.

- A ja se pitam, zar to nije omoča Srbiji oko vrata? Važno je da se Vučiću zategne omča i da Vučića nema. Kažite onda to narodu, ali kažite i šta je onda vaša politika po pitanju Kosova i Metohije. Ili po pitanju Republike Srpske. Da ne postoji snažnija Srbija, zapitajte se šta bi radili - rekao je Vučić.

- Ljudi moraju da shvate da nam je Evropa važna, retko ko je za taj naš put, ali moram da kažem i ono što nije toliko popularno. Ne plašim se priče o klasterima, nikoga pre nas neće pustiti u Evropsku Uniju. Brrinem o investicijama, jer su napustili su Rusiju olako, a tamo su imali mnogo više od nas. Mi javni dug držimo nisko, nikada neće preći 57 odsto i neka se niko ne sekira zbog toga.

O napretku i ekonomskom snaženju Srbije

Predsednik je istakao da građanima može da saopšti dobru vest i da građani ne moraju da brinu.

- Naši očekivani prihodi su bili 68 milijardi, mi ćemo imati skoro 80 milijardi. PDV domaći je izvanredan bio. Time ćemo imati 100 miliona evra u kasi više nego što smo očekivali - rekao je Vučić i dodao:

- Idemo u smeru da 1000 evra bude prosečna plata do 2025. godine. Ja znam koliko su skočile cene, ljudi vide i osećaju i zato mi imamo povećanje plata i najveće povećanje penzija u Evropi. Mi moramo da razumemo da to nije izbacivanje novca iz ćupa, mi smo kumolativno bolji od svih poslednje tri godine i slobodno mogu da kažem da smo najbrže rastuća zemlja u EU.

Vučić je istakao da ćemo do kraja godine izgraditi više puteva nego Tito, Milošević i DOS zajedno!

- Mi smo malo uradili od 1990. do 2000. godine, to su sve bili zgaženi skakavci. Nijedna pruga nije urađena, samo rekonstrukcija 31 kilometar, ukupna investicija 27.5 miliona evra. Nula kilometara, ništa od rekonstrukcije - istakao je predsednik i dodao:

- Dogodilo se da je došlo do kolapsa ekonomije, jer smo bili nepripremljeni za krizu. Niko se suštinski nije bavio time. Otpustili smo 450.000 ljudi, tek sada smo ih vratili. Pogledajte stopu zaposlenosti, u hiljadama, 43 odsto više zaposlenih. Pogledajte stopu stopu nezaposlenosti, 2012. je bila 53,2 odsto, a sada je 25,4 odsto.

Vuči kaže da je broj zaposlenih 2001. bio 2,257,770, 2012. je bio 1,865,614, a danas 2,245,049.

- Uspeli smo da se vratimo na taj broj zaposlenih i zato je odliv manji nego što smo očekivali. Ima ga još, nažalost, ali je mnogo manji nego što smo očekivali.

- Nadam se da ćemo izgraditi ukupno 530 kilometara puta. Pričamo o Grdeličkoj klisuri koju smo uradili, a koja je jako skupa i zahtevna. Milošević je radio deo kod Preševa. Pakovraće-Miloš Veliki, obilaznica oko Beograda prema Pančevu i Ostružnica, do Orlovače. "Y" krak koji često zaboravimo, završavamo parče Moravskog koridora, u martu otvaramo Pojate do Kruševca, završavamo Surčin koji izlazi na Miloš Veliki, Iverak-Lajkovac, a verujemo da ćemo ove godine, do kraja sve da završimo. Takođe, Ruma-Šabac završavamo do avgusta, put kroz Toplicu. To je sve sigurno za ovu godinu! Planovi su još 944 kilometara, ne odustajemo od svojih ciljeva.

- Pitaju me što se nerviram, kako da se ne nerviram. Kragujevac - Zastava, Krušik - Valjevo, Sloboda Čačak to su naše fabrike, mogo ljudi je na bolovanju, mnogo njih ide u penziju. Ja se pitam kako misle da radi firma, pa mi imamo 700 ljudi koji svakodnevno nisu na poslu, u Valjevu 500 u Čačku 400. Litijum, samo neka mi neko objasni zbog čega nisu dali, Nemci i Amerkanci su glupi i prave pare, a mi smo pametni? Ja ne mogu da budem izabaran treći put po ustavu, i zato neću ništa da krijem. Putevi, pruge Beograd-Niš, planiramo velike stvari, ali moramo da budemo fer i ne možemo da podržavamo svaki štrajk. Mi smo sebe doveli u situaciju da izdvajamo veliki novac za košarkaške klubove Crvenu Zvezdu i Partizan, oni su plaćeni kao neki u EU, nije ni čudo što se bore za osmo mesto, od države imaju ogroman novac i to samo jaka država može da finansira.

Predsednik je istakao da se napredak vidi na svakom koraku.

- Do mene ne dolaze lepe vesti. Neka mi neko pošalje nešto lepo. Kad odem u Beograd na vodi, viđam one koji su bili protiv toga, a tamo su kupili stanove. Galerija je oborila sve rekorde, imala je 103 hiljade ljudi, pre toga 119 hljada za jedan dan. Brojimo 4 miliona turista, imamo razvijen turizam, "Air Serbia" je 21 milion u dobitku, a nekada su bili pred stečajem, danas imamo 24 aviona a nekada smo imali 11. Aerodrom, Prokop, metro, prva linija metroa 2028. godine - bićemo velegrad u pravom smislu te reči.

Vučić ističe da ćemo krajem marta otvoriti tri stadiona - u Zaječaru, Loznici i Leksovcu

- Naši ljudi se lako naljute, a podršku slabu pružamo - ističe predsednik povodom neuspeha fudbalske reprezentacije na Svetskom prvenstvu u Kataru i dodaje:

- Verujem u Dragana Stojkovića i nadam se da ćemo se plasirati na Evropsko prvenstvo. Ulažemo u sve i rezultati će se videti. Verujem da ćemo imati uspeha u košarci. To je reprezentacija kojoj malo ko u Evropi može da se suprostavi.

O neuvođenju snakcija Rusiji

Predsednik je istakao da je bilo mnogo junaka koji su pričali kako će uvesti sankcije nakon izbora, ali je za razliku od njih on vodio državu.

- Ja nisam govorio ni da sam za, ni da sam protiv. Kada vodite državu ne možete da isključujete stvari, jer ne znate da li će vam sutra mač biti nad glavom. Ne smete da obećavate, jer ste sluga svake izgovorene reči a gospodar neizgovorene. Pritom vas svaki dan samo to pitaju. Sad i da uvedemo, pa evo izdržali smo skoro godinu dana. A nisam siguran da ćemo da uvedemo. Šta treba? Da ukidamo Čajkovskog, Dostojevskog, Tolstoja? Da rušimo spomenike? - rekao je Vučić.

Predsednik ističe da je Beograd jedan od najbezbednijih gradova na svetu, kao i da dolaze ljudi i iz Ukrajine i iz Rusije. Kako kaže oni koji dolaze iz Moskve i Peterburga oni su uglavnom protiv Putina.

Vučić je prokomentarisao i svoj odnos sa ministrima.

- Jedne sam izbacio, tačnije dvojicu jakih direktora, nije ovo lov i ribolov, mora da se dolazi na vreme i da se poštuje tuđe vreme. Vikao sam na njih, jesam i opet bih. Mora da se poštuje Vlada Srbije, institucija i ono šta mi tamo radimo - rekao je Vučić.

O situaciji na Kosovu i Metohiji

Vučić je istakao da smo mnogo toga uspeli, ali je to malo za naše ljude na Kosovu jer nam je ograničen prostor.

- Zahvalan sam svima koji razumeju situaciju. Ja sam se uvek ponašao odgovorno, mi nijedan potez nismo povukli, njihov posao je da štite svoje čedo po svaku cenu, a to je naš problem. Zato moramo zemlju da gradimo i budemo snažniji, zato ćemo ulagati u namensku industriju, da izvozimo oružje. Rusi traže da prodajemo i njima, ali i da hoćemo ne možemo mi prodajemo EU. Kada ste slabvi vojno onda ste ništa.Predsednik kaže da mu je jedan od međunarodnih predstavnika rekao da hitno skloni barikade sedam dana pre stvarnog sklanjanja, kao i da mu je rekao da će Aljbin Kurti krenuti na barikade.

- Ja sam ga pozvao i rekao mu da prodaje trikove ovim mojima. Ljudi su bili veoma dobro organizovani i znao sam ko šta može, a ko ne može - rekao je Vučić i dodao da su reči tog predstavnika uspele da uplaše Marka Đurića i Petra Petkovića.

Predsednik kaže da su Srbima garancije dali NATO, SAD i EU.

- Prvi put imamo pismeno na kom nije samo Tačijev i Rasmunsenov potpis. To je formalni izvor prava za nas. To je za nas veoma važno. To je bila veća taktička pobeda nego što smo je predstavili - rekao je on.

Vučić je istakao da je velika greška Albanaca to što su radili sa Markom Đurićem kada su ga uhapsili.

- Ovi su pomislili da mogu da rade sve, a onda su shvatili da ne mogu da rade sve. Otpor naroda je doprineo tome da shvate da ne mogu da rade ništa. Naš problem je što su svi u svetu govorili o barikadama, a nisu govorili da su ljudima zabranili da izađu na referendum, izbore, da su hapsili ljude koji prevoze robu, vakcine, lekove - ističe Vučić i dodaje da Kurti uslovljava formiranje ZSO priznanjem lažne države.

O napadu na njegovog sina Danila

Vučić se osvrnuo i na učestale napade na Danila Vučića i njegov nedavni boravak u Republici Srpskoj.

- Svaki put kada odlazim na teritoriju BiH, ja se uvek javim Dodiku, Željki Cvijanović, Komšiću i Bakiru Izetbegoviću, iako to nije moja obaveza. Računam da je to neki fer odnos, jer poštujem tu državu. Svima njima je cilj da napadnu mene,a nije prekršena nijedna procedura. Kriminalizacija porodice, šta je suština? Ja se svojom decom ponosim, i Vukanom i Danilom i Milicom. I svuda oni mene negde mogu da predstavljaju, ali institucionalno ne. Kad se ustasnovilo da su to slagali, onda su se pitali zašto je otišao na Dan Republike Srpske kad je to protivustavno. Ja sam ga vaspitao da voli Kosovo, ja sam ga vaspitao da voli Republiku Srpsku - istakao je predsednik.

Predsednik kaže da bi predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku bile ukinute sve sankcije kada bi rekao nešto protiv njega. Ističe da su njegovi prijatelji Andrija Mandić i Milan Knežević, a da ima korektan odnos sa Nebojšom Medojevićem.

