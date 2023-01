ANONIMUSI PONOVO UDARILI: Hakovali smo desetine poverljivih dokumenata Vlade Srbije (FOTO)

Anonimusi su objavili i link koji navodno vodi ka hakovanim dokumentima, međutim, fajlovima nije moguće pristupiti jer piše da su izbrisani.

- Još nismo završili s tobom, Putinova lutko - glasi poruka koja je verovatno upućena predsedniku Aleksandru Vučiću.

Anonimusi su ranije već pretili predsedniku Srbije.

Krajem decembra, podsetimo, uputili su preteću poruku zbog situacije na KiM.

Anonimusi su tada na Tviteru izneli niz sramnih optužbi na račun Srbije za represiju nad albanskim stanovništvom uz prateći snimak na kome se vidi kako srpska policija interveniše na Jarinju i sprečava eskalaciju sukoba smirujući okupljene Srbe?!

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked dozens of confidential documents from the Serbian government#OpSerbia



Link: https://t.co/65X4pK3vIR



"We're not done with you yet, Mr. Putin's puppet!" pic.twitter.com/HKU9q3QDlB