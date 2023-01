ALBANSKI LOBI POKAZAO PRAVE NAMERE! Vučićević za Pink: Provokacija u Davosu odraz njihove frustracije jačinom sadašnje srpske države

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević kaže da je postavljanje zastave takozvane velike Albanije preko puta hotela u kojem je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odseo u Davosu tokom Svetskog ekonomskog foruma provokacija koja pokazuje prave namere albanskog lobija.

- Švajcarska je zemlja u kojoj ima puno Albanaca, ljudi to znaju i to je njihova provokacija. Neko bi morao u Švajcarskoj da reaguje. Ta karta koja je tu okačena podrazumeva i neke delove EU. Ideja o takozvanoj velikoj Albaniji datira od pre Drugog svetskog rata, od doba nacizma. Na toj karti imate i deo Grčke, deo Crne Gore, deo Makedonije. Ja bih pitao one na zapadu, da li i oni to podržavaju. Hoćete li da odsečete deo Grčke? Da ne pričamo o Kosovu... Ta karta obuhvata i Srbiju do Niša - naveo je Vučićević.

Kako je dodao, albanski lobi je ovim pokazao svoje prave namere.

- Niko kome je stalo do mira i stabilnosti i napretka u Evropi ne može da podrži takav projekat. To bi značilo novi evropski rat. Možda neki ljudi u Srbiji to ne razumeju, ne razumeju ni u Evropi, taj plan Velike Albanije podrazumeva Grčku do Soluna, Crnu Goru do Podgorice, Severnu Makedoniju sve do Skoplja i Srbiju sve do Niša. Pa ko to podržava? Albanski ekstremisti hoće da uzmu sve što misle da treba - istakao je Vučićević i dodao:

Ti na zapadu neka nam objasne jel to podržavaju. Ali neće oni to da objasne, oni igraju trostruke i četvorostruke prljave igre. Postaje smešno to što oni rade

Vučićević je istakao da je albanski lobi jak i da kontrolišu velike pare.

- Albanci su se odlično infiltrirali u dijaspori i značajan broj njih radi na projektu velike Albanije sve vreme - dodao je on i napomenuo da je najnovija provokacija izraz i neke njihove frustracije sadašnjom srpskom državom jer ovaj predsednik, taj Vučić, im smeta jer je napravio nikad jaču Srbiju i ekonomski i vojno.

- Oni ne mogu da realizuju svoje interese kako su zamislili. Albanci bi sasvim sigurno u decembru krenuli vojno, policijski da etnički čiste sever Kosova, ali to nisu uradili jer je Srbija danas jača nego ikada, srpska vojska je jača nego ikad i predsednik je Aleksandar Vučić i znaju da on ne bi oklevao da naredi zaštitu Srba i na severu Kosova i na celom Kosovu i zato im smeta - podvukao je Vučićević.

