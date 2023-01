Hil: Srbija sama treba da odluči kakvi joj standardi trebaju

Probleme Srbije treba da rešavaju Srbi, jer Srbija sama treba da odluči kakvi joj standardi trebaju, izjavio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristofer Hil. Govoreći o ubrzanoj diplomatskoj aktivnosti poslednjih nedelja na rešavanju pitanja Kosova i Metohije i kako bi se to moglo završiti, Hil je rekao da nam je potrebno razumevanje da će svi narodi Balkana i Evrope živeti jedni s drugima još veoma dugo.

Svi moramo da budemo pažljiviji da ne zadajemo neke standarde Srbiji i onda da joj pretimo ukoliko ne uspe da se ukalupi u njih, rekao je Hil. On je rekao da SAD i Srbija imaju dovoljno zajedničke prošlosti da se to može nazvati dugoročnim odnosom, da u budućnosti moraju da urade mnogo više nego što su u prošlosti ali da će morati da prevaziđu neke elemente iz prošlosti i pronađu šta je to što žele da rade u budućnosti.

Naveo je to odgovarajući na pitanje da li je moguće strateško partnerstvo Srbije i SAD čiju je mogućnost ranije najavio i dodao da Srbi ne žele da im se kaže šta da rade, te da mu se čini da su Srbi i Amerikanci od toga napravili umetnost, jer ni oni ne vole da im se govori šta da rade.

" A kada živite sa nekim, morate da napravite aranžmane koji smanjuju tenzije i omogućavaju ljudima da nastave svoje živote. Brinem da zbog tih tenzija mnogi ljudi ne shvataju da je neophodno smiriti se", rekao je ambasador Hil.

Dodao je da na ovim prostorima ima mnogo istorije, da je istoriju važno ispoštovati, ali da se ne sme biti njen zatvorenik.

"Cenim da će se sve rešiti tako što će neko dobiti nešto, a neko nešto drugo", istakao je on uz konstataciju da ga ne zanima da zauzima strane i da iako njegova zemlja ima drugačiji stav oko Kosova u odnosu na zvanični Beograd, to je ne sprečava da sarađuje i sa vladama u Beogradu i Prištini.

Ocenio je da nije ni u čijem interesu da se nastavi živeti sa tenzijama. Hil je istakao da mu se sviđa inicijativa Otvoreni Balkan, jer omogućava bolje upoznavanje naroda među državama i dodao da smatra da nikada u istoriji nije bilo toliko pozitivnih interakcija Albanaca iz Albanije i Srba iz Srbije.

"To je proces u kojem biznisi mogu da zahvate šire tržište, ali i kojim se rešava klaustrofobija. Ja ne podnosim čekanje u kolonama automobila, a ako će ovaj proces smanjiti te gužve, onda ga treba podržati", rekao je Hil.

Istakao je da je to odlična inicijativa i da je sjajno videti premijera Albanije i predsednika Srbije kako razgovaraju o rešavanju problema koji su značajni za građane.