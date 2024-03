AMBASADOR HIL: Srbija bliži partner NATO nego takozvano Kosovo, ZSO mora da se formira!

Ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil izjavio je večeras da je Srbija, trenutno, bliži partner NATO nego (tzv.) Kosovo, te ponovio da Zajednica srpskih opština mora da bude uspostavljena i da je uveren da će do toga i doći.

Hil je za Javni servis, govoreći o događajima iz 1998. i 1999. godine uoči bombardovanja Jugoslavije, a na pitanje kako se status OVK promenio od terorističke organizacije, kako ju je Stejt department prvobitno označio, u - prihvatljivog partnera, rekao da je Srbija trenutno mnogo bliže NATO, nego (tzv.) Kosovo.

"Ako pogledate ko je partner NATO, Srbija je mnogo bliže NATO nego Kosovo. Trenutno, da. To je sada vrlo tačno. Radimo sa srpskom vojskom svaki dan, imali smo vežbe, obuke, niz stvari sa srpskom vojskom… Sada mnogo više radimo zajedno nego sa OVK ili šta god da je iz njih nastalo", rekao je Hil.

Dodao je da razume pitanje da li pozivi da se razgovara o budućnosti znači zaboraviti zločine nad Srbima, te da su protekle decenije težak period istoriji, jer je bilo mnogo zločina koji su razmatrani u raznim tribunalima, pa i nad Srbima.

Naveo je, međutim, da je njegova funkcija da gleda unapred – da li Srbija i SAD imaju dovoljno toga zajedničkog da urade više.

"Imam snažan osećaj da imamo i nadam se da ćemo to moći", rekao je Hil.

Na konstataciju da se ne vidi ista odlučnost u obraćanju Prištini i Beogradu, primera radi o Zajednici srpskih opština, jer se čini da su SAD prilično blage kada treba da ubede Prištinu da sprovede ono na šta se obavezala, kaže da je to samo percepcija Beograda, jer je, navodi, Vašington zauzeo čvrstu liniju i jasno stavio do znanja da je to odavno zakasnela obaveza.

"ZSO je dogovorena pre 11 godina i naš stav, i stav EU, a čuli smo i Đuzepa Borelja da govori o tome, jer da ZSO mora da se formira. Ona je neophodna i rešila bi mnoge probleme, na primer, pitanje oko penzionera – kako doći do sredstava za penzionere, kako se rešava pitanje dinara, kako upravljati školstvom… Sve ovo bi se rešilo sa ZSO", naglasio je Hil.

Ponovio je da SAD stoje iza toga i na tome insistiraju.

"Mislim da jeu jednom trenutku i naš izaslanik Gabrijel Eskobar, u vezi sa ZSO i Kurtijem, rekao da ćemo to uraditi sa Kurtijem ili bez njega. To su jake reči i SAD su stajale iza njih. Tu su pregovori, moraš da rešiš stvari, nije lako, ali posvećeni smo tome i siguaran sam da ćemo u određenom trenutku to uraditi", rekao je američki ambasador.

Dodao je i da su očekivanja SAD u Rambujeu bila da će za nekoliko godina svi biti u Evropi, ali je ishod očigledno bio drugačiji.

"Ali, to ne menja ono što treba da se uradi. Za Srbiju je pravo mesto u Evropskoj uniji i mi bismo želeli da pomognemo Srbiji da tamo stigne. Nadam se da će se to dogoditi pre nego kasnije", rekao je Hil.

