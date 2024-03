Hil: Priština mora da ispuni svoje obaveze, ZSO je rešenje za sve

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil izjavio je da je stav Vašingtona da Priština mora da ispuni svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, ističući da je Zajednica srpskih opština (ZSO) rešenje za sve i da bi ZSO pomogla da se prevaziđu mnogi problemi Srba na KiM.

Hil je u intervjuu za Blic, na konstataciju da Srbi na ZSO čekaju više od decenije i na pitanje da li će se ZSO ikada oformiti, rekao da misli da će se to desiti.

- Mislim da će se to desiti, da je Zajednica srpskih opština veoma razumna - rešenje za sve. ZSO bi pomogla da se prevaziđu mnogi trenutni problemi i teškoće koje zajednica Srba na Kosovu ima. Mislim da je ZSO nužna i za budućnost Srbije, i mislim za budućnost Kosova, tako da verujem da će se to desiti - kazao je američki ambasador.

Dodao je da je, međutim, pregovarački potez težak, ali da je ZSO najbolji način da se obezbedi budućnost Srba na KiM.

- Puno poteza tu igra ulogu, ali mislim da je ono što je suštinsko, mnogo puta sam već rekao, da je za srpsku zajednicu na Kosovu važno koja će biti njihova budućnost i kakva će biti budućnost njihove dece, a mislim da je ZSO najbolji način da se to postigne - rekao je Hil.

Na pitanje da li razume ogorčenost javnosti u Srbiji zbog toga što Priština ne ispunjava svoje obaveze, Hil je odgovorio potvrdno, ističući da je pozicija njegove vlade da Priština mora da ispuni svoje obaveze iz Briselskog sporazuma.

- Ja razumem zašto je javnost u Srbiji ogorčena. Što se tiče Kosova, mogu samo da govorim u ime svoje vlade, jer u Kvinti je mnogo diskusija na tu temu. Ali, pozicija moje Vlade je da Kosovo mora da ispuni svoje obaveze po Briselskom sporazumu i, ako to ne učini, to svakako komplikuje njenu zainteresovanost da bude deo Evropske unije i drugih organizacija. Mislim da se svi mogu fokusirati na to šta treba da urade da bi se zahtev, rekao bih čak istorijski, po Briselskom sporazumu, ispuni i nadam se da svi mogu zaista i budu posvećeni tom zadatku - rekao je Hil.