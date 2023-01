ORLIĆ ZA PINK: Moramo da budemo odgovorni kada je najteže! Treba da se borimo za sebe, da se borimo za svoj narod i da čuvamo svoje interese! (VIDEO)

Predsednik Vučić nikada nije ništa krio od naroda, uvek je govorio o izazovima sa kojima se suočavamo kao i o problemima, pa da je tako i ovog puta, rekao je za PINK predsednik Narodne Skupštine i potpredsednik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvoreno je rekao da je teško vreme za Srbiju, kao i da je imao jako teške razgovore i sa Lajčakom i sa četvorkom.

- Nedvosmisleno je bio suočen sa mogućim problemima i izazovima za nas. Ako bismo odbili da razgovaramo o njihovom predlogu i o njihovim idejama, kako bi dalje dijalog mogao da se vodi, iako ga poslednjih meseci nismo ni imali i to ne našom krivicom – rekao je Orlić.

Kako kaže, Kurti je radio sve što je mogao da uništi taj cilj, da ne omogući da dođe do dijaloga i da zapali „bure baruta“.

- Sve što bi čovek mogao da pomisli da nekom sumanutom mozgu može da se pojavi kao ideja, on je to i radio. Uključujući i pucanja na decu i prebijanja. Imali smo situaciju sa registarskim tablicama, pa je svima jasno ko je tu šta radio. Ko je pokušao sa druge strane da sačuva mir i stabilnost na ovom delu Evrope – rekao je Orlić.

Kako kaže, to ne znači da će oni da odustanu od svoje politike i svog viđenja. Dodaje da svi znamo da mi tu ne vidimo stvari na isti način.

- Mi se trudimo da zaštitimo svoje interese i sačuvamo ih. I to rade na ni malo težak način. Mi ipak, treba da se borimo za sebe, da se borimo za svoj narod i da čuvamo svoje interese – rekao je Orlić.

Orlić je rekao da je predsednik Vučić rekao da smo spremni da razgovaramo, dodaje da mi nemamo luksuz da kažemo kako nećemo da pričamo.

- Imamo ako hoćemo da budemo neodgovorni i da snosimo posledice, ako hoćemo tako da se ponašamo, onda može kako hoćete. A ako želimo da sačuvamo život u ovoj zemlji, moramo da budemo odgovorni, čak i kada je najteže. A najteže je njemu, a ne onima koji su se poređali u streljački vod, gotovo svi – rekao je Orlić.

Kako kaže, oni su ionako samo složni kada treba da se ospe paljba po predsedniku.

- Napadi na predsednika Srbije su borba opozicije za jeftine političke poene, patološka mržnja i to što ne mogu da pobede Aleksandra Vučića, što je za Srbiju potpuno jalovo i štetočinski – rekao je Orlić.

Ističe da je činjenica da mi nećemo da odustanemo od svoje zemlje i da hoćemo da se borimo, jer je to, kaže Orlić, ono što rade sve vreme.

- Ako pogledate malo kako se ko ponašao, jer ovo pitanje traje dosta dugo, kad su oni bili vlast, šta je radila tadašnja opozicija? I tada kao opozicija Vučić je podsećao koliko je jedinstvo važno. Govorio je da tema Kosova i Metohije mora da bude jedinstvena, jer smo razumeli oduvek da je to najbitnije – rekao je Orlić.

Kako kaže, i kada im najlepše moguće kažemo i objasnimo šta to znači, oni neće da “čuju”.

- Njima ništa nije važnije do njih samih i to smo videli kroz ponašanje poslednjih dana – rekao je Orlić i dodaje da oni neće da podrže svoju zemlju samo zato što je Aleksandar Vučić na čelu priče, i to je sve.

