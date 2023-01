DODIK: Podrška Srbiji, Vučić jedini uspeo da pitanje KiM vrati u fokus (VIDEO)

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uspeo da pitanje KiM iz jedne gubitničke pozicije vrati na dnevni red i fokus interesovanja.

Dodik kaže da je teška pozicija Vučića, ali da dobro radi.

– Vučić pokušava da okupi sve i da vodi javni dijalog. Ključni problem gubitka Kosova i današnjeg statusa jeste trenutak, kada su prethodne vlasti Srbije pristale da aranžman iz okrilja Ujedinjenih nacija prebace u okvire Evropske unije. Već tada je obezbeđena odluka da se mišljenje međunarodnog tribunala, a vezano za status Kosova i proglašenje nezavisnosti, proglasi nevažećim – istakao je Dodik.

S druge strane, kaže on razvoj ove situacije, koja se sada dešava, jeste percepcija tih naroda, koji kako ističe, prihvataju Kosovo ide zatim da su oni država i da imaju suverena prava na svom prostoru.

– Zato danas Srbe tretiraju na severu Kosova kao pobunjeničku grupu, a ne kao relevantan politički faktor. Sve skupa se usložnjava činjenicom da je došlo do sukoba između Rusije i Ukrajine, da su zapadnjaci nervozni. Decenijama ne uspevaju neke stvari da reše, guraju ispod tepiha. Sada su sve odjednom nešto hteli da završe, s pretnjama, kako oni to jedino znaju – kaže Dodik.

Dodaje i da su pojačane pretnje od strane Zapada i vidi se ojačana pozicija Nemačke.

– Nemačke koja je antisrpska na tom prostoru Balkana. Ona je uvek bila antisrpska, nije bila racionalna, realna i uvek je bila protiv Srba. Tako je i u ovom slučaju vezano za Kosovo – rekao je Dodik.

Dodik navodi da je u svakom slučaju danas vidljivo da se ne drži do dogovora, do sporazuma.

– Ono što mora da se ima u vidu jeste to da se sagledaju posledice koje smo mogli da čujemo za Kosovo i Metohiju, a to je da će se prekinuti evropski put, da će se zaustaviti investicije, uvesti vize ponovo. To su ozbiljne posledice – kaže Dodik.

Ponovio je da bi posledice mogle da promene ekonomski, socijalni i geopolitički položaj za same Srbe.

– Zbog toga je važna jedna stvar, koju moraju da urade Srbi, a to je da budu jedinstveni i da se okupe oko pregovaranja. Važno je da se kaže, “ako odbijamo, odbićemo zajedno, ako prihvatimo, moramo prihvatiti zajedno”. A to je važno samo zato da Srbija i Srbi ponovo ne bi bili podeljeni. Šta god da se uradi, moramo da uradimo zajedno – naveo je Dodik.

Istakao je da ako se odbija francusko – nemački plan, onda to mora kako kaže da odbije vlast i opozicija, ali i društvo u celini.

Takođe, ako ga prihvatamo onda to treba svi da uradimo.

– Srbija ne treba nikad da prizna Kosovo i nikad ne treba da popusti u bilo kakvim nastojanjima. Možda će Srbija u nekom istorijskom trenutku morati da izgubi, kao što je u ovom trenutku značajno izgubila suverenitet na ovom prostoru, ali samo priznanje je definitivno i ono ne mora da bude stavljeno na stranu – kazao je Dodik.

Zato sada, objašnjava Dodik, zapadnjaci neće da kažu priznajte Kosovo, nego kažu nemojte ga osporavati.

– Mora da se naučimo da svi ti ambasadori i izaslanici imaju svoje karijere i oni žele da uspeju, šta njima smeta KiM, zašto Nemcima smeta KiM?!

Kada se govri o Zajednici srpskih opština, Dodik napominje da je dobro što pričaju o Republici Srpskoj, međutim Albanci često kažu da ne žele Republiku Srpsku na teritoriji KiM.

– To je baš dobro što tako govore, to će jednog dana i biti Republika Srpska. Mislim to u suštinskom značaju. Eto zvaće se Zajednica srpskih opština, imaće izvršne funkcije vlasti kao što ima Srpska, specijalne odnose sa Srbijom kao što ima Republika Srpska. To je njima problem i sva priča je u tome – zaključuje Dodik.



