Petković: Kurtijevi napadi na ZSO vrhunski cinizam

"Nasilje koje prištinski režim predvođen Aljbinom Kurtijem čini nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji najsnažniji je argument u prilog stanovištu da je Zajednica srpskih opština neophodnost i uslov opstanka našeg naroda u pokrajini", naveo je u saopštenju direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

On je ocenio kako je razumljiv Kurtijev otpor zahtevima da se ZSO formira u skladu sa nadležnostima koje joj pripadaju, prema dogovorima postignutim u Briselu, jer je Zajednica upravo i zamišljena kao sredstvo odbrane od samovolje i šovinizma albanskih političara u Prištini.

"Negacija volje srpskog naroda, gaženje njegovih prava, fizičko i pravno nasilje jesu endemske pojave na Kosovu i Metohiji, a problem je moguće rešiti samo suštinskom promenom odnosa Prištine prema dijalogu i postignutim sporazumima. Ne može biti argumenata protiv Zajednice srpskih opština, posebno ne u trenutku kada se na Srbe i njihovu decu gotovo svakodnevno nasrće i puca, i posebno ne od čoveka koji je glavni inspirator i ideolog tog nasilja", istakao je Petković

On smatra da su Kurtijevi napadi na ZSO vrhunski cinizam, ističući da borba srpskog naroda nije "natezanje oko nekakvog amandmana u javnoj raspravi", već je to borba za goli opstanak.

"Uostalom, Kurtijeva politika je sama po sebi negacija prava i najogoljenije nasilje i to što se on danas krije iza nategnutih jezičkih konstrukcija samo je još jedan dokaz njegove beskrupuloznosti i političkog bezobrazluka. Jasno je da je Kurtijeva šovinistička ideologija pretnja miru i stabilnosti i zato je formiranje ZSO, onako kako je to dogovoreno u Briselu, nasušna potreba opstanka i ostanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji", naglasio je Petković.