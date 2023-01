OPOZICIJU NIJE BRIGA ZA LJUDE NA KIM, NI ZA TEŽINU TOG PROBLEMA! Glišić za Pink: Iz sopstvenih političkih razloga neutemeljeno kritikuju Vučića

Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić optužio je opoziciju da i po pitanju Kosova i Metohije iz sopstvenih političkih razloga neutemeljeno kritikuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Glišić je gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić rekao da opozicija pošto-poto želi da dođe na vlast i da im nije bitno ni Kosovo, ni bilo šta drugo. Dodao je da se na vlast dolazi putem izbora, a da je Vučić na predsedničkim ubedljivo pobedio.

- Nije bitna tema, nije bitno njima ni Kosovo, niti bilo šta drugo. Njima je bitno da ukoliko država dođe u neku tešku situaciju, oni iz te teške situacije probaju da izvuku neku političku korist, da neki glas više dobiju. Njih je potpuno briga za i ljude na KiM i za težinu tog problema koji Srbiju stavlja u jednu veoma neugodnu poziciju - rekao je Glišić.

Kako je dodao, oni računaju da će to Vučić na kraju ipak da reši i da će oni nastaviti da žive i životare na način na koji su to do sada radili, da putuju, da im rastu plate....

- Oni imaju samo jedan cilj, da se nekako dokopaju neke fotelje, a baš ih briga da li će tako da dodatno otežaju poziciju svojoj državi, da li će je dovesti u još neugodniji položaj - istakao je Glišić.

