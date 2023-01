Sednica Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji biće održana 2. februara. Sednici Skupštine prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će kako je ranije najavio, odgovarati na sva pitanja.

Predsednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić istakao je za TV Pink da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa "velikom petorkom" sve Srbe pozvao na jedinstvo, podrazumevajući i ostale političke aktere, među koje podpada i opozicija.

- Pozvao je na direktan razgovor, da se upoznaju sa detaljima, i da se zajednički napravi stav političkih partija. Videli smo odmah, nije prošlo ni isto veče, neki su se odmah zaleteli da kažu da ne žele razgovore, čime su pokazali da ih Kosovo i naš narod ne zanimaju. Oni hoće javnu pozornicu, predstavu za sebe i za još reklamiranja po svojim medijima, i to je poenta cele priče. Dokazali su da ne može nijedna tema da bude značajna, ni važna za našu državu, a da je oni ne svedu na lični nivo, ciljeve i želje - rekao je Orlić.

Kako je naveo, umesto da razumeju poziv na jedinstvo, i da Vučića shvate ozbiljno, oni su se preusmerili na pokušaj rušenja predsednika Srbije.

- Vučić je rekao da je ovo nadpartijsko, i da nema sreće u međusobnom rušenju i obračunima. Nema napretka i uspeha ako ćemo tako da trošimo energiju. Oni bi da idu još dalje... Vidite, neki misle da treba da idu na ulicu, da se opet razbijaju glave... Da bi dobili, samo ne znamo šta? Šta nam to dobro donosi? - nastavio je Orlić.

Povodom izjave Radomira Lazovića koji je izjavio da je sednica zakazana radi napada na opoziciju, Orlić kaže da je to njegova praksa oduvek, i to ne samo njega, nego i ostatka opozicije.

- On je na prošloj sednici pričao kako je on žrtva, i Vučić mu je lepo rekao da on za njega nikada ništa loše nije rekao. On je Lazoviću pokazao kako on govori ko je izdajnik i ostalo... Oni to rade drugima, niko njima. Potpuno su isti bili prošlo put, kada je bila situacija oko KiM. Nisu imali jednu jedinu reč da kažu, o interesu naroda, zemlje... - naveo je Orlić potom.

Orlić je komentarisao i okupljanje koalicije Nada, Dveri i Zavetnika istakavši da su oni bili pozvani da brane KiM, a ništa nisu uradili. Ne sećamo se, kaže Orlić, da su bilo šta ikada branili.

- Oni su bili na vlasti kada se sve ono dešavalo na KiM, a šta su uradili? Pustili Kurtija, braću Mazreku i ostale. Kada ih danas pitate šta su uradili, oni kažu da su bili teški pritisci. A šta je ovo danas? Pa nikada jači pritisci nisu bili. Pustili su silovatelje srpskih devojčica, najgore moguće teroriste... Što se toga nisu setili ni kada je bio Pogrom nad srpskim narodom? Pa 2008. nisu mrdnuli prst! - nastavljao je Orlić.

Nisu rekli da ne proglašavaju nezavisno Kosovo, nisu se borili lavovski, oni su samo rekli da preskoče par dana, da uzmu fotelje, da prođu izbori, kaže Orlić.

