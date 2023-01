Analitičar Škeljzen Maljići, povodom današnjeg sastanka o ZSO u Ambasadi SAD u Prištini, rekao je da je trenutna situacija nezavidna za takozvanog kosovskog premijera Aljbina Kurtija, ali i za "Kosovo", prenosi Indeks onlajn.

Prema njegovim rečima, Kurti pokušava da razvije "suverenističku" politiku.

- Sam je kriv što je u takvoj poziciji, jer već duže vreme pokušava da razvije „suverenističku“ politiku upornim preduzimanjem političkih mera koje su proizvele uzastopne krize sredinom 2022. godine, a sve to bez koordinacije sa SAD i zapadnim partnerima, čak i otvoreno odbacujući zahteve Vašingtona da se zapadnoj diplomatiji da vremena da pripremi uslove za postizanje naprednog sporazuma između Kosova i Srbije. Kurti je uvek pokazivao sopstvene ideje o tom procesu, a SAD je poslušao, i to ne u potpunosti, tek kada je njegova politika propala ili je situaciju dovela na ivicu oružanih sukoba na severu Kosova. Vašington više nije spreman da toleriše opstrukcije premijera Kurtija, a na sastank su pozvani politički i faktor civilnog društva, koji su spremni da govore o ispunjavanju međunarodne obaveze koju ima Vlada Kosova, a to je stvaranje Asocijacije - rekao je Maljići.

Prema njegovim rečima, administracija predsednika SAD Džoa Bajdena pokazala dovoljno strpljenja, za kako navodi "Kurtijevu aroganciju".

Dodaje da je pitanje sporazuma Beograda i Prištine važno za stabilizaciju regiona i da su SAD diskusiju ocenile kao neophodnu konsultaciju sa celim političkim spektrom Kosova, koja će biti održana bez Kurtija.

- Čak je i predsednica Osmani odlučila da pošalje nekoga iz svog kabineta na sastanak, dok je Kurti izneo samo jedan zaključak, iznenađujuće, da nije ni pozvan na ovaj razgovor. Mislim da Kurti pravi veliku grešku. Američki posrednik Derek Šole objavio je juče autorski članak o Asocijaciji, gde jasno pokazuje da nadležnosti i funkcije udruženja ne ugrožavaju Republiku Kosovo. Sastanak će, verujem, razjasniti Kurtijevu suštinski autističnu politiku. Posle ovog sastanka, on će imati poslednju priliku da se uključi u proces i doprinese postizanju sporazuma sa Srbijom, za koji je sam rekao da unapređuje poziciju Kosova - naglasio je on.

Upitan o mogućnosti rušenja vlade i novih izbora, Maljići je rekao da bi, ako se protiv Kurtija stvori širok front, a Vlada izgubi manevarski prostor, bila pravednija odluka da se raspišu izbori i da se tako vidi da li Kurti još uvek ima podršku građana.

- Ne želim da spekulišem, ali to će ionako biti autogol Kurtija. Ako se protiv njega stvori širok front, a Kurtijeva Vlada izgubi manevarski prostor, bila bi pravednija odluka da se raspišu izbori i vidi da li Kurti i dalje ima podršku većine. Na lokalnim izborima pre godinu dana Samoopredeljenje je doživelo fijasko, pa situacija koju imamo danas zahteva da se Kurti obrati biračkom telu. Ispravnije bi bilo da ode glasom naroda, a ne da bude srušen - zaključio je on.