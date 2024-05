Stano: O ukidanju kaznenih mera odlučuju članice EU, ne kosovski političari

O ukidanju kaznenih mera protiv Kosova odlučuju članice Evropske unije, ne kosovski političari, poručio je danas portparol Unije Peter Stano, povodom izjave kosovskog premijera Aljbina Kurtija da je Priština ispunila sve zahteve za ukidanje mera.

- Evropska unija je uvela kaznene mere zbog stalnih kriznih situacija, jednostranih mera i eskalacije u odnosima sa Srbijom. EU je jasno rekla da su mere reverzibilne. One će biti ukinute kada o tome odluče članice EU, a ne kosovski političari. Ponavljam, kada članice EU odluče da nema više razloga da mere ostanu na snazi. To se do sada nije desilo, a zemlje članice nastavljaju razgovore i to su unutrašnji procesi - objasnio je Stano danas na konferenciji za novinare.

On je naglasio da su mere i dalje na snazi, dodajući da su izbori u četiri opštine na severu Kosova posmatrane kao jedan od elemenata koji su doveli do uvođenja mera.

- Izbore u četiri opštine smo videli kao jedan od elemenata koji su doveli do uvođenja mera, ali to ostaje na državama članicama, kako se navodi u Zaključcima Saveta za opšte poslove iz decembra prošle godine. Ostaje na zemljama članice da ponovo procene situaciju i onda sa evropskim institucijama odluče da li mere treba da budu ukinute ili ne. Mogu samo da potvrdim da se diskusije i dalje nastavljaju i da podsetim da mere nisu ukinute - dodao je Stano.