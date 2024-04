Stano: Briselski sporazum obaveza, ukoliko Priština ne formira ZSO snosiće posledice

Portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je danas, povodom 11 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, da se sve obaveze iz tog sporazuma, kao važećeg dokumenta, moraju sprovesti i poručio da će se Priština, ukoliko ne formira Zajednicu srpskih opština, suočiti sa posledicama.

Stano je, na pitanje Tanjuga kako Evropska unija (EU) može da utiče na Prištinu da ispuni svoju obavezu da formira Zajednicu srpskih opština (ZSO), kao što je predviđeno Briselskim sporazumom, i da li je to i dalje važeći dokument za Brisel, rekao da to jeste važeći dokument i naglasio da je EU, zajedno sa međunarodnim partnerima, jasno stavila do znanja Prištini da mora da formira ZSO, za koju kaže da je jedno od "ključnih i najhitnijih pitanja" u okviru dijaloga.

- To je važeći dokument. Svi sporazumi postignuti u okviru dijaloga uz pomoć EU su važeći dokumenti, to su važeće obaveze i treba ih sprovesti. To se mora poštovati i to je nešto što stalno ponavljamo partnerima - poručio je Stano.

On je naglasio da se svi sporazumi postignuti u okviru dijaloga moraju sprovesti, kako kada je reč o ranijim sporazumima, kao što je Briselski sporazum, tako i kada je reč o Ohridskom sporazumu.

- Pitanje Zajednice srpskih opština jedno je od ključnih i najhitnijih pitanja. Evropska unija, zajedno sa našim međunarodnim partnerima, bila je veoma jasna i ostaje veoma jasna (u odnosu) sa kosovskim kolegama da oni to moraju da sprovedu. Jer ako to ne učinite, to će dovesti do posledica - rekao je Stano.

On je podsetio da su visoki predstavnik EU i države članice EU "vrlo jasno" stavili do znanja da je i napredak u implementaciji Ohridskog sporazuma neizbežno povezan sa napretkom Beograda i Prištine na putu ka EU.

Stano je dodao da, ako partneri ne ispune svoje obaveze i dogovore koje su sklopili, "biće veoma ozbiljnih posledica", a, kako kaže, jedini koji će platiti ako ne bude pomaka u sprovođenju obaveza u okviru dijaloga su ljudi "u Srbiji i na Kosovu".