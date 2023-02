OGLASIO SE MLADIĆ KOJI JE RANJEN NA KOSMETU: Napala su me trojica Albanaca iz mog sela, nisam mogao da se branim (VIDEO)

Boban Đuzić iz Mogile kaže za Kosovo onlajn da su ga danas napala trojica Albanaca i ranila nožem u leđa.

Boban kaže da poznaje napadače, ali da ne zna povod za napad

"Danas su me napali Albanci iz čista mira, dok sa se vraćao iz šetnje sa psom. Krenuo sam ka svojoj kući i napala su me trojica Albanaca, pustio sam psa kako bih se odbranio. Znam napadače, oni su iz mog sela, dvojica su maloletna i jedan je stariji. Pozvao sam policiju, oni su došli, ali od svedoka nisam imao nikog, bio sam sam. Napali su me, nisam mogao da se branim", objašnjava uznemireno Boban.

Boban je ranjen nožem u leđa i ima dva uboda. Nakon napada hospitalizovan je u bolnici u Pasjanu.

Kosovska policija je privela Albance koji su učestvovali u napadu na Bobana Đuzića.