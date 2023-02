DRŽAVA JE REKLA STOP KIMINALU I KORUPCIJI! Istrage se moraju sprovesti temeljno, zaštićenih nema (VIDEO)

Država se kontinuirano bori protiv korupcije i organizovanog kriminala, saglasni su sagovornici Pinka, koji ističu da je posebno važno to što nema zaštićenih.

Andrija Jorgić, direktor "Borbe" je gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić istakao da se borba protiv korupcije vodi neprestano.

Komentarišući početak najavljene velike akcije hapšenja moćnika i funkcionera u sklopu borbe protiv korupcije, Jorgić je rekao da nije važno kojoj stranci neko pripada ako je akter korupcionaške afere.

- Neko se bavi ozbiljno politikom, neko se bavi Srbijom, neko koristi tu situaciju i svaki momenat da se okoristi. Čućemo mnoga imena u narednom periodu, neki će se i iznenaditi - istakao je Jorgić.

Član Glavnog odbora SNS Srbislav Filipović kaže da mu ta akcija nije iznenađenje.

- Ta akcija traje od kada je su SNS i Vučić preuzeli kormilo 2012. godine. Tada je Srbija rekla stop kriminalu, stop korupciji, zavisi samo kojim tempom. Ne može se očekivati ni da svakog meseca budu ekskluzivne akcije i rezultati. Važno je da policija radi temeljno - istakao je Filipović.

Kako je dodao, možda postoje informacije, ali je potrebno sprovesti ozbiljne istrage i prikupiti dokaze kako sudski proces na kraju mogao da ima odgovorajući epilog.

Funkcioner SPS-a Ibro Ibrahimović je naveo da je važno napomenuti da nema zaštićenih.

- To je za običnog čoveka to je izuzetno važno. Nema organizovanog kriminala bez ljudi u vlasti i država je pokazala da je spremna da se suoči sa time. To i jasno vidimo u poslednje vreme - istakao je Ibrahimović.

