Nema zaštićenih, svako ko je kršio zakon, može da očekuje da bude procesuiran! Stefan Krkobabić: Srbija ulazi u odlučnu borbu protiv korupcije

Potpredsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) Stefan Krkobabić rekao je da je država krenula u odlučnu i bezkompromisnu akciju u borbi protiv korupcije, ali i da je ovo tek početak hapšenja.

- Hapšenja su najavljena, kao što ste čuli i od predsednika Republike, koji je to već najavljivao mesec dana unazad. Država je sada krenula u odlučnu i bezkompromisnu akciju i ovo je tek početak. Ono što je najbitnije za građane Republike Srbije jeste da ova akcija neće stati i da ne treba ni požurivati državne organe, ali ni biti previše strpljivi u sprovođenju pravde - istakao je Krkobabić za Studio B, gde je govorio o aktuelnim hapšenjima i borbi protiv korupcije u Srbiji.

Prema Krkobabićevim rečima, ono što je najbitnije jeste da zakon podjednako važi za sve, da svi oni protiv kojih postoje dokazi budu privedeni licu pravde, a da pustimo državnim organima (sudstvu) da obavi svoj deo posla.

- Da ne bude onako kao što je bilo u prethodnih 20-30 godina, da imamo ljude koji su privedeni, uhapšeni, a onda posle toga, kako kaže naš narod, pojede vuk magarca. Sve se zaboravi u sudskim procesima, da se preterano otegne ili ubrza i na kraju ne bude ništa od toga, već da pravda bude pravovremena. Da se zna zbog čega je ko kriv, i da se na taj način pošalje poruka svim budućim generacijama, pre svega onima koji nameravaju da se bave javnim poslom, da javni posao podrazumeva izuzetnu odgovornost. I da kada treba da odlučujete i o sudbinama ljudi, ali i o državnom novcu, morate da budete izuzetno pažljivi i izuzetno pre svega odgovorni - istakao je Krkobabić i dodao:

- Hajde da sačekamo potvrdu i policije, i tužilaštva, ja pretpostavljam da će dati pravi izveštaj oko toga, i u vezi čega su uhapšeni određeni ljudi, i onda ćemo znati koji je pravac. Ono što je mnogo bitnije je ta poruka koju je predsednik poslao, to je da nema zaštićenih, i da svako ko je kršio zakon, može da očekuje da bude procesuiran, što je izuzetno bitno. Jer, ako u državi ne postoji vladavina prava, narod ne može da se osloni na taj način na svoje organe, u koga onda može da veruje - naglasio je Krkobabić.

Govoreći o blokadama u Srbiji, Krkobabić je rekao da, kao što svi primećujemo, ove blokade utiču i na poslove, i na privredu u celini, utiču i na EXPO koji je pred nama.

- Samo mislim da je izuzetno, da se vidi jedno splašnjavanje blokada, da dosta je već ljudima i preko glave politike koja se vodi na ulici. Ko god da je vodi, ko god misli da može politiku da vodi na ulici, greši - izjavio je Krkobabić.

Krkobabić je političkim prvacima, poručio, da treba da pozovu ostatak onih koji ne žele da učestvuju u radu Narodne skupštine, da se priključe i da konačno uđu u Narodnu skupštinu, i da rade svoj posao, a ne da se kriju iza raznih grupa,

- Da li su to poljoprivrednici, da li su to studenti, da li su to advokati, jer sve te grupe su izuzetno bitne, ali oni ne mogu artikulisati političke potrebe u potpunosti društva, niti su za to odgovorni, imaju prava da izraze svoj protest. Ali političari moraju da preuzmu odgovornost i hajde neka preuzmu odgovornost i opozicioni prvaci, koji do sada izbegavaju dijalog svakog trenutka, i da razumeju da bez dijaloga nema napretka - rekao je Krkobabić i dodao:

- Pa reći ću vam iz ugla moje političke partije, PUPS-a, da mi smo uvek bili za dijalog i podržali smo prvi inicijativu predsednice Skupštine Ane Brnabić. Svi zaboravljaju da posle one situacije u Narodnoj skupštini, ona je prva pružila ruku i rekla, dobro, u redu, desilo se šta se desilo, hajde sada da dođemo da razgovaramo. Tako da iz našeg ugla, iz ugla PUPS-a, mi smo uvek za dijalog, smatramo da stvari mogu samo da se rešavaju institucijama - zaključio je Krkobabić.