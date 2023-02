Vesić i Maklaud: Značajan prostor za unapređenje saradnje Srbije i Velike Britanije

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić razgovarao je danas sa ambasadorkom Velike Britanije u Srbiji Šan Maklaud o unapređenju saradnje dve zemlje, posebo u oblasti infarstrukture i transporta.

Ministar Vesić preneo je ambasadorki da bi uskoro trebalo da bude potpisan sporazum sa Evropskom unijom o izgradnji brze pruge Beograd – Niš, nakon čega će biti raspisan tender, na kojem su, kako je rekao, dobrodošle i britanske kompanije.

Naveo je da je taj projekat vredan više od dve milijardi evra, od čega je 600 miliona grant EU, najveći koji je Srbija ikada dobila, dok deo finansira Evropska investiciona banka, a deo novca izdvaja Srbija iz svog budžeta.

Takođe, ministar Vesić je informisao ambasadorku Maklaud da je u planu i rekonstrukcija i modernizacija čak oko 600 kilometara regionalnih pruga u Srbiji, uz pomoć EU, što su takođe projekti na kojima bi mogle da rade i kompanije iz Velike Britanije ukoliko budu najbolje na tenderu.

Vesić je napomenuo da Srbija ogromna sredstva ulaže upravo u obnovu železnice i regionalno povezivanje uopšte.

Takođe, naveo je da će ove godine biti završene i deonice nekoliko važnih autoputeva, pre svih Moravskog koridora, i to do kraja marta deo od Pojata do Makrešana, do kraja septembra i do Koševa kod Kruševca, nakon čega će sredinom naredne godine biti okončana deonica od Adrana kod Kraljeva do Preljine, a sredinom 2025. godine i ceo auto-put.

Inače, Britanska agencija za finansiranje i osiguranje izvoza finansira izgradnju Moravskog koridora sa 430 miliona evra.

Kada je reč o zelenoj enegriji i tranziciji, ministar je preneo da će biti raspisan tender za nabavku 100 punjača za električna vozila, kako bi bila postavljena duž auto-puta, a upoznao je ambasadorku i sa planiranim izmenama zakona, koje će se odnositi na to da svi veliki i javni objekti moraju da imaju sertifikat zelene gradnje.

Ambasadorka Maklaud istakla je da su britanske kompanije zainetersovane za ulaganja u Srbiji, upravo u oblasti infarstrukture, transporta, posebno železničkog, kao i u zelenoj tranziciji.

„Drago mi je što su vam železnice u fokusu, mislim da tu postoji prostor za saradnju. Budućnost je u povezivanju“, rekla je Maklaud.

Ambasadorka, koja na leto završava mandat u Srbiji, podsetila se da je 1984. godine prvi put došla u ovu zemlju, upravo vozom, i da joj je žao što neće moći na isti način da je napusti, ali da joj je drago što se radi na obnovi železnica.

Ona je navela i da je četiri milijarde funti na raspolaganju Srbiji, u okivru britanske Britanske agencije za finansiranje i osiguranje izvoza.

Ambasadorka je ukazala i na značaj Britansko-srpske privredne komore, a ministar Vesić izrazio je spremnost da poseti London, i tamošnjim privrednicima predstavi sve potencijale i prednosti ulaganja u Srbiji.

