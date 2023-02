Vučić za TV Pink: Skupština SNS 27. maja, sledi odluka o svim važnim pitanjima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji „Nacionalni dnevnik“ na TV Pink i govorio o aktuelnim dešavanjima u Srbiji.

Vučić je na temu Kosova i Metohije, o odnosu sa SPS-om i šta očekuje građane u narednom periodu rekao da smo govorili o Kosovu i Metohiji i da misli da smo mnogo važnih tema pokrenuli.

Predsednik je rekao da je u Skupštini govorio o KiM i da su ljudi mogli da vide ko je na ozbiljan način pristupio toj temi, a ko nije.

- Samo sam se nadao da će barem moći da podignu ruku i pritisnu taster, koji će biti isti barem po toj važnoj temi. Ali, od kada sam video da smo na referendumu mogli da odbijemo nezavisno pravosuđe, i širile su se laži i teorije zavere, više ništa ne može da me iznenadi. Lično sam uložio mnogo energije i truda, i odgovarao na sva pitanja - rekao je Vučić.

On je rekao da misli da su ljudi mogli da vide koliko je teška naša pozicija, ja sam se trudio da budem realan i racionalan, da imamo objektivan pristup i da govorimo o miru, a naravno mnogi drugi su iskoristili priliku da iznesu najteže moguće optužbe bez jasnih dokaza.

- Ono što je mene izneneadilo je da sam video da je sve bil opripremano i to može laiku da izgleda kao spontano, to sam zaključio istog dana. Njihova želja je bila da oni optuže mene za idaju i da mi ne daju da im odgovorim. Oni su oko 15 sati zakazali veliki protest ispred skupštiine. nisu očekivali da će neko da bude toliko uporan i miran da sedi na svom mestu i da se ne pomera i da sve to istrpi- rekao je Vučić.

Vučić je naveo da nismo bili zu parlamentu ujedinjeni u očuvanju naših vitalnih interesa.

- Svi mi imao različito viđenje državnog pitanja, ali nije to važno, političke razlike su Ok, suština je u tome da oni imaju samo jedan cilj, a to je kako oboriti SNS i mene kao njenog lidera i drugih stvari tu nema - naveo je Vučić.

On je istakao da su u pitanju naučeni političari kod kojih nema strateške dubine i sadržaja, već je pitanje samo kako će da iznesu uvrede.

- Uvrede nisu dovoljne. Ali su se oni samo uvredama koristili, ničega tu supstancijalno nije bilo. Oni kažu Ana Brnabić ima hrvatski pasoš. Pa demantujete, i vidite da su oni koji su optuživali su isto iznenađeni. A onda shvatite da su oni ponovo poverovali u sopstvene neistine, koje su godinama širili po mrežama, a vi nemate mogućnost da odgovorite jer se bavite ozbiljnim stvarima. To je negativna kampanja protiv mene i partije koju vodim - kaže on.

Vučić ističe i da kada je pokazao da je to laž, da se niko od onih koji su to govorili nije zacrveneo i izvinio.

- Plan im je bio suprotan. Plan im je bio da ja ne smem da izgovorim nešto, i da na osnovu toga se skupe ljudi ispred, kao da se narod samoinicijativno okupio, što je glupo. Kada se to nije desilo shvatili su da je nešto po zlu pošlo. To vam pokazuje sa koliko problema ćemo se suočavati. Kada imate nekoga ko priča o poštenju, a svom tastu je namestio 685 hiljada evra, a pri tome je đak ponavljač koji govori da je vrhunski intelektualac, onda se zapitate gde je ovde kraj - kaže predsednik.

Vučić je rekao da mi moramo na racionalan način da sagledavamo situaciju na KiM, i da sačuvamo mir.

- Moramo da se ponašamo ozbiljno, a ne parolaški, kao što su se neki ponašali. Ne daj bože da se dočepaju vlasti. Ja mislim da ljudi uvek na kraju prepoznaju rad i marljivost - kazao je Vučić.

O ćutanju SPS predsednik je rekao da svi na političkoj sceni vole da glume žrtve, i onda postavio pitanje koliko je puta pomenut Briselski sporazum u Skupštini negativno.

- 190 puta, i svaki put sam ja pomenut kao krivac, a ne onaj koji ga je potpisao. I ja nemam problem sa time. Kada je potpisan, ja sam otišao u Mitrovicu da ga branim. Ja mislim da u politici ne sme da bude foliranja, čak i kada je teško i loše morate biti otvoreni. Na dnevnim nivou ima 180 tekstova objavljenih protiv mene u mejnstrim medijima. Samo kod njih, ne u ovom ludilu, kod Brkića i tako dalje. A recite mi koliko ima negativnih tekstova o toj političkoj partiji. A ja na kraju diktator? I tako sam diktator od Tadića, Koštunice, Miloševića i ostalih, koji nikada nisu bili na Skupštinskim raspravama - rekao je Vučić.

Kako je rekao mnogi se sklanjaju kada dođu teška vremena, i puste da tuku po Vučiću.

- Video sam i to da je krenuo napad na nas u Skupštini, ponosan sam na ljude iz SNS koji su bili jedinstveniji nego ikada. Govorim o svim članovima poslaničke grupe. To sam mogao da vidim i danas, naravno uz svu zabrinutost u rukovodstvu SNS. Žao mi je što nisam to video kod ostalih. Što se naše reakcije tiče, o tome sam pričao i sa Dačićem. Ne mislim da je važno ko je koga zvao, niti da pravimo španske serije. Ništa se neće dogoditi preko noći, a ono što se dogodilo je značajno narušilo naše odnose - rekao je predsednik.

On dodaje da će se sutra videti sa Dačićem, i da ne misli da su u ovom trenutku izbori dobro rešenje za našu zemlju.

- Imamo mnogo stvari koje moramo da uradimo, kako bi građani i leto i zimu dočekali sigurno i na najbolji način. Oni očigledno nisu imali poverenja u nas, lično ni ja nemam poverenja, ali država je iznad ličnih odnosa. Mi poštujemo tu partiju, ali sada znamo da u teškim vremenima možemo da se oslonimo samo na sebe. Neću ni da pričam o drugim stvarima i projektima koji za cilj imaju mogućnost pravljenja neke druge većine, kako po rejtingu, tako i na druge načine. To je sve ok, ali nemojte od nas da očekujete da se tome ne suprotstavimo - istakao je Vučić.

Vučić je sa ministrima jutros govorio o svim problemima sa kojima se država suočava, i o teškim zadacima pred nama.

- Kako da osnažimo privredu, vojsku, zdravstvo, energetiku. Jutros sam pričao sa Norvežanima, kada treba da dođe do tektonskih promena svi beže od toga, nikome to ne odgovara. Ja sam pitao kako je moguće da štrajkujete, a vas 30 odsto ne dolazi na posao. Žao mi je što sam viđen kao remetilački faktor onih koji snivaju sne o lakom životu bez rada. Šta da radite, to je Srbija u kojoj svi treba da imaju prava, i svi traže od države, a niko ne pita odakle. To tako ide. Moj posao kao predsednika je da brinem o državi, nastaviću to da radim - kaže on.

Vučić je rekao da nikada nije rekao da će biti predsednik Vlade ili da će se kandidovati za premijera, kao što su to preneli mediji.

- To je zato što ljudi misle da je vlast nešto bez čega neko ne može da živi. Ja sam više vremena proveo u opoziciji. Nisam kao oni što pričaju o stotinama restorana moga brata i sina. A kada imate čistu savest, i kada su vam odlični rezultati, naš posao je da sačuvamo državu i gledamo kako da još brže napreduje u narednom periodu - rekao je predsednik.

On kaže da nikada u životu nije popio šolju kafe, niti zapalio cigaretu, kao ni video nikakvu drogu.

- Svaki put kada kažete da neko nešto može da sanja, i kada kažete stranim agentima istinu, uvek će vam reći da ste pijani. Zarad javnosti želim da kažem da nikada u životu nisam popio šolju kafe, niti zapalio cigaretu, kao ni video nikakvu drogu. Kada je ZVezda igrala protiv Željezničara, bio sam klinac, video sam neke momke kako duvaju lepak, pa smo se posvađali. Samo to želim da kažem ljudima, da vide kakvi su lažovi u pitanju. Oni kažu da mi optužujemo za nešto socijaliste. Ne, samo smo hteli da podelimo teret, da se ne prave da nisu živi. A uvek sam bio gromobran za sve državne funkcionere, pošto znam da mehanizam mora da funkcioniše čak i kada je šraf loš - kaže Vučić.

Predsednik je dodao da neće ništa loše reći o SPS, ili o onima koji su napustili SNS zato što nisu dobili funkciju.

- Kao što je Zorana Mihajlović. Neće čuti od nas nikada nijednu lošu reč. Naše je da se ponašamo fer, nikome ne želimo loše, a narod vidi ko je u pravu. Za izbore ćemo da vidimo. Izbori dolaze kada postoji kriza legitimiteta. Očigledno da određene partije koje hoće da uzimaju ženske glasove na paroli "Žene su zakon", to sve veliki prijatelji rade, da bi napravili drugačiju strukturu na političkoj sceni Srbije, ja ih obaveštavam da sam sve osim pijan i drogiran. Mi shvatamo šta nam želite i šta planirate, borićemo se, ali ne na prljav način - rekao je on.

Vučić je pomenuo i primer "stručnjaka iz POKS-a", koji je ga je optuživao da je izdajnik, a imao pozicije u državnim preduzećima.

- Krenulo je čišćenje, sada ćete malo bez direktorskih funkcija, pa ćete na sledećim izborima to da promenite. Hajte malo da moral vratimo u politiku. Moral postoji u politici, ali oni imaju problem sa time. Oni ne razumeju da postoje ljudi koji žive za to da se bore za svoju zemlju. Ne razumeju da neko nema račune u inostranstvu i zemlji, sem regularnog tekućeg računa. Oni te ne razumeju, i zato i ne veruju u sve to, i kada optužuju polaze od sebe. Autoprojekcija je čudo. Zato pričaju o restoranima i svemu. Meni su pružili priliku sada da pokažem narodu kakvi su lažovi, i kakve su to besmislice jedna do druge. Ali ne možete da se odbranite od svega, ja sutra imam 14 sastnaka, kada da odgovorim na sve to. Opet su mi potrebna dva ili tri dana da dođem u skupštinu, da im pokažem - rekao je predsednik.

On je podsetio i na zahtev Dveri da vide francusko-nemački predlog, a pošto su dobili poziv nisu došli.

Vučić ističe da neće da učestvuje u hajci na poslanika koji je gledao porno filmove, i da je on bolji od 90 odsto poslanika SPS.

- Nije to ozbiljan pristup. Neću da učestvujem u ličnoj hajci, ja pričam o strukturalnim i širim problemima, a ne o tome šta je poslanik u 30 sekundi radio - kaže predsednik.

O povećanjima penzija i plata u vojsci, Vučić je rekao da smo ispali nepravedni prema penzionerima ranije, ali da će sada penzije pratiti plate.

Vučić je u Nacionalnom dnevniku otkrio da će skupština SNS-a biti održana 27. maja, a pre toga će kao predsednik krenuti da obilazi svaku opštini u Srbiji kako bi sačinio program. Na toj skupštini kako je rekao predsednik doneće odluku o svim važnim pitanjima.

Predsednik je rekao da je plan da do kraja 2025. prosečna penzija bude 450 - 460 evra, a pokušaće da nam prosečna plata bude viša od 900 evra.

- Kada se prisetite onih 320 evra kada sam postao predsednik Vlade 2014 godine, onda vidite koliki je to napredak, samo što mi Srbi nikada ne volimo da pričamo o napredku. Dobar deo današnjeg sastanka je bio o državnim pitanjima, šta možemo da uradimo, i verujem da će naši koalicioni partneri dati svoj doprinos, barem do izbora, a onda kud koji mili moji, neko u opoziciju. Ali država je važna od svih uskogrudih, stranačkih, partijskih interesa - rekao je Vučić i dodao:

- Ono što je važno za nas moramo da pojačamo građevinjski sektor, tu naravno imate problema zbog Euribora, zbog Fedovih odluka, povišenik kamatnih stopa koje povećavaju kredite, zato se ljudi ne usuđuju da kupuju nove nekretnine, ali nije to jedini razlog. Mi imamo naših strukturalnih problema koje moramo dodatno da rešavamo, u poljoprivredu, a posebno u stočarstvo da ulažemo od kojeg svi beže, svi bi lak dinar za mesec dva, mada u stočarstvu morate da radite 365 dana, ali zato tu ljudima moramo da omogućimo veću zaradu da bi smo ih motivisali da tu ostanu, i mnogo je drugih važnih stvari koje moramo da radimo i o kojima moramo da razgovaramo u narednom periodu - kaže Vučić.

On je rekao da sve supstance koje je nabrojao on i Pajtić treba da idu na testiranje, pa da se vidi ko je šta koristio.

- Samo da ne pobegne, kao sa poligrafa prošli put. Ja prošao, a on pobegao.

On dodaje da svi beže od pitanja litijuma, i da postoje brojni interesi onih koji su to sprečavali.

- Koliko su novca uložili Rokfeleri i razne NVO. Sada i Olaf Šolc kaže da Nemačka mora da krene u proizvodnju litijuma, najrazvijenija zemlja EU, šta da kažemo? DA smo ispali glupi i da ne koristimo našu prednost, već smo zaustavili naš rast na pet godina - rekao je predsednik.

Vučić je otkrio i da Srbija ima značajno veća nalazišta zlata od Žagubice, i da to može značajno da podigne Srbiju.

- Rudnici su život. Jedan Majdanpek koji je bio na ivici potpune katastrofe, kao i Bor, danas je u prvih četiri i pet gradova po platama. Teško je suprostaviti se negativnoj kampanji, mnogo je novca uloženo u to. Šta ja imam da čuvam, osim da govorim istinu, meni je ovo poslednji mandat. Razni prevaranti uzimali pare od stranih službi da razore svoju zemlju, šta mene to briga. Jesam li ja dobio neki politički poen kada sam rekao da u Zastava oružju 600 ljudi ne dolazi na posao svaki dan, a pitaju se što je firma neprofitabilna. Baš me briga. Ja sam ponosan što imam poverenje naroda - kazao je predsednik.

On dodaje da su neki ulazili u Vladu i po tri puta kada nisu bili potrebni za većinu, a da to nikada nije spočitavao.

- A sve ima svoje vreme, ja poštujem svaki glas. Ali nije važno, shvatio sam u kakvoj se situaciji nalazimo. Još kada je bio onaj referendum, zamislite nacija na referendumu da glasa protiv nezavisnog pravosuđa. Sećate se teorija zavere, o preambuli iz Ustava. I eto sada, šta je bilo? Došlo i prošlo - kaže predsednik.

Vučić je rekao da očekuje veliku eskalaciju sukoba u Ukrajini.

- Posle zapadnih tenkova, koji su fantastični, Čelendžeri, Leopardi i Abramsi, sve odlične mašine, ali neće biti dovoljne. Posle očekujem odluku o slanju F-16 od strane Amerikanaca, i potpunu eksalaciju rata. Očekujem mnogo loših vesti, i smatram da je važno da naše lične interese ostavimo po strani, makar na nekoliko meseci, jer rezervnu otadžbinu nemamo - zaključio je Vučić.