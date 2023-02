ĐURIĆ ZA PINK O PRVIH STO DANA NA NOVOJ FUNKCIJI: Važno je da sledimo politiku države, nastavljamo dalje s drugim koalicionim partnerima! (VIDEO)

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić govorio je danas u Novom jutru TV PINK o investicijama, započetim projektima u gradu, razlazu sa POKS.

Đurić je naglasio da je Novi Sad u poslednjih 10 godina dobio više od 30.000 građana i da ima više od 40.000 zaposlenih.

- U Gradskoj kući sam od 13. septembra kao gradonačelnik. U ovih prvih sto dana je uložen trud i energija, a prati se kontinuitet razvoja. Najznačajniji projakt su tri nova mosta, a vi u Beogradu imate pet koliko znam. Mi imamo veliki problem s gužvom. Neophodno je da se što pre sagrade i biće gotovi početkom 2026. godine. Teški saobraćaj više neće ići preko grada, već preko Fruškogorskog mosta. Najlepši most će biti pešačko-biciklistički most. Imaćemo još jednu mogućnost, da ćemo u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave imati pešačku zonu, zatvorenu za saobraćaj, sa restoranima i kafićima, hostelima, suvenirnicama. Jako je važno da imamo još jedan centar, sada na sremskoj strani. Dva mosta, četvrti most i Fruškogorski finansira naša država i na tom infraskturkturnom projektu smo zahvalni predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Pešačko - biciklistički most finansiramo sa Pokrajinskom vladom - rekao je Đurić.

Imamo većinu, radiće se promene u Skupštini Grada

Đurić se osvrnuo i prokomentarisao odluku donetu u ponedeljak da gradska vlast prekine koaliciju sa Pokretom obnove Kraljevine Srbije, zbog neslaganja u najvažnijim političkim pitanjima.

- Imamo skupštinsku većinu, a ono što je nama važno je da kao Grad sledimo politiku države. Oni su bili koalicioni partneri ujedinjeni oko SNS. Razišli smo se u ponedeljak. Sutra imamo Skupštinu Grada i radiće se promene u okviru jednog komunalnog preduzeća i u okviru socijale. Nastavljamo dalje da radimo sa ostalim koalicionim partnerima - rekao je Đurić.

Kontinental otvara novu fabriku, s Lidlom u pregovorima

- Projekcija budžeta za 2023. godinu je 40 milijardi i 650 miliona dinara. Kad smo došli na vlast 2012. godine bio je 24 milijarde i 500 miliona dinara. Danas nas je veći budžet i nesumnjivo su uticale investicije na njega. Došao je Nidek, Contitnetal, Lir i Aptiv, BMTS, imamo razvijeni IT sektor, sa 900 firmi, koji zapošljava 10.000 ljudi. Kontinental otvara i novu fabriku za dve nedelje. Moj zamenik je pričao i sa jednom kineskom firmom koja ima ozbiljne namere da dođe u Kać i pregovara se i sa Lidlom da napravi distributivni centar. Borimo se za svako radno mesto i firmu - naglasio je Đurić.

Miloš Vučević doneo važnu odluku, da u sve bude uključena struka

Prvi čovek Srpske Atine istakao je i kako se pravi projekat koji bi Ruse i Ukrajince, koji su došli tokom ukrajinske krize, bodrio da ostanu, ili dođu u Novi Sad i u gradove širom Srbije. On očekuje da će u narednim mesecima biti interesantnijih i važnijih investicija iz tog projekta, a da su tu plate između 3.000 i 5.000 evra.

- Moramo što pre kao Grad da izgradimo garažu blizu Železničke stanice, jer su naša dva grada povezana za 33 minuta. Imamo i 100 kilometara biciklističkih staza, prvi smo grad koji je krenuo da subvencioniše kupovinu bicikala. U poslednje dve godine 3.500 sugrađana je kupilo bicikle preko ovih subvencija, a 20 miliona dinara smo opredelili za ovu godinu. Mislim da je to dobar trend, da sugrađani budu zdraviji. Mi smo u Novom Sadu, dok je Miloš Vučević bio gradonačelnik, doneli jednu važnu odluku, a to je da uključujemo struku sa Saobraćajnog fakulteta i departmana za šumarstvo. A ekolozi, to je 20, 30 ljudi koji protestuju protiv svega i razumeju se bolje u sve od svih - istakao je Đurić.

