'TO SE RADI KAKO BI VLADA BILA UNIŠTENA' Vučić o izborima i sramnoj kampanji opozicije: To se zove mentalitet kmetske duše koji žive da ispunjavaju tuđe naloge

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će se truditi da dokle god je to moguće ne bude izbora, mada će to, kako je rekao, tražiti opozicija i dodao da ne bi voleo da se to desi, ali da ne isključuje tu mogućnost.

Vučić je, na pitanje da li to ima veze sa pitanjem Kosova i Metohije i željama zapadne petorke, rekao da oni polaze od sebe i da ne razumeju da je Srbija slobodarska zemlja.

"Čitali ste bezbroj puta da ambasadori utiču na promene. Dok sam predsednik neće ambasadori to raditi, posao upravljanja Srbijom pripada narodu, Srbija je slobodarska zemlja koja sama donosi odluke. Smejem se ovim budalaštinama, šta da radim, tako vam je to u Srbiji, to se zove mentalitet kmetske duše koji žive da ispunjavaju tuđe naloge", rekao je on.

"Da desničasrske stranke skoče na 15 odsto, a SPS podigne na 15 odsto, da evropski blok - zeleni, Đilas, Jeremić, Ponoš na 20 do 22 odsto, manjine 8-10 odsto i nevažeći listići, moguće su kombinacije za strance", rekao je on. Ističe da je cilj da se Srbija uruši i postane nezavisna i ne vodi svoju politiku.

"To sam prepoznao na vreme i to se u ovom trenutku ne dešava. Uspešno sam se izborio za to u Skupštini pa nismo ni blizu toga, nije bilo predaleko, ali posle sednice mišljenje mnjenja ide suprotno od toga", rekao je Vučić. Na pitanje o podršci ženskog biračkog tela, kaže da ne zna zašto se to dovodi u pitanje, kao i da je suština da se ide na deo ženskog biračkog tela jer su one te koje žele stabilnost i sigurnost.

"Legitimno je da tu kampanju radite u toku predizborne kampanje, ali ne 15 dana nakon izbora vlade. To se radi kako bi vlada bila uništena. Nikada nisam pristajao na to radi ostanka na vlasti. Narod je to razumeo", rekao je Vučić.

