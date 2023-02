Milovanović: Pajtić i njemu slični polaze očigledno od sebe! Samo pokazuju da su zapravo oni ti koji bi uvek nešto muljali i nameštali!

Ti neodgovorni ljudi treba da budu na stubu srama kao političari, jer su napravili najveće zlo svojoj zemlji, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na Tv Pink Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa.

Komentarišući izjavu Bojana Pajtića, koji je aludirao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Srebrenici organizovao napad na sebe, Milovanović je rekao da je ovo jako bitna tema i građani treba da čuju šta i kako razmišljaju političari koji su dugo bili na vlasti sa minimalnim procentima

Dodaje da takvi ljudi kada govore ovakve gnusne stvari, ukazuje da su oni za dublju analizu.

Kako kaže, ako pogledate snimak tog događaja, možete videti da to ne da nije organizovano.

Da, jeste zapravo bilo planirano, kako dodaje, ali sa druge strane.

- Sreća je da posledice po samog Vučića nisu bile veće. Jako se dobro sećam tog događaja, tako da ove priče od ljudi kao što je Pajtić, govore dosta o njima jer oni polaze od sebe. Samo pokazuju da su zapravo oni ti koji bi uvek nešto muljali i nameštali – rekao je Milovanović.

Kako kaže, ti neodgovorni ljudi koji treba da budu na stubu srama kao političari koji su najveće zlo napravili u svojoj zemlji, sada komentarišu ovo vreme kada je Srbija postala druga zemlja u odnosu na ono kada su je oni vodili.

Dodaje da oni ne bi trebali ni da imaju pravo glasa, a nalaze da komentarišu ovakve stvari.

Ljuban Karan, stručnjak za bezbednost, rekao je da kod svakog neuspelog terorističkog akta, postoje ljudi koji nisu zaduženi za sam atentat, već da brišu tragove kako se ne bi došlo do izvršioca i naručioca.

- Postoje ljudi koji to rade i u medijskom prostoru. Svaki pokušaj istrage oni unapred ismevaju, to je sve smišljeno. To su skrivalice i čistači. Kada je u pitanju ovo što se desilo sada u Beogradu, treba biti vrlo oprezan - rekao je Karan.

Kako kaže, ovo što se dogodilo ispred Predsedništva bilo je veoma ozbiljno i preteće.

- Kod istrage treba biti mnogo obazriv. Zašto bi neko sklanjao predsednika koji je uspeo da podigne i razvije Srbiju? - rekao je Karan.

Branko Radun, analitičar, podsetio je da su se isto tako ismevali i sa temom napada na Đinđića, govoreći da on sve izmišlja.

- Mustra koja se vidi jeste da oni ljudi koji su se bavili temom Kosova, koji su se bavili Srbijom, stradali su na ovaj ili onaj način. I sada je ponovo ista tema. Srbija je pod velikim pritiskom zbog Kosova, da se nameštaju takvi scenariji u kriminalnim klanovima - rekao je Radun.

Kako kaže, njihov cilj je da destabilizuju državu, kako ne bi mogla da se bori za svoje interese, već da popušta.

Autor: