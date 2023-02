'Imate snagu, samo to ne znate' Pogledajte MOTIVACIONI VIDEO koji je na svom Instagramu objavio ministar Basta

Ministar privrede Rade Basta objavio je na svom Instagram nalogu motivacioni video.

- Imate snagu, samo to ne znate. Ne plašite se jer ne znate kako da ostvarite svoj san, to će vam vremenom doći samo. Shvatićete to, napravićete plan i uspećete! - napisao je Basta u opisu motivacionog videa koji je napisan i režiran od strane Miše Bačulova.

