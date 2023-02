Ministar odbrane Miloš Vučević gostovao je večeras u emisiji Hit tvit, na televiziji Pink, gde je govorio o predstojećem sastanku Vučića u Briselu, otvaranju megafabrike nemačke kompanije Kontinental, modernizaciji Vojske Srbije i drugim aktuelnim temama.

Ministar je izjavio da je sutra pred predsednikom Srbije težak dan, ali da će se Srbija boriti svaki dan da sačuva mir i naš narod na Kosovu i Metohiji.

-Iskreno, mislim da ni oni koji organizuju sutrašnji događaj ne znaju šta i kako će se sve sutra odvijati. Mnogo je nepoznatih u toj jednačini. Nije sutra ni sudbonosni, ni sudnji dan. Jeste težak dan, jeste težak dan za predsednika koji to mora lično da preživi. Nama je lako iz Srbije, iz Skupštine, iz vašeg studija da kažemo nešto, ali teško je u okruženju koje nije prijateljsko. I ako nešto znam je da Aleksandar Vučić ima dovoljno političkog iskustva, ljudske hrabrosti i znanja, da čuva državne i nacionalne interese. Čovek koji se sastao s Putinom 19 puta , s Anglelom Merker 17, s predsednikom Francuske Makronom 12, s predsednikom Kine osam puta, s Bajdenom je razgovarao pet puta. Mislim da je čovek koji zaslužuje naše poverenje. Ima argumentaciju i snagu da sutra iznese utakmicu. Da li ćemo čuti ono što ne želimo da čujemo- hoćemo, jer se organizuje takva predstava da su scenaristi i režiseri oni koji se bore za kosovsku nezavisnost i očekuju da se Srbija pomiri s tim. Ono što je problem u Srbiji je što medijski postoje dva narativa a to je da jedni odavno prizivaju na kapitulaciju, da je Kosovo daleko od Srbije, i drugi, koji su tobože patriote i veliki borci za Srbiju, koji deset godina kao narikače spominju da će doći do izdaje u kosovskim razmerama Vuka Brankovića. I 10 godina ih život demantuje, 28 država je otpriznalo takozvanu nezavisnost Kosova. Vi imate 10 godina ponavljanja da će izdati Kosovo. Neće Vučić ni sutra da izda Srbiju, ali će Vučić da se vlada racionalnim osnovama Miloša Obrenovića, da sačuva Srbe i naš narod na KiM.

Oni koji ga nisu ni pročitali znaju da je to izdaja

On je istakao da je gotovo izvesno da će predsednik Vučić biti izložen ogromnim pritiscima da potpiše da se prihvati sporazum francusko-nemački predlog koji je nas stolu.

-Interesantno je da oni koji ga nisu ni pročitali znaju da je to izdaja, znaju sve delove, a nikada ga zaista nisu pročitali. I mnoge stvari pričaju napamet. Ja Aleksandra Vučića znam više od 20 godina, mi smo kućni prijatelji i on može sutra da izdrži utakmicu. Zato i nosi taj krst, njega su izabrali građani. I biće još mnogo utakmica i borićemo se. Nije sutra poslednji dan u nedelji. Mi ćemo dalje raditi na Srbiji i boriti se, trudićemo se da ne gubimo optimizam i veru. Da čuvamo mir i svoju slobodu, budućnost Srbije ne odričući se naše istorije, tradicije, a sutra racionalno donositi odluke.

Treba da vodimo politiku da nas ne poseče prva sablja, a to ne znači da smo kukavice

Vučević je na pitanje voditeljke komentarisao i apel Vesne Pešić, a koji se tiče francusko- nemačkog predloga, “Potpisuj bre to, Vučiću!” upućen predsedniku preko Tvitera.

-Zaista ne čitam tvitove Vesne Pešić, niti mislim da je to relevantno. Ona je neko ko personifikuje politiku koja je vodila u gubljenje svih nacionalnih utakmica koje su bile pred nama. Njeni puleni su vodili Ministarstvo spoljnih poslova i direktno kreirali politiku nakon petog oktobra 2000. I doživljavali smo poraze. Kao mladi student ja sam bio apsolutno protiv plana Z-4, nosila me neka nacionalna energija, patriotizam. Posle toga smo doživeli Oluju i imali 250.000 proteranih Srba. Kao mladi pravnik nisam bio oduševljen Rambujeom. Nakon toga smo imali bombardovanje i došli smo do danas kako se borimo da sačuvamo KiM. Mislim da moramo biti mudri i da ne prihvatimo tu ulogu koja nam je napisana još devedesetih da smo opet mi neki loši momci na brdovitom Balkanu koje treba kazniti. A posebno imajući u vidu da je u toku gotovo svetski sukob u Ukrajini i da bi oni koji ne mogu da naude nekim tamo igračima mogu da pokažu mišiće na manjem narodu kao što je Srbija. I da vodimo politiku da se ne junačimo, da ne štrčimo, da ne primimo taj prvi metak i da nas ne poseče prva sablja. To ne znači da smo kukavice, da ćemo nešto da izdamo, nego da preteknemo i ojačamo. Da prihvatimo da život traje svaki dan, da je ovo maraton, ne sprint. To je nešto kod nas karakteristično da kada se izgubi jedna utakmica ili kolo mi smo u potpunu bedaju, a kod Engleza igraju sledeći vikend i pun im je stadion. Tako gledamo fatalistički i po pitanju ovoga. Mi moramo da se borimo svaki dan. Pred nama je vrlo težak dan, ne bih se menjao s Vučićem ni pola sata da budem tamo. Ne mislim da sutra treba da prizivamo predaju i prodaju. Naprotiv.

Kontinental vidi Srbiju kao mesto gde treba da se investira, kao politički stabilno mesto

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade prisustvovao je, pored predsednika Vučića, otvaranju druge fabrike Kontinentala u Kaću.

-Ja sam bio jedna mala karika u tom čvrstom lancu. Bilo je izazovno, ali je zadovoljstvo. Zahvaljujući podršci države, predsednika, Novi Sad je dobio priliku da sarađuje s Kontinentalom. Napravili smo revoluciju. Mislim da i dalje nismo svesni šta znači dolazak Kontinentala, koji je tu fabriku nazvao megafabrikom, nije to za političke promocije definisano tako. To je činjenica da Kontinental vidi Srbiju kao mesto gde treba da se investira, kao politički stabilno mesto, a posebno je kada u Srbiju dolaze investicije iz zemalja kao što su Nemačka i Japan. Prave se najpametnije komandne table, teško je nama koji nismo dorasli toj nauci. Projektovan izvoz iz te kompanije 1,5 milijardi evra u prvoj godini, s trendom da ide preko 2 milijarde. Zaposleno je 1.000 inženjera. Kontinental je tu kupio 30.000 hektara, oni imaju projekciju za još pet, šest fabrika, ako sve bude kako treba, ako sačuvamo stabilnost i Srbiju. Oni će se takmičiti ko je najvažniji izvoznik. Oni imaju fabriku u Subotici, a činjenica da jedna kompanija dolazi u Srbiju je i politički velika stvar. Činjenica da japanska kompanija Nidek otvara fabriku u maju je politički signal. Ono što treba da ubeđujemo i druge kompanije da idu u druge krajeve Srbije, da ne bude sve u Beogradu i Nišu. Mislim da je predsednik bio ubedljiv u razgovoru s menadžmentom Kintinentala šta je Srbija spremna da ponudi ako odluči da jednu od fabrika otvori u Nišu, jer je to nama neophodno. Mi moramo da čuvamo i vranjski okrug, jablanički. Ja dolazim sa sevra, ali moramo da ulažemo i čuvamo Leskovac, Niš, Prokuplje. Ne možemo da se svedemo na dva grada. A posebno taj deo oko KiM. Ako tu počnemo da gubimo stanovništvo, onda ćemo imati nove izazove. Posle Drugog svetskog rata nismo imali projekciju oko demografskih podataka- rekao je i dodao da sve države daju subvencije kompanijama koje dolaze na njihovu teritoriju.

Nama je demografska bitka najbitnija, ako nema nas, čemu sve ovo

-Ta priča da niko ne daje podsticaje je besmislena. Nije Srbija 2012. krenula s nula bodova na tabeli, nego je bila kažnjena sa minus 12. Mi moramo da dođemo do 0 bodova pa da tek idemo dalje. Mi smo bili izloženi sankcijama, agresiji, ratovima, razaranjima. I mi mislimo da imamo iste uslove kao neke države koje su vekovima imale drugačiji ambijent. Samo da shvatimo koliko su ovo veliki uspesi da Srbija ima ovako velike investicije, poput Kontinentala. Ovi stručnjaci koji to kritikuju, mislim da ih toplo pozdravljaju 400.000 ljudi koji su ostali bez posla od 2008. do 2012. kada su ti isti čutali. To je bio jedan genocid prema ekonomiji i građanima Srbije. Ovakva kompanija dovodi do rasta bruto društvenog proizvoda. S time imamo bolji odnos onoga što izvozimo i uvozimo, od poreza asfaltiramo puteve, gradimo obdaništa i bolnice, i svi imamo plus. Od takvih kompanija se država finansira u vidu poreza i vraća dalje u javni prostor. Time čuvamo naše stanovništvo da ne idu dalje. Danas naš narod može da ostane na svom ognjištu, sa svojim porodicama. Ima više dimenzija ova investicija. Srbija treba da koristi sve svoje prirodne resurse koje ima, rude, minerale, tehnologiju, sve što pravi bolji ambijent i sredinu. Ono što nam je priroda dala ne koristimo i što nam snaži ekonomiju. A države neke druge rade sasvim suprotno, i onda vidimo kako to rade Nemačka, Portugal. To bi nam sačuvamo stanovništvo. A nama je demografska bitka najbitnija. Ako nema nas, čemu sve ovo.

Ministar vojni tvrdi da je Vojska Srbije neuporedivno jača danas nego ranije i da je kao atribut državnosti isključivo defanzivno orijentisana.

-Ne spremamo se da nekoga napadnemo, vojsku organizujemo da bude u stanju da brani naše građane i državu. Tumačimo sve ono što se dešava u Ukrajini i našem okruženju, Sve ono što se kupuje kupuje se u prisustvu stručnjaka, nije to prosto navođenje da idete po šoping molu i skidate sa rafa i stavljate u korpu. Ono što su sjajne vesti s sajma je da su oni uspeli da okupe sve pod kupole, da je tu Kina, Rusija, Indija, zemlje NATO pakta. Mi smo odlučili da kupimo dronove. Dron kamikaza je pravilan izraz i znači da vi ne šaljete vojnika da puca u nekoga ko je neprijatelj za vas, već dron, navođen od strane naše vojske, pronalazi metu na velikim udaljenostima i zadaje smrtonosne udarce u živu silu, tenkove. Mogu da budu u formaciji jata, sa različitom nosivosti. To je nešto što treba u budućnosti da čuva našu ovjsku, naše vojske. Menjamo odnos snaga na terenu i u regionu. Istovremeno, napa namenska industrija rade na razovju domaćih dronova. Ono što predsednik iz prijateljstva sa šeikom koristi je dalja zajednička tehnološka proizvodnja. To je sadašnjost. PRDC proizvodi dronove koji nose municiju koju mogu da iskoriste. Nešto je drugačiji koncept, imaju različite tipove. Mi smo spremni da to testiramo kada se kompanija javi i uđe u ocenjivanje centra koji postoji pri Generalštabu. Neću da uđem u narativ da neko se ruga nekome apriori, mi gledamo da li je korisno i funkcionalno. Što se tiče VS ima procedura za sve. Ako to zaista radi pretpostavljam da će predsednik proceniti da li nam je potrebno.

Projekat 5.000 vode stručna lica, koja su školovana, imaju ratna iskustva

Vučević je uputio poziv svim momcima i devojkama do 30 godina da se prijave na konkurs Ministarstva za specijalne jedinice, naglasivši da je početna plata 220.000 dinara.

-Krenuli smo u novu fazu, 5.000 specijalaca. U toku je konkurs za prijem za sve momke i devojke do 30 godina. Nije uslov da ste odslužili vojni rok. Početna plata je 220.000 dinara, a kada dodate ostale prihode, rad na terenu, noćna dežurstva, izađete na 300.000 dinara. Čuvate svoju državu, nosite najlepšu uniformu, grb i državu. U zakonu o vojsci, usvojenom 2009. godine, definisano je da profesionalni vojnici mogu biti ljudi sa završenom osnovnom školom. Mi imamo tri aktuelna oglasa, za tri jednice. Samo na određenim formacijskim mestima 72. brigade može da se prihvati osnovna škola, za 63. piše srednja škola i za Kobre. Vrlo bitna stvar, prednost ima onaj koji ima višu školsku spremu. Mi ne govorimo o oficirima i podoficirma. Danas onaj koji nije držao pušku zna bolje. Zašto radimo projekat 5.000? Zato što gledmao ukupno stanje i okolnosti u regionu. To je početna stavka, a projekat vode stručna lica, koja su školovana, imaju ratna iskustva. Drugi nivo je kupovina najmodernije naoružanja, treći nivo je u ulaganje u namensku industriju. Mi smo namenili 600 miliona evra da bude uloženo u odbrambenu industriju Srbije, vrši se izrada novih borbenih sistema. Mi čuvamo i Valjevo, Čačak, Priboj, Kragujevac, gde god naša namenska industrija prozvodi. Nije samo pitanje koliko smo pušaka napravili, u Vranju se pravi najmodernije uniforme i čizme, tim čuvamo radna mesta i našu državu. Ne mogu da verujem da se neko ne oseti ponosno kada vidi postrojenih 1.500 specijalaca, a sutra 5.000. Pa valjda vam to uliva sigurnost i ljubav u svoju zemlju.

Mi treba da budemo ponosni na Srbiju

Nakon što je u Puli zabranjen koncert pevača iz Srbije, Vučević je istakao da je tu pitanje o nekulturi i šovinizmu, a ne o kulturi.

-Njih verovatno boli to što je ta muzika slušana. Verovatno je najveći poraz gradonačelnika Pule što je koncert rasprodat. Mi treba da budemo ponosni na Srbiju što nikada nije isključivala pesme koje dolaze sa prostora Hrvatske i BiH. Ovde je pitanje što su to srpski izvođači. Oni inače svi slušaju Baha i Mocarta. Puste CD ili dovedu kamerni orkestar. Video snimci s njihovih proslava ih demantuju.