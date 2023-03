'NAROD SRBIJE NIJE DOBIO NIJEDNO 'IZVINI'' Brnabić za Novo vikend jutro: To što opozicija želi da oslabi Vučića na pitanju KiM, treba da znaju da je to slabljenje Srbije, a ne njega!

Premijerka Srbije Ana Brnabić, istakla je za Novo vikend jutro kod voditeljke Jovane Jeremić komentarišući nedavni sastanak u Briselu, navodi da za predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i nakon toga, nema pauze u radu.

Vučiću je sutra rođendan, a on se trenutno penje u avion, putuje u Katar, gde ima sastanke, gde se bori za investicije, kapital, od čega će svi građani imati dobiti. Treba da se zapitamo, kada sumiramo ovu nedelju, ko bi to tako radio? - pita se premijerka.

- Bez obzira na sve optužbe, podmetanja, borbu... Čovek je za nas u Srbiji izborio dodatno vreme mira, stabilnosti. On ide u katar, sutra su sastanci... Bez obzira na rođendan... nastavljamo dalje. Ove nedelje su do sada kulminirali napada na Aleksnadra Vučića. Najbrutalniji napadi, laži. Pred Srbijom je bio jedan težak sastanak, tajkunski mediji i politička opozicija učinili su sve što su mogli, sve što je u njihovoj moć da otežaju položaj Srbije. To što oni žele da oslabe Vučića na pitanju KiM, treba da znaju da je to slabljenje Srbije - rekla je ona.

Brnabić je, komentarišući Miloša Jovanovića, istakla da je on "francuz" ali to, kako kaže nije uvreda. Oni su ti, koji, kako kaže, sve vreme vređaju.

- Nismo pominjali dvojna državljanstva, ni njega, ni Zdravka Ponoša. Vučić nema rezervnu državu, nemam ni ja. I Vučiću će sad neko da spočitava nešto. Oni su mene optužili u Narodnoj skupštini, rekli su da imam hrvatski pasoš. Nikada nisam imala, nikada se nisam prijavila. Spočitavaju mi oni koji imaju rezervnu državu. Zamislite kakav je to bezobrazluk. Je l' se Jovanović odrekao toga? Ne. I dok je pričao da Srbija ne treba da ide u EU, on je bio u EU - rekla je premijerka.

Premijerka ističe da se Vučić vratio iz Brisela, a od tada su se desile tri važne stvari. Prva je ta da ništa nije potpisao, druga da su u Međunarodnoj zajedenici svi za formiranje ZSO i treća, važna stvar je da je tamo ponovio koje su naše crvene linije.

- Opozicija je besramna, ne postoji ništa što je njima sveto. Ne bore se oni za KiM. U njohovo vreme je proglašena nezavisnost, oni su pustili teroriste iz zatvora. Oni se bore protiv Aleksandra Vučića. Trude se da ga oslabe - rekla je Brbanić.

Kako kaže, tajkuni ne rade u interesu naroda, već u interesu stranih sila, što nije slučaj kada je u pitanju predsednik Srbije, kao i njegova politika.

- Oni lažu narod, i pričaju da će sve što je Vučić rekao da porekne. Da li smo nakon ovoga, kada se vratio iz brisela čuli "izvini" od njih? Ni Vučiću kome su toliko dužni, ni narodu Srbije, kome su takođe dužni da se izvine, kada su rekli da će doći Dan D - objašnjava premijerka.

Komentarišući reakcije prištinskih medija nakon sastanka u Briselu, Brnabić kaže da političari u Prištini podvlače da je Vučić čuvao naše crvene linije.

- Vidite sad koliko su brutalne i gigantske laži opozicije. Koliko to nema dodira sa istinom. Svi uticajniji političari iz Prištine su sve to rekli - dodala je.

- Haki Abazi je uticajan političar, ne samo u KiM, već u svetskim okvirima. On je taj koji ovde finansira Savu Manojlovića i ostale kvazi nevladine organizacije. On je rekao da je ZSO omča oko vrata Kosovu, a sada pogledajte. 2013. godine, Vučić je osmislio ZSO i sma je ubacio u briselski sporazum. Niko u to nije verovao, niko nije video vrednost. To pokazuje koliko je dalekovid, koliko je državnički mudar i lukav. Čovek je ubacio stvar za koju je jedino, i samo on znao, da će oko toga da se lome koplja, 10 godina kasnije - priča Brnabić.

Ko je, kao kontrast, taj koji danas Vučiću kaže da je izdajnik? Ti koji su 2021. pustili 1891 albanskog teroristu iz zatvora, priča ona.

- Oni su bili u procesu, pa su pupšteni. Ja imam papire o tim slučajevima. Tu su pustili Jablaničke grupe, Gnjilanske grupe, Kurtija, ovde su ozbiljne ubice. Ljudi koji danas rade to što rade... Danas smo čuli od bivšeg, novog DSS-a, kao so na ranu, kaže Slobodan Samardžić "pa makar pola je bilo nevino". Pa sve i da je pola bilo nevino, pustili ste ubice, silovatelje, ljude koji su trgovali organima... Jovanović sam kaže da ne veruje da su to tražili, da nije bilo pritisaka... Sami su njegovi pajtosi želeli da se puste zbog mekših odnosa sa Zapadom - rekla je Ana Brnabić.

Neki od njih su u Hagu danas, zamislite koliki su to kriminalci, dodala je.

- Kada su ih pustili na slobodu, zakonom o amnestiji, što je Koštunica potpisao... Zaključno, moralo je da sa 17. martom 2002. svi budu na slobodi. na taj dan, 17. mart, dve godine kasnije, kreće pogrom Srba na KiM. A šta radi Jovanović? Busa se u pileće grudi - priča premijerka.

2004. godine, su na vlasti i rukovode vojskom oni koji danas Vučića nazivaju izdajnikom, rekla je premijerka Srbije.

- Paljenje manastira, ubijanje, proterivanje... Preživeli su samo oni koje je Kfor sklonio. To je jedeini put kada je Kfor pucao na albanske teroriste. Tu je bio Jeremić, Tadić, Ponoš... On je bio šraf u vojsci, pa je postao i general sa hrvatskom putovnicom. Svi oni su tada bili na vlasti. Nije ovo trajalo 12 sati pa da niste mogli da se organizujete... Vi ste to gledlai iz svojih kabineta u Beogradu. To nasilje je trajalo preko dva dana, 70 sati, i Beograd nije učinio ništa. A danas pevaju, ponela ih je pesma, pršti patriotizam - rekla je ona.

A da vas pitam sada, da li vi, ili bilo ko, misli da je ovo danas moguće? - pita se Brnabić.

- Mislim da ne postoji osoba koja bi dala drugačiji odgovor. Srbija je danas jača, kredibilniji je partner. Koliko se samo reč Aleksandra Vučića poštuje i sluša. Kurti ne može Srbima na KiM da naplati kaznu za registraciju. A tada su smeli d aproteraju preko 4.000 Srba, da etnički očiste najmanje 6 gradova. Ispalili su 5 projektila na Dečane. Manastir u Srbici, Bogorodica Ljeviška, u Prizrenu isto, Saborni hram iz Prizrena... Sve zapaljeno, uništeno, a oni sada iz sigurnosti Beograda, busaju se u grudi, patriote. Evo, sad bi otišli na KiM, samo im fali negativan PCR test - dodala je premijerka.

Premijerka je navela da je Vučić nekoliko puta rekao da je Kurti pričao da će se u aprilu ukinuti platni promet, i pitao kako će naš narod da se finansira ako nemamo ZSO... Ona dodaje da je upravo to objašnjenje ZSO, za sve kojima nije jasno šta to podrazumeva.

- Njih niko nikada nije pritiskao. Pustili su da se pregovori iz UN prebace u EU, a imali smo neku šansu... Šta su uradili? Ništa. 2011. potpisali sporazum, uveli granički prelaz, a mi kažemo aministrativni. Oni danas kažu da je Vučić izdajnik. Šta ste vi uradili? Dali ste ono što vam nikada nisu tražili! Nisu ih pritiskali, sami su dali. Nisu ih pritiskali za carisnki pečat... Znate šta su tražili kada je trebala da s eproglasi nezavinskost? Tražili su da prođu izbori da bi tadić opet pobedio. Sram vas bilo! Ja pitam, za naš narod, kada ćemo čuti izvini? Je l' bio dan D? Nije bio - priča premijerka.

